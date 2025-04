Orbán Viktor: Nem Mészáros Lőrinc és Tiborcz István futotta be itt a legnagyobb karriert, hanem sokan mások is

link Forrás

Orbán Viktor interjút adott Hont Andrásnak, aki valaha fideszes önkormányzati képviselő és Deutsch Tamás kampányfőnöke volt, majd az MSZP-SZDSZ-es Terézvárosban volt tanácsadó, de az Orbán-rendszer kezdete óta már a médiában dolgozik. Ez az Orbán-interjú néhány hónappal ezelőtt nagy szám lett volna, hiszen Hont András akkor még az Átlátszónál dolgozott – miután tíz évig a HVG munkatársa volt –, Orbán pedig lassan két évtizede csak az általa kontrollált médiának ad interjút.

Csakhogy Hont mellékállásban évek óta az ATV Öt című közéleti vitaműsorának egyik oszlopos tagja is volt, és az a mai napig is. A műsorban Hont legtöbbször az ellenzéket szidja, és a sorozatos kétharmadokért nem annyira a putyinizálódó rendszert, hanem inkább a liberális elitet hibáztatja. Hont nyolc éve még kiállt volna verekedni Bayer Zsolttal, de a kormánypropagandisták már jó ideje őt tartják a kedvenc nem fideszes újságírójuknak:

link Forrás

Mondjuk némileg ellentmond a kiindulópontjuknak, hogy Hont András 2022 novemberében maga vallott arról a fideszes Karc FM-en, hogy a kormány és ellenzék közül a kormány pártján áll:

link Forrás

Hont András 2024 végén távozott az Átlátszótól – ami kénytelen volt cikkben reagálni arra, hogy sokan a támogatásukért cserébe Hont kirúgását követelték –, és az Öt másik alapemberével, Ceglédi Zoltánnal együtt Ötmédia néven indított vállalkozást, aminek az Index megszállása idején a lap átalakításán ügyködő Gerényi Gábor is adott tanácsot. Utóbbi meg is látszik: az ATV-n továbbra is fut az Öt, de közben az Index is átvesz anyagokat az ot.hu-ról. (Így technikailag igaza lett Hontnak, aki 2021-ben a 444-nek azt nyilatkozta, hogy esze ágában sincs az Indexhez menni.)

Az Öt egyik régebbi állandó szereplője, Puzsér Róbert a héten Farkas Attila Mártonnal hosszan beszélt az Ötmédiáról a Szélsőközépen futó közös műsorukban. Puzsér szerint az Ötmédia „valójában a meghamisított és Orbán Viktor lábához leszállított Szélsőközép”, és amíg Honték az ellenzéket (sokáig csak az óellenzéket, de már régóta az újellenzéket is) vehemensen, addig a hatalmat csak kimérten kritizálják. Puzsér szerint ahogy a Fideszben is működik a szómágia, és nem mondják ki Magyar Péter nevét, úgy Hont is csak gúnyneveken említi.

A magát a szekértáborokkal szemben pozicionálni próbáló szekértábor, az Ötmédia felületén olyan kormánypropagandisták is lehetőséget kapnak a publikálásra, mint Megadja Gábor. Az Ötmédia Youtube-csatornája csak ebben a hónapban indult el, de máris sikerült Lázár János és Orbán Balázs után magával a kormányfővel is interjút készíteniük. Az adás előtt a kormánypárti média és a Megafon is kemény kérdéseket ígért, ami az eddigi működésük alapján garanciát jelentett arra, hogy nem lesznek kemény kérdések, és erre utalt az is, hogy az előre felvett interjút maga a miniszterelnök is előre ajánlotta.

Az interjú elején Hont arról beszélt, hogy eredetileg Orbán Balázst akarták meghívni, de félreértésből Orbán Viktort is meghívták, aki nagy meglepetésre elvállalta a meghívást. Orbán azt mondta, szívesen elmegy mindenhova, ahol van esély arra, hogy értelmesen el lehet beszélgetni.

Orbán kezdésként elmondta, hogy Rogán Antal azért került le az amerikai szankciós listáról, mert az amerikai kormány szerint sem volt fair, hogy felkerült, és arról, hogy a lekerülésnek mi lehetett az ára, azt mondta: „Én nem fizetek, az biztos.” Orbán szerint Rogán Antal és Gulyás Gergely kulcsminiszterek – minden reggel 7:30-kor hármasban indítják el a napot –, Orbán Balázs pedig „egy kentaur”. A kormányfő szerint azért kellett elvenni hatásköröket Rogántól és Gulyástól, mert túl sok feladatot pakoltak rájuk, így most jobban látszik, hogy mennyire politikai, hatalomvezérlési munkát végeznek. Ezért is támadták Rogánt, mert nagyon közel áll a miniszterelnökhöz – mondta Orbán, aki szerint a kormányában a hatalmi belharc „ki van zárva”.

Donald Trumpról azt mondta Orbán, hogy tudni lehetett róla, hogy pontosan azt fogja csinálni, amit ígért, úgyhogy a kormányt nem éri meglepetésként, ami most történik. Orbán szerint J. D. Vance miatt a magyar kormány most a következő 12 év esetleges patrióta kormányzásával számol. Orbán szerint lesz olyan lépés, ami kompenzálni fogja azokat a problémákat, amiket az amerikai elnök vámpolitikája okoz:

„Ami a vámháborút illeti, ez olyan dolog, aminek ismerjük az elejét, és azt hiszem, hogy tudjuk a végét. Azt, hogy közben mi történik, az nem érdekes.”

Orbán szerint Trump újra akarja alakítani a vámszabályokat, és kialakul majd egy protekcionista, patrióta vámpolitika, ami minden országgal és termékenként eltérő kulcsokban állapodik meg, és a nagy kérdés, hogy az amerikaiak elmennek-e odáig, hogy cégek szintjén állapítsanak meg vámtarifákat. Orbán szerint tárgyal a kormány olyan gazdasági megállapodásokról, amik ellensúlyozhatják a vámokat, ennek fél év múlva lehet eredménye.

photo_camera Hont András és Orbán Viktor az Ötben Fotó: Öt/YouTube

Orbán Viktor szerint a Nyugat az orosz–ukrán háborút elvesztette, és gondolkodó társaságokban már nem kérdőjelezik meg, hogy ez egy proxyháború. Orbán szerint Trump sosem akarta ezt a háborút, most visszajött, és kijön a háborúból, megmentve Amerikát a vereségtől. Nyugat-Európában viszont ilyen váltás nincs, folytonosság van, és nem merik bevallani, hogy ezt a háborút elveszítették – mondta Orbán, aki hosszan beszélt a magyar kormány korábbi haderőfejlesztési programjáról. Azt mondta, a Hajlandók Koalíciójába akkor sem menne Magyarország, ha hívnák, de egy másik megbeszélésben Magyarország az egyik motor abban, hogy mi legyen a közös EU-s védelemmel.

Hogy az ukrajnai EU-csatlakozásról szóló véleménynyilvánító szavazásnak mi értelme van, Orbán azt mondta, erről a kérdésről most lehet dönteni, később nem. Arra a kérdésre, hogy 2022-ben miért mondta Szijjártó Péter, hogy támogatja Ukrajna csatlakozását, Orbán azt mondta, hogy azért, mert akkor Ukrajna még szuverén ország volt. A miniszterelnök szerint mivel a Tisza Párt szavazásán a hívek 58 százaléka azt mondta, hogy Ukrajnát fel kell venni az EU-ba, ezért komoly tétje van a kérdésnek. Orbán szerint jelenleg az alkotmány erről népszavazást nem engedélyez, és arra a felvetésre, hogy alkotmánymódosítással ezt meg lehetne-e oldani, Orbán azt mondta, a nemzetközi kérdésekről szóló népszavazások kérdését kinyitni veszélyes.

Hont András felhozta a tiszás Kollár Kinga EP-felszólalását, felidézve, hogy a 2006-os fideszes EP-megszólalások is hasonlók voltak. Orbán erről azt mondta, hogy a 2006-os választás előtti költségvetést meghamisították, és ebben segített a kormánynak az EU is. Most nem erről van szó, hanem arról, hogy az európai vezetők azt akarják, hogy Ukrajna folytassa a háborút az EU-tagságért cserébe. Orbán szerint Kollár Kinga felszólalása példátlan, olyan, mint az őszödi beszéd, az embernek az az érzése, hogy ilyen még nem volt. Orbán ezután azt mondta, hogy Kollár arról beszélt, hogy „sikerült megakadályoznunk 50 kórház felújítását” meg egyéb fejlesztéseket, és „ennek örülünk”, csakhogy Kollár Kinga nem ezt mondta. Hont András ezt szó nélkül hagyta.

Arról, hogy az őszödi beszéd hogyan került nyilvánosságra, Orbán azt mondta, nincs tudomása róla, és bár a szolgálatok kideríthetnék, Orbán azt állítja, ő nem szokott hátrafelé nézni, mert akkor nem tudna azzal foglalkozni, ami előtte van.

„Ön szerint létezik-e Orbán-rendszer?” – kérdezte Hont András a miniszterelnököt a (majdnem végig) kétharmados uralkodásának 16. évében. Orbán azt mondta, 2010 óta új rendszer van, és azt túlzás egy személy nevéhez kötni, mert bár megtisztelő, de nem pontos. Arról, hogy túl sok minden múlik az ő személyes döntésén, Orbán azt mondta, abban az értelemben semmi sem múlik rajta, hogy ha elüti a villamos, akkor az egész kormányzati rendszer néhány szomorú könnycsepp elhullajtása után ugyanúgy működik, mint előtte.

A kormányfő szerint végrehajtottak egy generációváltást is: Orbán Viktor, Áder János és Kövér László után itt a második generáció is, 40-50 közötti komoly férfiak vannak a vezetésben. Orbán szerint az ország jövője sosem múlhat egyetlen vezetőn. „Ilyen értelemben semmi sem múlik rajtam” – mondta Orbán, aki szerint az emberek ennek az ellenkezőjét érzik. Elbüszkélkedett azzal is, hogy az EU-ban Magyarország az egyetlen, ahol 1990 óta sosem voltak előrehozott választások, mert az egész rendszer a miniszterelnök köré húzott stabilitásra épül.

Mészáros Lőrinc és Tiborcz István meggazdagodásáról Orbán azt mondta, nem ezek az emberek futották be a legnagyobb karriert, hanem sokan mások is, csak őket érik politikai támadások, mert Orbánt nem lehet támadni ilyen ügyekkel. Az zajlik, ami 1998 és 2002 között, amikor Simicska Lajost és a kormányfő apját támadták, most pedig Mészáros Lőrincet és a vejét.

Csakhogy senki sem futott be akkora karriert, mint Mészáros Lőrinc, aki mindjárt ott lesz a világ 1000 leggazdagabb embere között, de Hont András inkább átterelte a szót arra, hogy Magyar Péter hogyan és miért kapott pozíciót a NER-ben Varga Judit férjeként, majd felhozta a KEHI-jelentést a Diákhitel Központban történt visszaélésekről, hozzátéve, hogy nem a konkrét személyen szeretne rugózni. Orbán azt mondta, folyamatban lévő ügyekről nem szívesen nyilatkozik, de valóban vannak jogi vizsgálatok.

A Matolcsy család ügyeiről is szó volt: Orbán szerint az embereket okkal és érthetően ingerli néhány dolog, például a jegybankelnök fiának ügyei. Felidézte az ÁSZ-vizsgálatokat, és azt mondta, gyors és alapos, transzparens vizsgálatot várnak, ez az Állami Számvevőszéken múlik, de Orbán azt szeretné, ha az ügy minél hamarabb véget érne. A jegybankért a kormányzat nem tud felelősséget vállalni – mondta Orbán, hozzátéve: „Ha én ellenőrizetem volna, akkor itt nem történtek volna olyasmik, amik állítólag történtek.” Hogy miért most robbant ki a botrány, arról azt mondta, nem tud beleszólni az ÁSZ működésébe, nem is akar.

A Pride betiltásáról Orbán azt mondta, „most van hozzá erőnk”, mert amíg az amerikai nagykövet masírozott az élen, a kormány lehetőségei korlátozottak voltak. Hogy akkor hol van itt a szuverenitás, Orbán azt mondta, ebben az ügyben eddig nem akart konfliktust vállalni, de most megnyerhetőnek látja az ügyet. A kettős állampolgárok állampolgárságának megvonásáról szintén azt mondta, hogy korábban az USA ellenezte volna, de most nem szólnának semmit.

Hont visszatért Magyar Péterre: Orbán kalkulált-e a következményekkel, amikor Varga Judit EP-listavezető lett, és megszüntették Magyar Péter állami állásait? „Mi közöm nekem ahhoz?” – kérdezte Orbán, azt állítva, hogy Magyar politikai pályája nem lepte meg, de az igen, hogy a feleségét lehallgatta, ezért is utalt rá poloskaként. Orbán azt állítja, Magyar Péterre utalt március 15-én poloskaként, a többes szám pedig azért volt, mert lehallgatták egymást is. (A szövegkörnyezet nem erre utal.) Orbán szerint Magyar Péter története olyan visszataszító, hogy arról azt hitte, azzal Magyarországon nem lehet boldogulni pártépítésnél, de a jelek szerint lehet.

Orbán látja, hogy dől a pénz a Tiszához, a „baloldali oligarchák” vállalták is, és szerinte külföldről is finanszírozzák, a Tisza Párt egy brüsszeli párt, ott vannak a gazdáik. Hont felvetette, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal az Átlátszót egzecíroztatja, miközben van egy nagy nemzetközi techbirodalom, ami befolyásolja a politikai küzdelmet. Arra a kérdésre, hogy román mintára nálunk is előfordulhat-e, hogy hasonló érvekre hivatkozva eltiltják a választásoktól például a Tisza Pártot, Orbán azt mondta: vannak jogszabályok, amiket be kell tartani mindenkinek, és ha valaki ezt nem tartja be, az nem a kormány, hanem az igazságszolgáltatás feladata.

Orbán szerint a Tisza Párt ettől még egy brüsszeli párt. Amúgy a Tiszát komolyan veendő kihívásnak tartja, de egy kategória a 2022-es ellenzéki összefogással. Szerinte nagy teljesítmény, hogy 2022-ben tudott győzni a Fidesz-KDNP.

A világjárványról Orbán azt mondta, hogy 1,5 év alatt visszajött a gazdaság a covid előtti szintre, és a fellendülésnek a háború tett be. Hont erre megkérdezte, miért nem vizsgálja felül a kormány a járványkezelést, Orbán azt mondta, mindenkinek kínáltak valamit, és kiállt a kötelező oltás mellett is. Orbán azt mondta, veszített el egy-két barátot, aki nem oltatta be magát, és belehalt, Hont pedig felhozta Ursula von der Leyen SMS-eit. A belga hatóságok ebben az ügyben nyomoznak – mondta Orbán, felhozva, hogy szívesen beszél a covidról, de a háború ügye most fontosabb.

Hont szerint erős az érzelmi fűtöttség a magyar társadalom egy részében. Orbán szerint ez nem új dolog, 2022 már nagyon erős volt, talán a technológiai változás és a kütyük miatt is. Arról, hogy a kormány érez-e felelősséget a közhangulat miatt, Orbán azt mondta, egy csónakban evezünk, de a kormány több mindent tett ellene, mint bárki más, hiszen a Fidesz egy higgadt, nyugodt, polgári, nemzeti, konzervatív, politikai erő.

Hogy mi volt a legnagyobb kudarc az elmúlt másfél évtizedben, Orbán azt mondta, nem volt ilyen, mert „mi nem ilyen csávók vagyunk”, ha láttak egy problémát, akkor ők nem kifogást kerestek, hanem beleálltak. A kegyelmi ügyről azt mondta: az állami gondozásban lévő gyerekek helyzete rendben van, az állam teljesíti a kötelezettségeit. Novák Katalinról azt mondta, hibát követett el, vállalta a hibát és lemondott, mi mást kéne még tenni. Hogy hasonló csontvázak kieshetnek-e még a szekrényből, Orbán azt mondta, nem lehet félve élni, feddhetetlenül kell élni.

Hont András végül elmondta, hogy ezek szerint könnyebb egy miniszterelnökkel interjút készíteni, mint az ellenzéki párt vezérével – akit egyébként ő szinte sosem nevez nevén, hanem legtöbbször slimfit-messiásként és selyemmajomként hivatkozik rá. (Magyar Péter már a közéleti berobbanásakor arra utalt, hogy Hontékat Rogán Antal fizeti, és a mostani videóhoz is azt kommentelte, hogy: „No, mégis jól fizet a Tóni?🤣”)