A mindig kritikus Schiffer András kritikája

„A mindig kritikus Schiffer András szerint telitalálat a Fidesz - A biztos választás szlogenje!”
– lelkendezett Bohár Dániel sztárpropagandista csütörtökön, miután az egykori LMP-s parlamenti képviselő, Schiffer András az Ötben beszélt a kampányról.
Miután Bohár megnyugodott, annyival azért lehetne árnyalni a képet, hogy a lassan tíz évvel ezelőtti visszavonulása óta nagyságrendekkel több politikai műsorban szereplő Schiffer András mennyire és kivel szemben is kritikus mindig.
Ha az emojis kormányzati plakátok túl bonyolultak lettek volna, most segít a Megafon Cinematic Universe!
A politikus Schiffer András kiugrott az ablakon.
Hol, miről, kikkel beszélt az ismert ügyvéd az elmúlt közel két hónapban? Mutatjuk!
Egy év alatt kilenc megbízást kapott az LMP egykori elnöke a szélsőjobboldali párttól.
A miniszterelnök interjút adott az Ötmédia friss Youtube-csatornájának, az Orbán-propaganda pedig kemény kérdéseket ígért Hont Andrástól. Ez lett belőle.
Tusványoson voltak állítólagos marxisták, akikkel kedélyesen cseverésztek a Fidesz-közeli eszmetörténészek. Voltak fesztiválozók, akik szerint Magyarország problémáit a Fideszen belüli változtatással kell megoldani. Sátrazós-vonatozós riport a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborról.
Ifj. Lomnici Zoltán-díjas pillanatot produkált Schiffer és a kormánypárti műsorvezető, amikor az ügyvéd Magyar Péter kétperces hangfelvételéről szakértett (úgy, hogy még nem hallotta).
Horváth József a Szuverenitásvédelmi Hivatal kutatóintézetének vezetője, a rendszerváltás előtt pedig III/III-as volt. Megkérdeztük tőle, hogyan lehet valaki ilyen kiemelt pozícióban ebben a rendszerben úgy, hogy korábban a kommunista titkosszolgálatnak dolgozott.
Bogár László eszmefuttatása hallatán még a Hír TV műsorvezetője is majdnem elnevette magát.
A 93 éves német szociológus-filozófus nemzeti alapon, ukrán vereségre készülve védte meg Olaf Scholzék külpolitikáját. Az antifasiszta amerikai sztártörténész erre nyilvánosan szedte szét Habermas történelmi tévedéseit, és arról írt, hogy Németország a sok beszéddel és kevés cselekvéssel inkább a rossz oldalon áll.
A Fidesz egyik legfontosabb fegyvere, hogy nemcsak azt határozzák meg, miről legyen szó Magyarországon, de azt is, milyen szavakat használjanak az emberek. Aki pedig a nyelvet irányítja, az üzenetet is irányítja, ez a nyelvpolitika alapelve. A cél a közgondolkodás egészének átalakítása.
Moszkva nem hisz a könnyeknek: úgy tűnik, Magyarország egyik legtöbbet nyilatkozó politikai kommentátorát nem győzték meg a bizonyítékok.
Rogán Antal megjegyzése, Finkelstein utódjának „kutatása”, az Index „bizonyítéka”, AI-kampányok a „kisállatok megadóztatásáról”, Fidesz-közeli celebek „felháborodása”, és végül az önmagát hitelesítő kamu – ezek kellettek az eddigi legnagyobb kampányhazugsághoz.
Újfajta pályázattal célozza az Európai Bizottság a civileket, a cél, hogy a jogállamiság és demokrácia védelmével foglalkozó kisebb, lokális szervezetek is támogatáshoz jussanak.
A kutatóintézetek és a diplomát nem célzó képzések maradnak Budapesten, de egyébként végleg lelépnek Bécsbe.
Vaszily Miklós, Starcz Ákos és Ziegler Gábor is kapott díjat a felcsúti milliárdostól, pedig évek óta hirdetik lapjuk függetlenségét. Kitüntetésük újabb jele annak, hogy az Index nem valódi újság, hanem kormányzat megrendeléseket teljesítő üzenőfüzet.
14 évvel a legutóbbi rendszerváltás után a posztfasizmus a természet részévé vált, és aki boldogulni akar, az nem mehet szembe az időjárás istenével. De nem érdemes azt várni, hogy Magyar Péter olyan legyen, mint Orbán, vagy hogy Vitézy Dávid meg tudjon egyezni az uralkodóval.