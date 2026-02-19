Tyúkól #62: Mit tehet egy nő a testével? És ki mondja meg ezt neki?

Február 12-én második alkalommal nézhettünk együtt filmet, a Toldi moziban, nem is akármit: Nagy Borbála első nagyjátékfilmjét, a Mambo Maternicát. Utána pedig beszélgettünk arról, hogy mihez van joga egy nőnek a saját testével kapcsolatban, hogyan ítélkezik felette a társadalom és a közvetlen környezete, és miért nem igazán jó az a támogatási rendszer, ami jelenleg működik.
A három élethelyzet a gyermekvállalás vagy épp az anyává válás elkerülésének három különböző aspektusát mutatja be. Egy dolog közös bennük: a nehézségek többségével a nők egyedül maradnak. Míg arról sok szó esik, hogy a kezelések és terápiák mennyire hozzáférhetők, addig a mentális támogatás fontosságáról és hiányáról alig esik szó. A film ezt az elkeseredett magányt is igyekszik bemutatni.
A filmre reflektálva Dés Fannival, a NANE munkatársával beszélgettünk. Az adás egyáltalán nem spoilermentes, ezért javasoljuk, hogy nézd meg előtte a filmet, ha érdekel!
Bővebben:
Néhány szervezet, amelyeket érdemes támogatnod, ha fontosak számodra a nők jogai:
Köszönjük a Budapest Filmnek, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy egy számunkra kiemelt fontosságú témáról ilyen keretek közt tudjunk beszélgetni.
