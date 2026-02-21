Borízű hang # 258 [H]: Inkompetens siserehad egy levesestálnyi kokainnal

Önmagáért beszélő, velejéig kompetens műsorunknak ezúttal sem kell szégyenkeznie.
A magyar slágerzene legnagyobb történetmesélője, világ- és nyelvteremtője nem az ötvenes évek Amerikájából, hanem a húszas-harmincas évek budapesti kabarévilágából merített ihletet. Fenyő Miklós kultúrtörténeti jelentősége, dióhéjban. De miért a „nagy fasz” áll a középpontban?
A Fertő tó osztrák partján készült wellnessezéssel egybekötött meetingre Nagy Márton és több NGM-es. Miután a helyszínen megkérdeztük a minisztert, hogy miért itt találkoznak, előbb azt mondta, „ott tesszük meg, ahol gondoljuk, hogy megtehetjük”. Majd meggondolta magát, és közölte, elindul haza és innentől a minisztériumban tartanak megbeszéléseket.
Már a finn síugrók sem isznak, Matti Nykanen forog a sírjában. Magyar Péter hisztizik. Varga Zoltán > Jeff Bezos. Kamupártreneszánsz? Bíró Ica visszatér. Jetski és rasszizmus.
Lázár János tudatosan hülye? Rogán bezzeg föltalálja magát. Hiába szórta a pénzt Orbán, sehol sem vagyunk: Epstein-sziget magyarok nélkül. Musk, a legnagyobb lúzer. Waze és a kátyúk. A legfeleslegesebb magyar rockzenekar.
