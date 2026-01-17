A mindig kritikus Schiffer András kritikája

vélemény
„A mindig kritikus Schiffer András szerint telitalálat a Fidesz - A biztos választás szlogenje!”

lelkendezett Bohár Dániel sztárpropagandista csütörtökön, miután az egykori LMP-s parlamenti képviselő, Schiffer András az Ötben beszélt a kampányról.

Fotó: Bohár Dániel - Riporter/Facebook

Miután Bohár megnyugodott, annyival azért lehetne árnyalni a képet, hogy a lassan tíz évvel ezelőtti visszavonulása óta nagyságrendekkel több politikai műsorban szereplő Schiffer András mennyire és kivel szemben is kritikus mindig.

%

vélemény horváth józsef mi hazánk közszereplő ellenzék fidesz putyinizmus schiffer andrás hegyi gyula giró-szász andrás ügyvéd mcc bohár dániel ez itt a kérdés
