Borízű hang #258: Inkompetens siserehad egy levesestálnyi kokainnal [rövid verzió]

podcast

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Önmagáért beszélő, velejéig kompetens műsorunknak ezúttal sem kell szégyenkeznie.

podcast borízű hang klubrádió radnaimark.hu clavier charlotte cellux wrecking room 444 podcast nagy márton podcast Inkompetens siserehad r-go amfetamin szociopata motorosok szétvert meeting zajszennyezés kokain ukrajna vietnam lionel messi kompromat
