Hazugságrekord: Orbán Balázs azt állítja, hogy a baloldal szerint az orosz–ukrán háború csak rémhír

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz kampányvezetője váratlan poszttal jelentkezett a Facebook-oldalán:

„Ez az a háború, ami a baloldal szerint csupán rémhír. Magyarországnak ki kell maradnia!”

Természetesen 2022. február 24. óta nem állított ilyet senki.

A már lassan négy éve tartó, nagyléptékű háborúról a kormány évek óta rendkívül ízléstelen módon kommunikál, ma azonban mégis sikerült meglepőt alkotniuk, A háború borzalmai címmel ugyanis külön műsort indítottak a háborúról amúgy főként orosz forrásokból beszámoló közmédián, és a műsor ráadásul napi kétszer fog jelentkezni. Igaz, az adásban nagyjából annyi szó esett arról, hogy ki miatt is van háború, mint amennyit Orbán Balázs pazarolt posztjában erre az apró részletre.

Emlékeztetőül, ugyanez az Orbán Balázs mondta ezt is: