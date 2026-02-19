A kormány szerint ki kell maradnunk a háborúból, az M1 műsorvezetőjének ez nem sikerült

Végre! A közmédia a meleg és békés otthonainkba hozza a háború borzalmait. Ezzel a címmel ugyanis új műsort indítottak csütörtök reggel, ami naponta kétszer jelentkezik majd.

„A magyar kormány rendszeresen hangsúlyozza, hogy ki kell maradni a háborúból” – mondta a műsorvezető, de az odavetített díszlet alapján úgy tűnik, hogy neki ez nem sikerült, bokáig járt ugyanis a törmelékekben, mögötte pedig lángolt a stúdió.

Az első adásban szó volt arról, hogy

Odesszában százezer ember van villany nélkül,

Kijevben nincs áram, fűtés és víz,

Kárpátalján is nehéz az élet,

kényszersoroznak a hatóságok,

civil áldozatai is vannak a háborúnak.

Hogy mindez az oroszok miatt van, az a több mint 20 perces műsorban kétszer hangzik el. „Az oroszok heteken át tartó támadásainak meglett az eredménye”. „Orosz drón csapódott egy házba.”

Arról nem tettek említést, hogy a területszerző háborút az oroszok kezdték el, és ők azok, akik a háború borzalmainak a legkönnyebben tudnának véget vetni. Leginkább azzal, ha visszavonulnának saját országukba.