Róna Dániel szerint a kegyelmi ügy óta nem volt akkora kommunikációs hiba, mint Lázár János cigányokkal kapcsolatos kijelentése

Lázár János cigányos, vécékefés kijelentése a kegyelmi ügy óta elkövetett legjelentősebb kommunikációs hiba a kormányoldalon – fogalmazott Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója a Telexen megjelent írásában. A politológus végzettségű Róna többek között azt emelte ki, hogy bár követtek el több kommunikációs hibát is a fideszesek – példaként említette Orbán Balázs '56-os kijelentését még 2024 szeptemberéből, a tiszás Strompová Viktória leszlovákozását vagy Orbán kiállását a tavaly tavaszi román elnökválasztási kampány idején a magyarellenes Simion mellett –, de szerinte Lázár mondatai túlnőttek ezen, „nem is lehetnének érzékletesebbek, könnyebben érthetőek és normasértőbbek”.

Bár a miniszter azóta bocsánatot kért, a cigányokról szóló szavai nagyon széles körbe eljutottak. „Lázár Jánosra egy adott napon többen kerestek rá az utóbbi napokban, mint Kapitány Istvánra a leigazolása napján” – írta Róna, kiemelve, hogy Baranya, Borsod és Nógrád megyéből az átlagnál többen tették ezt. Ehhez még hozzáteszi, hogy a keresések elsöprő többsége a vécékefével és a romákkal volt kapcsolatos, tehát „Lázár még a szimbólumot is legyártotta saját maga ellen”.

Ráadásul cigány influenszerek, például a korábban Orbán Viktorral is fotózkodó Kis Grofó is felhangosították a kijelentését. Róna arra is felhívta a figyelmet, hogy

„sok százezres magyarországi cigányság jelentős részben él a választást eldöntő csatatérkörzetekben (…) Úgy is mondhatnánk, hogy a cigányok nagy többségének támogatása nélkül nem valószínű, hogy a Fidesz hatalmon tud maradni.

Bár erre nem tér ki, Róna, Lázárnak nem a mostani volt az első vaskos cigányozós beszólása. A miniszter egy tavaly mezőtúri fórumán például arról beszélt, hogy olyan várost vezetett, ahol sok cigány él, és ott voltak együttélési problémák. Valamint azt is mondta, hogy amikor a cigányságnak nem volt munkája, akkor érdekes módon magasabb volt a kis értékű lopások aránya és a bűnözés. Néhány éve pedig még azt fejtegette a kormány migránsellenes politikáját magyarázva, hogy a cigányságot nem sikerült integrálni, így a bevándorlókat sem lehetne.