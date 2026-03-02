Borízű hang #259: Inkább magyar 3000-ben, mint drogbáró Mexikóban [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.
A teljes népességen belül választani tudó majdnem biztos szavazók körében 73 százalékos népszerűségű műsorunk ellátásbiztonsága nincs veszélyben.
Vietnám, Vietnám, Vietnám. Hány gramm kokaint fogyaszthat egy magyar miniszterelnök? Kényszersorosozás. Hogy hallgasson Klubrádiót a nyugdíjas? Szociopata motorosok. Szétveretné mítingjét? Hívjon!
Jó-e bűnözőnek lenni? A fenntartható, környezettudatos drogkereskedelemért! Gödölyék, jerkék, ártányok. Kelet-európai identitásdrift Gogollal és Leonyid Brezsnyevvel. Csalódás Richard Bransonban. És a Mennyiségi Újságírás díjat kapja...
A propagandaminiszter szerint mindenki számára teljesen egyértelmű, hogy mi van: a jobboldali kutatók mérései alapján a kormánypárt az erősebb.
Az ország legnagyobb hatalmú drogkartelljének vezetőjét amerikai segítséggel sikerült likvidálni. El Mencho El Chapo lekapcsolása után jutott a csúcsra, és az ő halála utáni erődemonstráció már az újabb hatalmi harc előszele lehet. A mexikói elnök korábban rossz megoldásnak gondolta a kartellek lefejezését, de most amerikai nyomásra muszáj volt lépnie.
Az emberiség történelme során először nem születik elég gyerek az évezredes társadalmi modell fenntartásához. Ez mindent felboríthat, a nyugdíjrendszerektől a gazdasági fejlődésig. Nincs az a pénz és erő, ami több gyerek vállalására bírná a családokat. Így nincs más választásunk, mint alkalmazkodni – de Kelet-Európában különösen nehéz a helyzet.
A Tyúkól történetének második filmvetítésén a Mambo Maternicát néztük meg együtt, utána arról beszélgettünk Dés Fannival, hogy hogyan áll a társadalom a nők gyermekvállalási döntéseihez.