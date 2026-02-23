Borízű hang #258: Inkompetens siserehad egy levesestálnyi kokainnal [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Önmagáért beszélő, velejéig kompetens műsorunknak ezúttal sem kell szégyenkeznie.