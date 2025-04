Bayerék tüntetésére kilátogatott az a férfi is, aki akasztással fenyegette a Tisza aktivistáit Kelenföldön

Bayerék Tisza elleni tüntetésén feltűnt az a férfi, aki két hete Kelenföldön akasztással fenyegette a Tisza aktivistáit. Czédulás Józsefet az ATV vette észre a Millenárison. Élő videót is indított az eseményen. Menczer Tamás beszéde közben azt ordította: „Büntessék meg őket! Én fél évet kaptam azért, mert kimondtam a hazaárulást. A hazaárulókat meg kell büntetni. Főbenjáró bűn! Régen halál volt a büntetése, most életfogytiglani kell, hogy legyen”. Viszont a kiabálás a körülötte állókat is zavarta, amikor néhányan jelezték neki, hogy inkább csendesebben hallgassa a beszédeket, ki is kapcsolta a videót.

Czédulás március 29-én megpróbálta felrúgni a Tisza Párt önkénteseinek a kelenföldi pultját, majd elkezdett vehemensen hazaárulózni, és arról beszélni, hogy ő a postapalotában dolgozott, amikor onnan lőtték a leventéket. Az esetről videót készítő férfi hang minderre válaszul annyit mondott: „ne nézzen propagandát”, ez pedig csak olaj volt a tűzre, a férfi válaszul a sapkájával csapott a videós felé, és láthatóan teljesen elszakadt nála a cérna. A hazaárulózás mellé káromkodás és szidalmazás társult, amikor pedig az egyik önkéntes a férfit tovább kísérve szólt, hogy hívják a rendőröket, a férfi újabb szintet lépett, rendőrök helyett hóhérokat kért a tiszás önkéntesekre. Talán a békítés jegyében gondolta úgy a videós férfi, hogy azzal próbálja (persze sikertelenül) nyugtatni az őrjöngő férfit, hogy „át van mosva az agya" és, hogy „ne nézzen propagandát”. A bő kétperces jelent végén odáig fajult a helyzet, hogy a férfi a (feltehetően) a rendőrökkel beszélő nő felé is tett egy ütő mozdulatot.

Az eset után garázdaság miatt elfogatóparancsot adtak ki ellene és a mostani videók szerint meg is kapta a büntetését. Ő „fél évről” beszél és arról, hogy a Tisza Párt politikusait életfogytiglanra kellene ítélni.