Végleg bezár a magyar CEU

Csütörtökön a CEU tényként adta hírül volt hallgatóinak, hogy az egyetem tanácsa kezdeményezni fogja a Közép-európai Egyetem licencének visszavonását, írta az Akadémiai Dolgozók Fóruma Facebookon. Az indoklás szerint az egyetem jó ideje nem vett fel hallgatót a magyar akkreditációjú programokra, és ezért nem tud egyetemként működni Budapesten. Az utolsó hallgató most júliusban végez.

photo_camera A CEU Bécsben Fotó: JOE KLAMAR/AFP

„A budapesti kutatóintézetek maradnak és egyéb diplomát nem célzó képzéseiket is megtartják” – írták. Eközben a Bloomberg azt írja, hogy az egyetem új, bécsi kampuszát jövőre kezdik el építeni, és 2028 végére lehet majd beköltözni. A döntés lényegében csak a papíron való elismerése annak, hogy évek óta nem folyik képzés Budapesten. Így a CEU végleg befejezi felsőoktatási tevékenységét az országban. „Az Orbán-kormány azon kísérlete, hogy elűzze a Közép-európai Egyetemet Budapestről, sikerrel járt” – írják.

A posztban felidézik, amikor még Révész Máriusz fideszes képviselő szólalt fel a CEU mellett, hivatkozva annak nemzetközi teljesítményére és hasznosságára. „Aztán hamarosan valami nagyon megváltozott. Sorosból ellenség lett, az általa alapított egyetem pedig kiűzendő intézmény. A Lex CEU nehezen teljesíthető, egyébként is teljesen indokolatlan és hátrányosan megkülönböztető feltételeket támasztott a KEE magyarországi működéséhez” – írják, felidézve, hogy bár mindezeket teljesítették a kormány továbbra is törekedett az egyetem ellehetetlenítésére. „Időközben a CEU elköltözött Bécsbe, rettenetes anyagi és emberi erőfeszítések árán. Az új campus építéséről is ugyanebben a hírlevélben számoltak be.”