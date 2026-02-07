Orbán: Ukrajna az ellenségünk

Az eddigi legkülönlegesebb helyszínen tartotta a DPK-turnét Orbán Viktor. Annyiban hasonlított a szombathelyi állomás az eddigiekhez, hogy ez is egy sportcsarnokban volt. A szombathelyi sportkomplexum viszont pont annak a példája, mennyire végiggondolatlan sportfejlesztések voltak Magyarországon.

A sportcsarnok és a mellette lévő stadion csomagban járt, ahogy 2017-ben az akkori, fideszes polgármester, Puskás Tivadar fogalmazott, hogy Szombathely ajándékba kapta a sportkomplexumot azért, mert jól viselkedtek.

Annyi pénzt emésztett fel ugyanakkor a sportkomplexum működtetése, hogy a város azt képtelen volt fizetni. Ezért a 2019-ben megválasztott, már ellenzéki polgármester, Nemény András az ellenzéki önkormányzati többséget maga mögött tudva átpasszolta azt a kormánynak 2021-ben. Így a központi költségvetést terheli a sportkomplexum évi sok százmilliós üzemeltetése. Ráadásul közben anyagilag fejreállt a szombathelyi foci is, nem függetlenül attól, hogy a tulajdonos, Homlok Zsolt elvállt Mészáros Lőrinc lányától, ezzel pedig az exvej hirtelen körön kívül került az addig szép bevételeket biztosító közbeszerzésekből. Ebből lett az a helyzet, hogy a város szebb napokat látott focicsapata a harmadosztályba zuhant, a 9000 fős stadion finoman szólva is kihasználatlan. A mellette lévő sportcsarnok viszont most legalább megtelt egy szombat délelőttre. Hogy a DPK-s bérleti díjat ki fizeti valójában, az továbbra is homályos, a csarnokot mindenesetre már szerda reggeltől lezárták a helyiek előtt.

Orbántól a DPK-gyűlésen meg is kérdezték, hogy mikor lesz újra NB I-es csapata Szombathelynek, a válaszában a városra kente a helyzetért a felelősséget, ami finoman szólva is távol áll a valóságtól.

Azért is lehet erről ilyen sokat írni, mert maga a DPK-show a hagyományos mederben folyt, olyan izgalmak voltak csak, hogy visszatért a Radics Gigi-Curtis páros egy dal erejéig, Schmittné Makray Katalin nem találta az ülőhelyét, Rákay Philip meg most is standupolni próbált, ebben a közegben még nevettek is rajta időnként.

Szombathely azért is speciális helyszín, mert az egyik olyan nagyváros, amit a 2019-es önkormányzati választáson elbukott a Fidesz, és 2024-ben sem tudta visszaszerezni, sőt megsemmisítő vereséget szenvedett a kormánypárt. Az országgyűlési választás persze más, itt a környező települések is befolyásolják az eredményt, a műsor igyekezett is megszólítani őket.

Ami kockázatot jelent a Fidesznek: új jelöltet kell indítania a városban, Hende Csabát ugyanis, meglehetősen érdekes körülmények között alkotmánybíróvá választották. Hende - bár erősen megosztó személy volt - így is 49 százalékkal vitte a mandátumot 2022-ben. Orbán ki is tért rá, hosszan méltatva őt, nem megemlítve, hogy honvédelmi miniszterként leváltotta, mert elégedetlen volt a határkerítés építésének a tempójával.

Az új jelölt, a megye főispánja, Vámos Zoltán fel is szólalt a rendezvényen, Rákay Philip már képviselőként konferálta őt fel. De nemcsak Vámos, hanem a megye másik két választókerületének másik fideszes képviselőjelöltje, ezzel sem nagyon tagadva, hogy ez egészen nyilvánvalóan egy szimpla, bár látványos fideszes kampányesemény.

Szijjártó Péter volt a felhangoló Orbán előtt, nem volt olyan mondata, amit eddig ne mondott volna el Brüsszelről, Ukrajnáról, a világról.

A főszereplő sem okozott nagy meglepetést, de pár hangsúlyra tán érdemes figyelni. A romatémát a Fidesz mostanra teljesen lecsavarta, Orbán sem hozta szóba, a kérdezők sem kérdeztek rá vagy dicsérték a Fideszt ebben a témában is. Kitért arra is, hogy Magyar Péter szerint a korábban erősen fideszes Vas megyében is előzi a Tisza a kormánypártot. Orbán szerint ne higgyen senki a kamu közvéleménykutatásoknak, higgyenek neki. És egy fél mondattal jelentette be, hogy két hét múlva elutazik Washingtonba majd a Trump-féle Béketanács rendezvényére.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Továbbra is nagy hátránya annak a formátumnak, hogy látszólag spontán felszólítanak embereket, akik kérdezhetnek bármit, hogy semmilyen szinten sem spontán, az eleve szűrt közönség lehetőséget kapott tagjai pedig kérdések helyett belefeledkeznek Orbán Viktor méltatásába.

Így volt ezzel az első kérdező is, aki olyan hosszan dicsérte Orbánt, hogy rendre emlékeztetni kellett arra, hogy kérdezni kellene, de az csak nem sikerült, megállapította viszont, hogy Orbán Vktor átírta az egy fecske nem csinált nyarat közmondást, mert ő Európában egyedül maradva igenis csinál, csak nem nyarat, hanem tavaszt, amin nyerni fognak. A többiek is pont így jártak a miniszterelnök kérlelhetetlen dicserétével, leszámítva azt a férfit, aki többet beszélt a zarándokútjairól, mint Orbánról, majd a legvégén mégis rátért az ukrán parlament (rada) és a radai rossebb párhuzamba állítására, amivel feladat Orbánnak a labdát, hogy a kedvenc témájáról beszéljen. És ukrajnázásba torkollt annak a nőnek a kérdései is, aki közölte, hogy gazdasági területről jött, de nem ebben a témában kérdez, hanem a háborúról. Pedig az új GDP-adatokat nézve, amik már Nagy Márton hitét is megingatták a növekedésben, a gazdaság sem lett volna érdektelen.

Orbán szerint ő már aggódott, hogy a háború nem is érdekli az embereket, de Philip azt mondta neki, hogy higgye el, hogy de, és Orbán szerint Rákaynak lett igaza. A miniszterelnöktől amúgy bármit kérdeztek, mindenről a Tisza és Brüsszel és az ukránok jutottak eszébe, még a kormányzati sporttámogatásról is, de az még tőle is erős kifutása volt egy ilyen gondolatmenetnek, hogy Ukrajna nem ellenfele, hanem ellensége Magyarországnak, mert azt követeli, hogy válljon le az orosz energiáról. Ezt kétszer is megismételte, hátha valaki nem hallotta volna először.

Azt is mondta egy volt katonatársa kérdésére, aki arról érdeklődött, hogy mi lesz ha Ukrajna megtámadja Magyarországot, és lehet-e ilyen esetben számítani Trump és Putyin védelmére, hogy egy kormánynak a lehető legrosszabb forgatókönyvre is fel kell készülni, ezért is fegyverkezünk és építünk katonai szövetségeket. De ezek csak addig állnak fent, amíg ő van kormányon. Hogy ezen pontosan mit értett, az nem világos, kormányváltás esetén aligha lépnénk ki a NATO-ból, igaz, Orbán nem is említette a NATO-t katonai szövetségesünkként. (Orbán azt az ellentmondás sem oldotta fel, hogy fél órával korábban az EU-t a háborús előkészületekkel vádolta meg, mert fegyverkezik és a legrosszabbra készül).