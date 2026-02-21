Borízű hang # 258 [H]: Inkompetens siserehad egy levesestálnyi kokainnal

Önmagáért beszélő, velejéig kompetens műsorunknak ezúttal sem kell szégyenkeznie.

  • 00:21 A hajléktalanszerű harákolás hava. Uj Péter Fenyő-nekrológja. Követeljük a közmédia archívumát! Uj Péter vagy Winkler Róbert szenilis?
  • 04:56 Clavier Charlotte ramenezőjének beazonosítása OSINT-módszerekkel. Oriental Soup House.
  • 09:23 Kvíz: Vietnám. Vietnám Nagy-Britannia ellen. Vietnám Kína ellen. Csang tábornok Vietnámban
  • 12:45 Kvíz: Messi pénze. Az argentin Forbes gazdaglistája. Mercado Libre.
  • 15:34 A magyar kompromat. Hogy néz ki egy drogos? Azok a boldog szép napok. A Fidesz belső vívódása.
  • 22:05 A sikeres tematizálás. Hány gramm kokaint fogyaszthat egy magyar miniszterelnök? Erdős Pál és az amfetamin.
  • 26:12 A Fidesz önkontrollja. Rémisztő ellenségeink Brüsszelben és Kijevben. Ukrán rendszámok Budapesten. Kényszersorosozás.
  • 32:13 Bezárt a Kelemen Motor. Wrecking Room a Terézvárosban.
  • 35:21 Kérdések és válaszok a meeting szétveréséről. Mekkora senki Nagy Márton?
  • 42:15 Internetes Klubrádió. A DÁP-ot ne is mondd! Régen fogtad a rádiót, bekapcsoltad, és tudtad hallgatni.
  • 49:13 Velejéig korrupt, inkompetens siserehad. A 444. adás betelefonálós lesz. A végén úgyis mindannyian elklubrádiósodunk.
  • 52:24 Stop szociopata motorosok!
  • 56:15 Uj Péter és a cellux. Gabonban betiltották a Facebookot.

A Fenyő-univerzumhoz képest a Marvel a kanyarban sincs [IMMC – In Memoriam Michael Christmas]

A magyar slágerzene legnagyobb történetmesélője, világ- és nyelvteremtője nem az ötvenes évek Amerikájából, hanem a húszas-harmincas évek budapesti kabarévilágából merített ihletet. Fenyő Miklós kultúrtörténeti jelentősége, dióhéjban. De miért a „nagy fasz” áll a középpontban?

Nagy Mártonék osztrák szállodában tartottak volna találkozót, majd amikor megjelent a 444, lemondták az egészet

A Fertő tó osztrák partján készült wellnessezéssel egybekötött meetingre Nagy Márton és több NGM-es. Miután a helyszínen megkérdeztük a minisztert, hogy miért itt találkoznak, előbb azt mondta, „ott tesszük meg, ahol gondoljuk, hogy megtehetjük”. Majd meggondolta magát, és közölte, elindul haza és innentől a minisztériumban tartanak megbeszéléseket.

