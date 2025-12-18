Lázár János leszlovákozta a Tisza felvidéki, magyar származású képviselőjét

Lázár János miniszter egy interjúban szlováknak nevezte a Tisza egyik jelöltjét, a Vas 02-ben induló felvidéki, magyar származású Strompová Viktóriát.

Lázár a Csánigról Rábapatyra közlekedő buszon hétfőn nyilatkozott a Sárvári Televíziónak. A riporter kérdésére, hogy egy tiszás politikus mennyire tud rá hatni, ha útépítésről van szó, a miniszter azt mondta, rá mindenki tud nyomást gyakorolni, mert mindenki előtt nyitva áll az ajtaja.

“De kivételesen a képviselőjelölt asszonnyal még életemben nem találkoztam. Kicsit csodálkozom is, hogy a TISZA Párt nem talált magyar embert, és egy szlovák asszonyt kellett elindítania ebben a választókerületben. Ilyen rosszul állnak, azért legalább azt kellene, hogy Magyarországon magyarok legyenek a jelöltek. Hátha még megfontolják a Tiszások.”

Ugyan a vas megyei buszozásról több rövid videó is felkerült Lázár oldalára, ez nem, a felvételt Magyar Péter tette közzé, az pedig az úgytudjuk.hu cikkéből derült ki, hogy egy televíziós interjúról van szó. Magyar szerint a miniszter „egészen döbbenetes mélységbe süllyedt.”

Felszólította Lázárt, hogy azonnal kérjen nyilvánosan bocsánatot Strompová Viktóriától, vagy tűnjön el a közéletből. Orbán Viktortól pedig azt akarja tudni, hogy mostantól a Lázár-féle szlovákozás-e a hivatalos fideszes álláspont. „A Fidesz szerint Malina Hedvig szlovák? Fognak-e románozni is a fideszes politikusok? Lázár János szerint Sütő András vagy Tőkés László román?”

Magyar közölte, a jelölt a magyarok lakta Bodrogszentmária nevű településen nőtt fel, Sátoraljaújhelytől 20 kilométerre. A dédszülei a történelmi Magyarországon születtek. Az egyik nagymamája például Lisóczky Erzsébet az erdélyi Besztercén született. 16,5 éve él Sárváron, és az első Orbán-kormány alatt kapott magyar igazolványt.