Oroszországba szálló Tomahawk helyett újabb vörös szőnyeg Putyinnak

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Csütörtök este Donald Trump ledobta az atomot (nem az igazit!) azzal, hogy a Truth Socialon bejelentette, hogy Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárásáról.
  • Ezzel frappáns választ kaptunk a tegnap publikált külpolitikai podcastunk egyik hibátlan ütemérzékkel megfogalmazott kérdésére: Meddig mehet el Putyin? Hát úgy tűnik, Budapestig.
  • A találkozó kapcsán rengeteg a megválaszolatlan kérdés, egy részükre a következő napokban talán elkezdhetünk válaszokat kapni. Egyelőre az amerikai elnök által kiposztoltakra/elmondottakra támaszkodhatunk, amit az eddigi tapasztalatok alapján nem érdemes kőbe vésni.
  • Egy biztos: ha a budapesti csúcstalálkozó megvalósul, akármilyen (vagy épp semmilyen) eredménnyel zárul, akkor is történelmi jelentőségű Magyarország számára.
  • Budapest az a város, ahol harminc évvel ezelőtt Oroszorszország megígérte, hogy garantálja Ukrajna biztonságát. Finoman szólva sem mindenki ugyanolyan semleges helyszínként tekint Magyarországra.
  • Félretéve minden gonosz viccet a magyar külügy informatikai rendszerében tanyázó oroszokról, vagy arról, hogy kölcsönösségi alapon az alaszkai találkozó után most Putyin fogadja hazai pályán az amerikai elnököt, ebben a cikkben összeszedjük, milyen felvonásai voltak eddig az amerikai-orosz-ukrán tárgyalásoknak Donald Trump második beiktatása óta.

Felkészülés az ismeretlenre

Ahogy mi is beszámoltunk róla, Trump arról posztolt, hogy Putyinnal Budapesten fognak találkozni. Igaz, Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője később ennél óvatosabban fogalmazott, amikor azt mondta, hogy a találkozó „nagyon valószínű”, de higgyük el Donald Trump szavait.

A budapesti csúcstalálkozót a tervek szerint megelőzné egy első fordulónyi tárgyalás jövő héten, amelyen Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Szergej Lavrov vennének részt, egyelőre nem meghatározott helyszínen. Erről a tárgyalásról az előkészítő jellegén kívül egyelőre mást nem tudni. Az mindenképp kiemelendő viszont, hogy a második Trump-kormányban eddig nem Rubio külügyminiszter volt az orosz ügyek intézője. A két elnök közt Trump ingatlanmágnás barátja, az amúgy közel-keleti megbízottnak kinevezett Steve Witkoff közvetített, néha megkérdőjelezhető professzionalitással (például nem vitt tolmácsot, ezért a Kreml által felajánlott tolmácsot használta.)

És hogy mikor lenne Budapesten a találkozó? Hamarosan. „Azt mondanám, két héten belül. Elég gyorsan meg fog történni” – mondta Donald Trump, aki hozzátette, hogy a mikorról és a holról az orosz és amerikai magas rangú diplomaták fognak megállapodni.

A megtámadott ország is részt vesz a háború lezárásáról szóló tárgyalásokon?

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
orosz-ukrán háború külföld Andrij Jermak steve witkoff oroszország szergej lavrov orosz-ukrán háború Budapest Donald Trump Volodimir Zelenszkij marco rubio béketárgyalás orbán viktor ukrajna vlagyimir putyin
Kapcsolódó cikkek
Videó

Az orosz vezetés masszívan félremérte Ukrajnát, Európát viszont jobban ismerik

Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel közösen tartottunk élő podcastfelvételt, ahol Franciaországtól Kínáig beszélgettünk a nemzetközi politika aktualitásairól, az európai társadalmak mentális felkészültségéről, orosz-kínai egyesülés utáni disztópikus regényekről, csilliókba kerülő rakétákról, és a 65 feletti férfiak háború iránti rajongásáról.

Kiss Bence, plankog, Takács Lili, Takács Márk, Takácsy Dorka
video

Budapesten találkozik Trump és Putyin

Itt tárgyalnak az orosz-ukrán háború lezárásáról. Az időpontot egyelőre nem közölték.

Windisch Judit
külföld

A fideszes elemzőt kiborította Zelenszkij öltönyének színe és a nyakkendő hiánya

Pedig még a múltkor fanyalgó amerikai újságíró és Trump is dicsérte az elnök új ruháját, nem úgy Koskovics Zoltán.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Trump kezdi megelégelni Putyin szarságait

Nem mi mondjuk így, az amerikai elnök használ az utóbbi napokban ilyen szavakat, amikor Putyinról beszél. Bár nehéz megjósolni, hogy meddig lesz így, de úgy tűnik, Trump most kifejezetten Ukrajna pártján áll, állítólag a fegyverszállítás leállítása is csak tévedés volt.

Rovó Attila
külföld

Újabb fordulat, Trump szerint Putyin papírtigris, és Ukrajna megnyerheti a háborút, minden területét visszaszerezve

Egy igazi katonai hatalom egy hét alatt győzött volna, de Putyin alulteljesít, Ukrajna meg nemhogy mindent visszaszerezhet, de akár többet is, véli az amerikai elnök.

Szily László
külföld

Mekkorát dobhat a Tomahawkokkal Donald Trump?

Az amerikai elnök emeli a téteket, a legjobb rakétáinak bevetésével fenyegeti Putyint, így kényszerítené ismét tárgyalóasztalhoz. Sok múlik azon, hogy mi történik a pénteki Trump–Zelenszkij-találkozón Washingtonban.

Gazda Albert
háború

Nem váltotta meg a világot Trump és Putyin pár óra alatt, áttörés nélkül zárult a találkozó Alaszkában

Nem született megállapodás, mindkét elnök a tervezettnél korábban hagyta el Alaszkát, az előzetesen tervezett munkaebédet törölték, a sajtótájékoztatón pedig nem kérdezhettek az újságírók.

Takács Lili
külföld

Kilép Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Magyarország hivatalos látogatáson fogadja Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, akit civilek megtámadása, éheztetése és megölése miatt vonná felelősségre az ICC. A magyarok azonban nem adják ki a nemzetközi testületnek.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Hiába hivatkoznak rá, szinte semmire sem volt jó a budapesti memorandum

Csak arra, hogy kicsavarja Ukrajna kezéből az atomarzenált, amelynek birtokában Moszkva talán békén hagyta volna. Az EBESZ 1994-es budapesti csúcstalálkozóján 70 ország vezetője vett részt a kongresszusi központban, Bill Clinton a TF közeli focipályáján landolt helikopterével.

Tóth-Szenesi Attila
külföld