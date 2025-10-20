Oroszország szerint Lavrov és Rubio „építő jellegű” megbeszélést tartottak a csúcstalálkozó előtt

Oroszország hétfőn közölte, hogy külügyminisztere, Szergej Lavrov, valamint az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio – akik Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök közelgő találkozójának előkészítéséért felelősek – „építő jellegű” tárgyalást folytattak – írja a Reuters.

Múlt héten derült ki, hogy Budapest adhat otthont a Trump-Putyin találkozónak. A hírt egyébként nem más, mint Trump dobta le, amit Orbán többek közt úgy kommentált: Európában Budapesten van az egyetlen hely, ahol egy ilyen találkozót meg lehet tartani. Arról, hogy ezzel az eseménnyel hogyan lövi a sztratoszférába Trump Orbánt, itt írtunk hosszabban. Trumpnak és Putyinnak ez lesz a második csúcstalálkozója idén. Mindkét fél jelezte, hogy Lavrov és Rubio egyeztet majd a találkozó előkészítéséről.

„Építő szellemű megbeszélés zajlott a 2025. október 16-i telefonbeszélgetés során Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök között elért megállapodások gyakorlati megvalósításának lehetséges lépéseiről” – áll az orosz külügyminisztérium rövid közleményében.

Oroszország közölte, hogy a tervezett budapesti csúcson Ukrajnával kapcsolatos békerendezési lehetőségeket, valamint Moszkva és Washington kétoldalú kapcsolatainak javítását szeretnék megvitatni.