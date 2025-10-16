Az orosz vezetés masszívan félremérte Ukrajnát, Európát viszont jobban ismerik

Fotó: Bankó Gábor/444

Október 15-én az Ingában tartottunk élő podcastfelvételt visszatérő vendégeinkkel, Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel, és Takács Márk katonai szakértővel, a Magyar Honvédség volt századosával, ahol Franciaországtól Kínáig beszélgettünk a nemzetközi politika aktualitásairól.

A beszélgetés podcast formátumban is meghallgatható:

A tartalomból:

01:00: Donald Trump nem kapott Nobel-békedíjat, és a Time magazin címlapjára rakott fotójával sem elégedett. Miért fontos az oroszoknak, hogy hirtelen megcirógassák az amerikai elnök lelkét?

04:26. Tomahawk-gyorstalpaló.

09:08: A nukleáris fenyegetés vörös vonal?

10:07: A számtalan orosz vörös vonal evolúciója.

13:23: Közeleg a tél. Ha közeleg a tél, akkor menetrendszerűen növekednek az energetikai infrastruktúra elleni támadások. De most tényleg pusztítóbbak ezek, mint korábban?

16:30: Üzemanyag-problémák Oroszországban. Deja-vu percek: élelmiszerinfláció, ársapkák és a KATA eltörlése (mármint nem nálunk, hanem Oroszországban).

21:30: Kínai kémműholdak Lviv rakétázásakor, kínai drónok és alkatrészek mindkét félnél.

26:30: Oroszország szépen becsúszott Kína alá, az orosz állampolgárok erről csak a propaganda valósághajlítása után értesülnek. Kína jó, a csúnya Nyugat rossz!

33:46: Nem rossz könyvek crossover: disztópikus orosz regények az orosz-kínai egyesülés utáni pokoli életről.

35:27: Egy másik disztópia: az európai fegyverkezés göröngyös útja.

41:54: Aki magyar akar maradni, az szavazzon Orbán Viktorra, aki nem akar magyar maradni, az szavazzon Ursula von der Leyenre, de akkor Ursula von der Leyen lesz. Ez most vicc vagy egy örökbecsű bölcsesség?

45:08: Gyakoribbá válhat a látványos orosz kiállás a választásokhoz közeledve?

47:42: Mi kerül ennyire nagyon-nagyon-nagyon sokba egy rakétán?

Nézői kérdések:

50:29: Helyes lehet az a percepció, hogy ha az ukránok elég hosszú ideig folytatják az orosz olajiparnak a támadását, akkor belátható időn belül vége lehet ennek a háborúnak?

52:57: Mennyire elképzelhető, hogy Európában kicsit kevesebb pénz jut nyugdíjra, mert rakétákra fejlesztünk?

56:35: Van még olyan ország, amelyik megközelítőleg olyan befolyással és fontossággal bír Oroszország számára, mint Kína?

59:00: Van olyan harcjármű Európában, amit futószalagon lehetne gyártani, mint a régi időkben, és oda lehetne adni az ukránoknak? A szervezettség és a szürkeállomány fontossága.

01:03:21: Van az euroatlanti világnak lehetősége arra, hogy az orosz hátországot masszírozza olyan szándékkal, hogy vagy meggyengüljön vagy megroppanjon és ugyanerre van-e lehetőség ilyen hibrid információs műveletekkel a hadsereg a moráljának a rombolására?

01:09:12: Számszerűen mit tudunk mi a szemben álló erőkről? Hogy fejlődik az ukrán hadsereg parancsnoksága?

01:15:58: Totálisabb háború fele megyünk? A légvédelmek meggyengülése miatt már hatásosabb támadni egymás finomítóit?

01:19:05: Melyik társadalom az ütésállóbb? Az orosz vagy az ukrán?

01:24:28: Miért gondoljuk azt, hogy az oroszok az ukrajnai tapasztalatokkal a birtokukban most Európát akarják megtámadni? Mi most erre készülünk, de miért? Az oroszok nem fogják úgy félreismerni az európai társadalmakat, ahogy tették Ukrajnával. A kis zöld emberkék már az észt határon vannak.

1:31:45: Mit érdemes tudni az ukrán belpolitikáról? Sorozatajánló, ahol a vicceket és mások nyomorát is érteni fogjuk: A nép szolgája. A főszerepben: Volodimir Zelenszkij.

1:41:14: Mit gondolunk arról, hogy Európát megtámadja Oroszország, de az USA azt mondja, hogy mégsem jön segíteni?