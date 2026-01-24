A korábbban Orbán Viktorral is fotózkodó Kis Grófo felháborodott Lázár miatt: „Senkinek sincs joga hátrányosan megkülönböztetni minket”

Nagyjából azzal egy időben, hogy Lázár János a kaposvári DPK-gyűlésen bocsánatot kért a cigányoktól korábbi, balatonalmádi fórumán elhangzott mondatai miatt, a zenész Kis Grófo a Facebook-oldalán adott hangot felháborodásának. Lázár János egyebek mellett azt mondta, ha nincsenek migránsok, akkor ott vannak a cigányok, „hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák”.

A Kis Grófóként ismert Kozák László azt írta, minden ilyen megnyilvánulást elutasít és elítél:

„Egyértelműen elutasítok és elítélek minden olyan megnyilvánulást, gondolatot és véleményt, amely rasszista alapon a cigányságot hátrányosan megkülönbözteti, degradálja, lenézi vagy elítéli bármilyen értelemben.”

A zenész szerint „semmilyen politikai, ideológiai véleményformálónak nincsen joga ahhoz, hogy hátrányosan – a magyarsággal szemben – megkülönböztessen bennünket”. Főleg nem akkor, amikor a cigányság ügyét a miniszterelnökségi államtitkárság irányítja.

Ezért arra kér mindenkit, aki elkötelezett a cigányság ügyének felemelése mellett, hogy határolódjon el ezektől a véleményektől, és tegyék egyértelművé, ha szükséges, hogy ők is a magyar társadalom értékes és szerves részét képezik.

Kis Grófo felháborodása azért is említésre méltó, mert jó kapcsolatokat ápol a Fidesz vezetésével. Például szűk három évvel ezelőtt, 2023 májusában maga Orbán Viktor is köszöntette őt születésnapján, sőt a bulijában olyan politikusok tették tiszteletüket a Rozmaring Kertvendégkőben, mint Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke, illetve titkára, Kindlovits Máté, valamint Sztojka Attila kormánybiztos.

A zenész erre válaszul Orbán Viktort köszöntötte fel az ő születésnapján, azt üzenve neki: „Te reszesz tyo rakhagyimaszko gyész but bers szasztesz, bachtalesz.” Kis Grófónak nemcsak Orbánnal vagy Kubatovval, hanem Rogán Antallal is készültek közös fotói.

