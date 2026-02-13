Nagy Mártonék osztrák szállodában tartottak volna találkozót, majd amikor megjelent a 444, lemondták az egészet

  • A Fertő tó osztrák partján találkozott volna Nagy Márton a minisztériuma államtitkáraival és osztályvezetőivel wellnessezéssel egybe kötött meetingre.
  • Erről a találkozóról ott a helyszínen kérdeztük a minisztert, aki végül lemondta az eseményt, és azt mondta, utólag magánpénzből fogják kifizetni a büntetést a szállodának.
  • Nagy Márton utazási kiadásairól korábban itt írtunk.
Kapcsolódó cikkek

„Másfél éjszaka” Párizsban magánrepülővel 18 millióért, még másfél davosi éjszakával már 37 millióért – ilyen az, amikor Nagy Márton repülőrajtot vesz

Orbán Viktor azt mondta, hogy amire nagyon kell pénz, arra mindig van. Nagy Márton luxusszállóira és magánrepülős utazásaira volt, két év alatt több mint százmillió forint. A 444 által kikért adatokból az is kiderül, hogy a miniszter az éjszakánként akár 1 milliósnál is drágább szállodák világában sem szégyell lehajolni a 40 eurós napidíjakért.

Takács Lili, Haász János
gazdaság
Legfrissebb videóink

Vitályos Eszter a 444-nek: Egy kis tiszteletet a miniszter úrnak!

Gulyás Gergely a Kormányinfón állandóan másról beszélt, mint amiről kérdeztük a gödi Samsung-gyár ügyében.

Kovács Bendegúz, Herczeg Márk
video

Menczer: Radnai Márk vagy Magyar Péter hálószobájával kapcsolatban ne tegyen fel nekem kérdést!

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a pártnak nincs köze a radnaimark.hu oldalhoz. A gödi akkugyárról szóló cikk miatt nem aggódik, és továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Fidesz a sajtóból tudta a Lázár ellen tüntetők monogramjait, bár azt nem tudja megmondani, hol olvasta ezt.

plankog, Jelinek Anna, Botos Tamás
video

Orbán: Jómagam, Lázár és Szijjártó visszük a kampányt

Azért vagyok itt, hogy elkérjem Önöktől az utolsó hetüket a választások előtt - mondta a fideszes aktivistáknak a miniszterelnök Szentendrén. Amikor Lázár János vécépucolós kijelentéséről kérdeztük, egyetlen szóval válaszolt.

plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz
video

Szijjártó: Ember, 5 kilométerre lakom a gyártól!

Szijjártó Péter azt állítja: nem volt olyan kormányülés, ahol a gödi gyárban történt szabálytalanságokról szóló titkosszolgálati jelentést tárgyalták volna. Nagykanizsai fóruma előtt szembesítettük a külügyminisztert a Samsung-gyár ügyében megjelent súlyos információkkal.

Kaufmann Balázs, Botos Tamás
video