Oroszországba szálló Tomahawk helyett újabb vörös szőnyeg Putyinnak

Ahogy mi is beszámoltunk róla, Trump arról posztolt, hogy Putyinnal Budapesten fognak találkozni. Igaz, Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője később ennél óvatosabban fogalmazott, amikor azt mondta, hogy a találkozó „nagyon valószínű”, de higgyük el Donald Trump szavait.
A budapesti csúcstalálkozót a tervek szerint megelőzné egy első fordulónyi tárgyalás jövő héten, amelyen Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Szergej Lavrov vennének részt, egyelőre nem meghatározott helyszínen. Erről a tárgyalásról az előkészítő jellegén kívül egyelőre mást nem tudni. Az mindenképp kiemelendő viszont, hogy a második Trump-kormányban eddig nem Rubio külügyminiszter volt az orosz ügyek intézője. A két elnök közt Trump ingatlanmágnás barátja, az amúgy közel-keleti megbízottnak kinevezett Steve Witkoff közvetített, néha megkérdőjelezhető professzionalitással (például nem vitt tolmácsot, ezért a Kreml által felajánlott tolmácsot használta.)
És hogy mikor lenne Budapesten a találkozó? Hamarosan. „Azt mondanám, két héten belül. Elég gyorsan meg fog történni” – mondta Donald Trump, aki hozzátette, hogy a mikorról és a holról az orosz és amerikai magas rangú diplomaták fognak megállapodni.
Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel közösen tartottunk élő podcastfelvételt, ahol Franciaországtól Kínáig beszélgettünk a nemzetközi politika aktualitásairól, az európai társadalmak mentális felkészültségéről, orosz-kínai egyesülés utáni disztópikus regényekről, csilliókba kerülő rakétákról, és a 65 feletti férfiak háború iránti rajongásáról.
