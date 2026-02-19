Tyúkól #62: Mit tehet egy nő a testével? És ki mondja meg ezt neki?

Február 12-én második alkalommal nézhettünk együtt filmet, a Toldi moziban, nem is akármit: Nagy Borbála első nagyjátékfilmjét, a Mambo Maternicát. Utána pedig beszélgettünk arról, hogy mihez van joga egy nőnek a saját testével kapcsolatban, hogyan ítélkezik felette a társadalom és a közvetlen környezete, és miért nem igazán jó az a támogatási rendszer, ami jelenleg működik.

A három élethelyzet a gyermekvállalás vagy épp az anyává válás elkerülésének három különböző aspektusát mutatja be. Egy dolog közös bennük: a nehézségek többségével a nők egyedül maradnak. Míg arról sok szó esik, hogy a kezelések és terápiák mennyire hozzáférhetők, addig a mentális támogatás fontosságáról és hiányáról alig esik szó. A film ezt az elkeseredett magányt is igyekszik bemutatni.

A filmre reflektálva Dés Fannival, a NANE munkatársával beszélgettünk. Az adás egyáltalán nem spoilermentes, ezért javasoljuk, hogy nézd meg előtte a filmet, ha érdekel!

Bővebben:

01:00 Nem egyéni problémákról van szó. Nem vagytok egyedül!

06:00 Ezeket a helyzeteket nem a nők teremtik meg.

07:22 Még a progresszív dialógus sem a társadalmi vagy a rendszerbeli egyenlőtlenségek megszüntetésére koncentrál.

09:56 A traumában nincs igazán lelki támogatás.

12:08 Nem hirtelen döntés az abortusz.

15:50 Miért akadályozza a rendszer a gyermekvállalást és az örökbe fogadást?

17:35 Mennyire közügy, hogy egy nő szül-e vagy sem?

22:35 Legyenek jelen a férfiak is, de a gyerekvállalás konszenzus kell legyen.

26:05 A lombik is nagyban függ a környezeti hatásoktól.

29:10 A petesejtek minősége romlik, hamarabb kimerülhetnek a petefészkek, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt.

30:15 A 72 órás tablettás diskurzussal az a baj, hogy nem a megelőzés a hozzáférhető, de a vészmegoldást is nehezen lehet elérni.

34:50 36 éves kor fölött jelentősen romlik a termékenység, de erről nagyon kevés szó esik.

40:10 Lehet jobb ez a rendszer? Ha igen, hogyan? (Természetesen a patriarchátus lebontása mellett.)

41:20 Ne csak a nőket támogassuk a környezetünkben, hanem a nőjogi szervezeteket is!

Néhány szervezet, amelyeket érdemes támogatnod, ha fontosak számodra a nők jogai:

NANE Egyesület

PATENT Egyesület

EMMA Egyesület

Köszönjük a Budapest Filmnek, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy egy számunkra kiemelt fontosságú témáról ilyen keretek közt tudjunk beszélgetni.

