Csúszik Rubio és Lavrov találkozója, ebből aligha lesz jövő héten Trump-Putyin csúcs Budapesten

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A CNN forrásai szerint elhalasztották Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter erre a hétre tervezett találkozóját.

Donald Trump amerikai elnök múlt héten beszélt telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és Trump közlése szerint megállapodtak abban, hogy ezen a héten tárgyalnak magas rangú tanácsadóik. Az amerikai küldöttséget Marco Rubio vezetné.

Rubio és Lavrov
Fotó: MANDEL NGAN, ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP

Az nem világos, hogy miért nem találkozik a héten Rubio és Lavrov, bár a CNN egyik forrása szerint az az ok, hogy Amerikának és Oroszországnak eltérnek az elvárásai a háború befejezésével kapcsolatban. A két miniszter telefonon beszélt egymással hétfőn. Noha a Kreml konstruktívnak nevezte a megbeszélést, egy forrás azt mondta, a tárgyalás után a tisztviselők úgy érezték, az orosz álláspont nem változott annyira, hogy túllépjen a maximalista állásponton. (Források szerint Trump múlt héten káromkodva győzködte Zelenszkijt, hogy fogadja el az oroszok feltételeit.)

Egyelőre nem tudni, hogy a külügyminiszteri találkozó elhalasztása milyen hatással lesz a Budapestre tervezett Trump-Putyin csúcsra, de a cikk szerint Trump reménye egy gyors találkozóra meghiúsulhat. Az eredeti forgatókönyv szerint jövő héten találkoztak volna, de a telefonbeszélgetés után valószínűleg Rubio ezt már nem javasolja. A két külügyminiszter a héten még beszélhet egymással.

Az orosz állami hírügynökség is szemlézte a CNN anyagát azzal, hogy amerikai tisztviselők határozatlan időre elhalasztották a találkozót. Hozzátették, hogy Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes hétfőn azt közölte, még nem született megállapodás arról, hogy a két külügyminiszter mikor és hol találkozzon, és még minden „mérlegelés alatt áll.”

külföld orosz-amerikai csúcs szergej lavrov Budapest marco rubio
Kapcsolódó cikkek

Oroszország szerint Lavrov és Rubio „építő jellegű” megbeszélést tartottak a csúcstalálkozó előtt

Oroszország közölte, hogy a tervezett budapesti csúcson Ukrajnával kapcsolatos békerendezési lehetőségeket, valamint Moszkva és Washington kétoldalú kapcsolatainak javítását szeretnék megvitatni.

Jelinek Anna
külföld

Trump folyamatosan káromkodva győzködte Zelenszkijt, hogy fogadja el Putyin feltételeit, különben Oroszország „elpusztítja”

A pénteki washingtoni tárgyalás megint nagyon konfrontatív volt, Trump az előző nap Putyin által elmondottakat ismételgette, mondták az FT forrásai.

Haász János
külföld

Oroszországba szálló Tomahawk helyett újabb vörös szőnyeg Putyinnak

Most úgy tűnik, a háború befejezésére különösebb hajlandóságot nem mutató orosz elnök nemhogy Tomahawk rakétákat nem kap a nyakába, hanem Budapesten találkozhat az amerikai elnökkel, minden bizonnyal ismét fanfárok között. Összeszedtük, hogy jutottak el idáig Trump beiktatása óta az orosz-amerikai-ukrán kapcsolatok.

Takács Lili
külföld

A budapesti Putyin-Trump találkozó az orosz forgatókönyv alapján valósul meg Rácz András szerint

Ugyanaz lesz, mint Alaszkában: Putyin időt nyer, mert sikeresen tudja befolyásolni az amerikai elnököt, írja az Oroszország-szakértő.

Keller-Alánt Ákos
külföld