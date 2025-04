Peti, most legyen nagy pofád! – üzente az exfideszes képviselő, aki nemrég még az elvileg független KSH szóvivője volt

Egy KSH-s álláshirdetés, majd egy Lukács evangéliumából származó idézet után – és egy másik keresztény, virágvasárnapról szóló poszt előtt, tehát mondhatni, egy bibliai fasírtban – posztolta ki a Facebookjára szombaton késő este Ozsváth Kálmán a fideszes médiában „titokzatos AI-előadóként” emlegetett Wellor által készített Kollár Kinga (Hazaáruló mix) című Youtube-videót. A poszthoz egyetlen mondatot fűzött, a dalból kiemelt „Peti, most legyen nagy pofád!” sort (mondjuk vessző nélkül, de sokkal több felkiáltójellel).

Ozsváth politikai véleménynyilvánítása annak ellenére figyelemreméltó, hogy egy korábbi, a múlt nyári önkormányzati választáson vesztes fideszes önkormányzati képviselőről, a Fidelitas volt szóvivőjéről az Echo Tv egykori munkatársáról van szó. Ő ugyanis jelenleg, tavaly ősz óta az elvben szakmailag független kormányzati főhivatalként működő központi költségvetési szervnél, a Központi Statisztikai Hivatalnál dolgozók szóvivőként. A kinevezéséről szóló közleményben a KSH azt írta, hogy feladata többek között támogatni „a pontos és hiteles statisztikai adatok közvetítését”, de a közleményben szó volt „a legmagasabb szintű szakmai normák szerint” történő munkavégzésről.

FRISSÍTÉS: A KSH a cikkünk megjelenése után közölte: „Ozsváth Kálmán már nem a szóvivője a Központi Statisztikai Hivatalnak”. Pontosító kérdéseinkre azt is megírták, hogy Ozsváth március 31-e óta nem áll semmilyen formában a Központi Statisztikai Hivatal alkalmazásában. A munkaviszonya megszűnésére egyébként aligha számíthatott az expolitikus exszóvivő, hiszen még március 29-én, szombaton is KSH-s állást ajánlott a Facebookján azzal a felütéssel, hogy „csatlakozz hozzánk”.

Az ezek szerint már csak volt KSH-szóvivő legmagasabb szintű szakmai normák szerinti Facebook-posztja – a legkorszerűbb elvek alapján készült, talán ma a kontinensen nincs is ilyen, csak Angliában – egyébként csupán néhány nappal azután jelent meg, hogy a KSH szakmai is hitelességébe vetett bizalom is komolyan megrendült. Egy április elején megjelent cikkben ugyanis különös statisztikai anomáliát tárt a TÁRKI kutatója, Gábos András és az ELTE statisztikusa, Tátrai Annamária: a KSH jelentései szerint mintha 2017 után zuhanásnak indult volna a szegénységi küszöb alatt élők száma Magyarországon, és éppen a küszöbérték fölötti jövedelmi sávban koncentrálódtak volna hirtelen tömegek. Az esetről a Qubitban itt írtunk bővebben.

A Facebook-bejegyzést kiszúró 24.hu megjegyzi: nem Ozsváth az első állami hivatalnok, aki hasonló stílusban kommunikál a Facebookon (igaz, azóta már tudjuk, hogy 13 napja már csak exhivatalnok). Márciusban ugyanis Sulyok Tamás államfő kommunikációs igazgatója, Szántó Georgina posztolt poloskás képet „az összevissza hazudozó Telexről”. Láthatóan Ozsváthot sem zavarja az, hogy politikai állásfoglalást tett, vasárnap ugyanis a borítóképét is lecserélte egy fideszes-cöfös fotóra.