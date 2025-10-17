Oroszországba szálló Tomahawk helyett újabb vörös szőnyeg Putyinnak

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Csütörtök este Donald Trump ledobta az atomot (nem az igazit!) azzal, hogy a Truth Socialon bejelentette, hogy Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárásáról.

Ezzel frappáns választ kaptunk a tegnap publikált külpolitikai podcastunk egyik hibátlan ütemérzékkel megfogalmazott kérdésére: Meddig mehet el Putyin? Hát úgy tűnik, Budapestig.

A találkozó kapcsán rengeteg a megválaszolatlan kérdés, egy részükre a következő napokban talán elkezdhetünk válaszokat kapni. Egyelőre az amerikai elnök által kiposztoltakra/elmondottakra támaszkodhatunk, amit az eddigi tapasztalatok alapján nem érdemes kőbe vésni.

Egy biztos: ha a budapesti csúcstalálkozó megvalósul, akármilyen (vagy épp semmilyen) eredménnyel zárul, akkor is történelmi jelentőségű Magyarország számára.

Budapest az a város, ahol harminc évvel ezelőtt Oroszorszország megígérte, hogy garantálja Ukrajna biztonságát. Finoman szólva sem mindenki ugyanolyan semleges helyszínként tekint Magyarországra.

Félretéve minden gonosz viccet a magyar külügy informatikai rendszerében tanyázó oroszokról, vagy arról, hogy kölcsönösségi alapon az alaszkai találkozó után most Putyin fogadja hazai pályán az amerikai elnököt, ebben a cikkben összeszedjük, milyen felvonásai voltak eddig az amerikai-orosz-ukrán tárgyalásoknak Donald Trump második beiktatása óta.

Felkészülés az ismeretlenre

Ahogy mi is beszámoltunk róla, Trump arról posztolt, hogy Putyinnal Budapesten fognak találkozni. Igaz, Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője később ennél óvatosabban fogalmazott, amikor azt mondta, hogy a találkozó „nagyon valószínű”, de higgyük el Donald Trump szavait.

A budapesti csúcstalálkozót a tervek szerint megelőzné egy első fordulónyi tárgyalás jövő héten, amelyen Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Szergej Lavrov vennének részt, egyelőre nem meghatározott helyszínen. Erről a tárgyalásról az előkészítő jellegén kívül egyelőre mást nem tudni. Az mindenképp kiemelendő viszont, hogy a második Trump-kormányban eddig nem Rubio külügyminiszter volt az orosz ügyek intézője. A két elnök közt Trump ingatlanmágnás barátja, az amúgy közel-keleti megbízottnak kinevezett Steve Witkoff közvetített, néha megkérdőjelezhető professzionalitással (például nem vitt tolmácsot, ezért a Kreml által felajánlott tolmácsot használta.)

És hogy mikor lenne Budapesten a találkozó? Hamarosan. „Azt mondanám, két héten belül. Elég gyorsan meg fog történni” – mondta Donald Trump, aki hozzátette, hogy a mikorról és a holról az orosz és amerikai magas rangú diplomaták fognak megállapodni.

A megtámadott ország is részt vesz a háború lezárásáról szóló tárgyalásokon?