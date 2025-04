Meglehetősen éles hangvételű közleményben reagált Hadházy Ákos mai posztjára a Mészáros Csoport, Mészáros Lőrinc cége. „Néhány megjegyzést fűznénk ahhoz a kritizáló posthoz, amelyet arról írt, hogy Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea támogatták a Hófehérke előadást” – kezdik.

Arra gondolnak, hogy Hadházy Ákos beszámolt róla: tegnap mutatták be az Operettszínház Hófehérke című darabját, amin részt vett Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea is. Az alkalomra a leggazdagabb magyar felesége egy Louis Vuitton kiskosztümöt vett fel, ami 1,8 millió forintba kerül és egy olyan táskát választott mellé, amit 1,2 millióért lehet kapni. A cipő már-már visszafogott, az csupán hétszázezer forint értékű.

Ennek kapcsán írja a Mészáros Csoport, hogy „az Ön által említett »pár forintos« támogatás számok szintjén 250 millió forintot jelent”.

„Ennek az adományozásnak semmi köze Lázár János Miniszter Úr kullancsos kijelentéséhez, tekintve, hogy a támogatásról a megegyezés már hónapokkal korábban megszületett. Mindemellett Mészáros Lőrinc Úr a kullancsozást nem is vette magára, mivel csak a tavalyi évben a Mészáros Csoport nagyságrendileg 20 MILLIÁRD forintot fordított támogatásokra, adományra, szponzorációra. Nem beszélve arról, hogy később Lázár János is jelezte, hogy nem Mészáros Lőrincnek címezte a kijelentését, pont ezen ismert nagyságrendű adományozások okán sem. Javasoljuk viszont Képviselő Úrnak, hogy jövedelméből arányosan nyugodtan fordítson “pár forintot” ő is jótékonykodásra ahelyett, hogy a pénzét repülőgép üzemanyagra költi azért, hogy mások után kukkoljon a levegőből. Továbbá egy ilyen hangvételű és kritikájú posztot ne írjon az, aki az adófizetők pénzéből kunyerálja össze a saját sok milliós büntetéseinek kifizetését” – írják.

photo_camera Mészáros Lőrinc és Várkonyi ANdrea a Hófehérke bemutatóján.

A közlemény Hadházy jó érzésére apellál a végén így: „Ha van még Önben egy szemernyi jó érzés, azt javasoljuk, mielőbb kérjen bocsánatot attól a több ezer tisztességes pályázótól, akik az alapítványhoz fordulnak, hogy beteg gyerekeik életét könnyebbé tehessék, amiért lekezelően könyörgő kérelmezőknek nevezte őket.

Emellett azt tanácsoljuk, ne a nevelt gyerekét verje meg úgy, ahogy hírlik, hogy a kisgyereket kórházba kellett vinni, hanem fogja kézen a családját, és vigye inkább őket Ön is színházba. Meglátja, milyen jó lesz.”

Az utolsó mondat egy 2022-es feketekampányra utal. Akkor a propagandamédia összehangolt támadást indított Hadházy Ákos ellen egy 2005-ös gyerekbántalmazási ügy miatt. Három éve a Blogspot ingyenes szolgáltatón létrehozott Nevelőapa blogon megjelent egy poszt, ami a blog első és mindmáig egyetlen posztja volt, és pár napon belül el is tüntették onnan. Az ismeretlen szerző ebben - több dokumentum részleteinek bemutatásával - egy 2005-ös ügyről írt, amikor Hadházy Ákos nevelt fiának apja azzal vádolta meg a gyámhatóságnál a későbbi politikust, akkor szekszárdi állatorvost, hogy az nyaralás közben úgy megverte a gyereket, hogy annak felrepedt a fejbőre, amit össze kellett varrni. Az ügyben a 444 információi szerint a szekszárdi gyámügy, majd a rendőrség is vizsgálódott, az eljárást végül lezárták, Hadházyt semmivel sem gyanúsították meg.