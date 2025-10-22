Szijjártó szerint tucatnyi álhír és nyilatkozat lesz arról a budapesti békecsúcs előtt, hogy nem is lesz békecsúcs

„A következő békecsúcs bejelentésének percében tudni lehetett, hogy nagyon sokan nagyon sok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez a csúcs ne történjen meg” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Telexnek. Hozzátette:

„A háborúpárti politikai elit és médiájuk mindig ezt csinálja az olyan fontos események előtt, amelyek a háború és béke ügyében döntőek lehetnek.(...) Most is egészen addig, amíg a csúcstalálkozó létre nem jön, lesz megint tucatnyi szivárogtatás, álhír és nyilatkozat arról, hogy nem is lesz csúcstalálkozó”.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ezt a magyarázatot azután sikerült összehoznia Szijjártónak, hogy a Fehér Ház hivatalosan is közölte: a közeljövőben nem lesz Trump-Putyin-találkozó, ugyanis „Trump elnöknek a közeljövőben nem áll szándékában találkozni Putyin elnökkel”. Ezzel kapcsolatban az első hírek már hétfőn megjelentek, miután Szergej Lavrov és Marco Rubio hétfőn beszélt egymással telefonon. A CNN azonban arról írt a telefonbeszélgetés után, hogy elhalaszthatják a Trump-Putyin-találkozót, miután az amerikai tisztviselők úgy érezték, az orosz álláspont nem változott annyira, hogy túllépjen a maximalista állásponton. Majd egy névtelenséget kérő Fehér Házi forrás, illetve egy európai uniós magas rangú diplomata is ugyanerről nyilatkozott.

Időközben az amerikai elnök is adott egyfajta magyarázatot a történtekre. A Fehér Házban arról beszélt, hogy nem akar egy újabb felesleges találkozót Putyinnal, ami semmilyen eredményt nem fog hozni.

Szijjártó azonban a jelek szerint a több forrásból származó nyilatkozat és a hivatalos Fehér Házi megerősítés ellenére is pusztán információs hadviselés részének tekinti a csúcstalálkozó elnapolását.

A miniszter a CNN-nek adott interjújában is értetlenkedett, a találkozó elnapolásával kapcsolatban ugyanis arról beszélt, hogy Magyarország továbbra is készen áll helyszínt adni a csúcsértekezletnek. „Szeretnénk, ha a béke visszatérne Közép-Európába. Az elmúlt három és fél év folyamán a béke ügyét képviseltük. Mindent megteszünk, amit tudunk. Megkértek minket, hogy rendezzük meg ezt a csúcstalálkozót. Készen állunk rá. A résztvevőknek minden szükséges feltételt biztosítunk a sikerhez. És nagyon remélem, hogy ez a csúcstalálkozó meg fog valósulni” – mondta. „Még nem tűzték ki a dátumot. Tehát nem értem, hogy mit jelent a halasztás, ha még nem tűzték ki a dátumot” – tette hozzá.

A budapesti békecsúcs lefújása láthatóan a kormánymédiát is megzavarta, még órákal később sem hozták le a hírt, miközben villámgyorsan körbejárta a világsajtót. Helyette saját narratívát kezdtek felépíteni.

Donald Trump október 16-án jelentette be, hogy várhatóan két héten belül Budapesten találkozik az orosz elnökkel. Trump azt írta, telefonbeszélgetésük során megállapodtak Putyinnal abban, hogy külügyminisztereik ezen a héten találkoznak, hogy előkészítsék a találkozót.