Political Capital: A Lázár-ügy is megmutatta, hogy a Fidesz régi módszerei nem működnek, a botrány a mozgósításba is bekavarhat

Több szempontból is aggasztó lehet a Fidesz számára a Lázár-ügy - írta elemzésében a Political Capital.

Lázár eddig kétszer kért nyilvánosan bocsánatot a cigányokkal kapcsolatos megjegyzése miatt, először a kaposvári DPK-n, majd a hétfői Lázárinfón Siófokon.

Ott újságíróknak arról beszélt, a miniszterelnök szerint is helyre kellett tennie azt a kijelentését, hogy a cigányság a belső tartalék, és ha nincsenek migránsok, majd ők takarítják a szaros vécéket a vonatokon. A Telex kérdésére azt állította, Orbán nem mondta, hogy kérjen bocsánatot, közösen beszélték meg, mi lenne a helyes lépés. Egyébként cigány barátai is felhívták, hogy sok volt, amit mondott.

A 444 kérdésére arról beszélt, korai még állást foglalni abban, hogy okozott-e kárt a Fidesznek, és ha igen, mekkorát, ahogy azt sem tudja megítélni, hogy emiatt veszthet-e roma szavazókat a kormánypárt.

Vannak elemzők, akik szerint nagy hibát követett el Lázár. A 21 Kutatóközpont vezetője, Róna Dániel például úgy gondolja, a kegyelmi botrány óta nem követett el ekkora kommunikációs bakit a Fidesz, de más is arról beszél, ha a Fidesz veszít, Lázárt lehet hibáztatni.

A Political Capital rövid elemzése szerint Lázár nem sokkal a választás előtt a Fidesz egyik legfontosabb célcsoportját sértette meg, a botrány pedig megakaszthatja a Fidesz mozgósítási akcióját. A Magyar Narancs egy hete írt arról, hogy a Fidesz 53 olyan választókerületben próbál kialakítani egy 200 ezresnél nagyobb adatbázist a roma szavazók mozgósítására, ahol az átlagosnál nagyobb a roma választók aránya. A roma vezetők ezt cáfolták a lapnak, mindenesetre a Political Capital úgy látja, ha a botrány tartósan hat a roma közvéleményre, az még a friss adatbázisok esetén is nehezebbé teheti a fideszes mozgósítást a választás napján.

A PC szerint a Fideszt és Lázárt is meglepte, hogy milyen heves reakciókat váltott ki ez a pár mondat a romák körében. Nagyon sok volt a felháborodott komment, „felrobbant a TikTok”, és nem csak roma celebek, művészek, zenészek tiltakoztak Lázár szavai ellen, hanem Fidesz-közeli roma politikusok és véleményformálók is „kénytelenek voltak megszólalni.”

A Roma Digitális Polgári Kör egyik tagja, Mazsi Rostás Mihály is visszautasította Lázár szavait a Facebookon - igaz, egy olyan poszt újraosztásával, amiben miniszterelnöknek nevezték Lázárt -, de a kormánypárthoz lojális Magyarországi Romák Országos Önkormányzata is tiltakozott, és korrekcióra kérte a minisztert.

A társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár, Sztojka Attila viszont kivárt: csak azután nevezte Lázár szavait hibának, hogy a miniszter a kaposvári DPK gyűlésen nyilvánosan bocsánatot kért, így Sztojka egyúttal le tudta írni azt is, hogy nyugvópontra kell helyezni a kérdést.

Lázár Kaposváron Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Mazsi Rostás Mihály szombaton megköszönte, hogy Lázár bocsánatot kért, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata viszont még nem reagált erre.

A PC azt írta, „helyi szinten is sok olyan politikailag aktív roma fogalmazott meg kritikát, akik még a legutóbbi választáson is a kormánypártnak kampányoltak. Mindez nem azt jelenti, hogy ezek a szereplők végleg szembefordultak volna a Fidesszel, kiállásuk azonban jelzi az általuk reprezentált közeg hangulatát.”

Ugyan szokatlan gesztus, hogy egy fideszes politikus bocsánatot kérjen, a kormánypárt másfél évtizeden keresztül bevált módszerei most nem működnek, nem tudnak úgy tenni, mintha nem lenne itt semmi látnivaló. Az elemzésben felhívták a figyelmet arra, hogy hiába voltak korábban is romaellenes megnyilvánulásai akár Lázárnak, Orbánnak vagy Pócs Jánosnak, a romák széleskörű felháborodásával nem kellett szembenéznie a Fidesznek.

A régi módszer a PC szerint valószínűleg nem azért mondta fel a szolgálatot, mert megváltozott volna a roma közeg, hanem

„az általános társadalmi-politikai környezet alakult át, és ennek a romák is részei. A Fidesznek jelenleg nincs többsége, és nem képes úgy dominálni a politikai véleményeket, mint korábban. Van viszont erős politikai alternatívája, és ez a helyzet láthatóan mindenkire hatással van. A Fidesz igyekszik ezt azzal elütni, hogy továbbra is többsége van, illetve hogy ugyanaz a politikai szituáció, mint a 2022-es választás előtt, de ezzel önmagát is becsapja. A Lázár-ügy is azt mutatja, hogy más a helyzet, és a kormánypárt többségi helyzetre szabott módszerei jelenleg nem hatékonyak.”

A Political Capital szerint a roma kisebbség kormánypárti elkötelezettsége sincs kőbe vésve, politikai szempontból sem alkotnak a romák homogén csoportot, és ahogy országosan változik a politikai véleményklíma, úgy változik a politikailag aktív és passzív romák körében is.

Lázár egyébként nem csak a bocsánatkéréssel próbálkozik, Siófokon arról beszélt, minden romát - és a főnökeiket - is meghívja egy kávéra, hogy megbeszéljék az ügyet. Kis Grófót külön is kiemelte. A mulatós zenész - aki a 2022-es választás előtt pár nappal Orbánnal fotózkodott, és arról beszélt, ők szeretik a miniszterelnököt - vasárnap posztolt arról, hogy felháborították Lázár szavai, és felszólította a romákat, hogy határolódjanak el tőle. A zenész Lázár többszöri nyilvános bocsánatkérésére nem reagált még. Az eredeti posztjánál egy kommentben még szombaton jelezte, nem a Fidesz ellen beszél, hanem azok felé fejezi ki a nemtetszését, akik így lenézik a cigányságot.