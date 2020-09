Fiatalosan kormánybarát újság épülhet a régi Index helyén

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Keddel új korszak kezdődik az Index életében: a lapot eddig készítő csapat ténylegesen távozott.

Zavaros vezetés alatt, egyelőre meglehetősen kevés, és többnyire tapasztalatlan munkatárssal folytatja történetét az ország egykor legolvasottabb lapja.

A toborzást az ifjú fideszes szerkesztőre, Balogh Ákos Gergelyre bízták.

Az új Index és a kormány céljai azonosak: „megszólítani a fiatalokat.”

Keddtől már az új indexesek veszik át az irányítást a szerkesztőségben azok után, hogy bő egy hónapja az ország legnagyobb internetes híroldalánál gyakorlatilag az összes munkatárs felmondott, amiért a vezetőség menesztette Dull Szabolcs főszerkesztőt. A távozó indexesek jelentős része augusztus végével töltötte ki felmondási idejét, így szeptember 1-től már kizárólag az új garnitúra készíti az újságot.

Ebből alighanem az olvasók is érzékelnek majd ezt-azt, mert az átállás nem haladt zökkenőmentesen: a távozó Rovó Attila szerkesztővel készült interjúnkban is szóba került, hogy hetek óta nincs kapcsolat a felmondási idejüket töltő távozók és a cégvezetés között. Az újonnan érkezőket senki nem kísérte fel a szerkesztőségbe, így többen azt se tudták merre az ajtó, hova üljenek, mit kell csinálni, mivel a menedzsment teljesen elbarikádozta magát az újságíróktól.

A tulajdonos alapítványt képviselő Bodolai László a felmondási hullám után szabadságolta magát, a sokáig megbízott vezérigazgatóként működő Szombathy Pál és segédje, Sztankóczy András pedig csak a szerkesztőség épületével szemben kialakított irodáikat használták az elmúlt hetekben, a munkatársakkal nem nagyon kommunikáltak. Az Index hangadó újságíróit felmondási idő nélkül elengedték, nagyjából a stáb szűk fele csinálta a lapot az elmúlt hetekben, de többségük is inkább home office-ból.

Lényegében egy hónapon keresztül nem volt koordinálva a lapszerkesztés. Augusztus elején a felmondási idejüket töltők közül többen kiborultak az újak érkezése miatt, és akadtak állítólag kifejezetten kínos és kellemetlen találkozások is. Történt olyan is, hogy egy új munkatársnak az ügyeletes szerkesztő jelezte: nyugodtan menjen haza, nincs feladata. Haza is ment. Végül az a döntés született, hogy az újak augusztus végével foglalják el helyüket a szerkesztőségben, amikor már mindenkinek lejár a felmondási ideje, és teljes lesz az őrségváltás.

A szerkesztőségi rendszer betanítása a háttérben már hetek óta zajlik, de a toborzás nagyon nyögvenyelősen megy: Bodolaiék kis túlzással lasszóval is alig találnak olyan embereket, aki dolgoznának az új Indexnek, és meg is felelnek a feladatra. A belső körben ezt azzal magyarázzák, hogy a „hisztérikus hangulat miatt” billog lett az Indexhez szerződni. A hivatalos közlés szerint egyelőre közel 30 fős az új stáb, a távozó 80 helyére. Pedig állítólag átlag felett fizetéssel keresnek meg munkatársakat.

A felvettek közül többen maguk jelentkeztek a lapvezetésnél, és jellemző a viszonyokra, hogy Tevan Imre új főszerkesztő-helyettes a kaotikus körülmények miatt egy nap után távozott. Ki is szivárgott azok listája, akiknek a vezetőség belépőkártyát igényelt az irodaház üzemetetőjénél, és ez alapján is úgy tűnik, hogy negyedakkora stáb veszi majd át az Index működtetését a korábbiakhoz képest.

Egyrészt Szombathy, másrészt Szombathy

A toborzás azért is zajlik lassan, mert a lapvezetés hosszú hetek után tudta csak leosztani a posztokat egymás közt. Végül múlt héten a vezetőség közleményben számoltak be arról, hogy a Sztankóczy-Szombathy tandemből utóbbi lesz a főszerkesztő és egyben a vezérigazgató is.

Még a provinciális magyar médiaviszonyok közt is szokatlan, hogy valaki egyszerre lássa el a cégvezetői és főszerkesztői feladatokat egy újság élén - aminek az egyszerű oka az, hogy sosem szerencsés, ha az üzleti érdekek direkt módon határozzák meg a tartalomkészítést. (Ez még egy regionális hetilapnál is szokatlan felállás, nemhogy az ország vezető hírlapjánál.) Bodolai környezetében az elmúlt hónapokban viszont annyira elfogytak a megbízható emberek, hogy mindkét posztra ugyanaz a régi haver került.

Szombathy Pál a 2000-es évek derekáig a közmédiában dolgozott, aztán vezette a Magyar Hírlap szerkesztőségét. Az ő főszerkesztősége alatt történt, hogy Széles Gábor két lépésben átvette az akkor még liberális lapot a Ringier kiadóvállalattól, ami aztán Szombathy távozásához is vezetett. Később a Digisport Reggeli Start műsorvezetője lett, ahonnan épp most rúgták ki. A 2000-es években inkább liberális beállítottságú szerkesztőként lett ismert, de a fideszes időkhöz igazodva, tekintettel a változó média és politikafogyasztási szokásokra, megnyilvánulásaival fokozatosan középre helyezkedett.

Szombathy 2017-ben Bodolai invitálására került be az Index kiadó igazgatóságába, és jelenléte már akkor feszültséget keltett: a kuratóriumi elnöknek külön nyugtatnia kellett a szerzőket, hogy a szerkesztésbe nem lesz beleszólása. Az eset előkerült a régi indexesek júliusi, utolsó állománygyűlésén is: Bodolai akkortájt azzal csitította a munkatársakat, hogy

„akár ezerszer leírom, sőt közjegyzői nyilatkozatot is adok róla, ha kell, hogy Szombathy Pál soha, semmilyen módon nem fog belefolyni a szerkesztőség munkájába.”

Szombathy az elmúlt három évben valóban nem vett részt a cég működésben, sőt azután sem, hogy idén márciusban megjelent az Indamedia-cégcsoport mögött Vaszily Miklós, a kormányközeli médiamenedzser, és a Fidesz megjelent az Index küszöbén. Az elmúlt évek legfontosabb igazgatósági ülésen - amin Gerényi Gábor előállt a cég szétbontása mellett érvelő tervével, és ami aztán közvetve a szerkesztőség távozásához vezetett - Szombathy nem is volt jelen, ugyanis fontosabb dolga akadt: ingatlanüzletet bonyolított épp Toszkánában.

Csak júliusban került a középpontba, amikor a cég körül kialakult helyzet nyomán távozott posztjáról előbb Pusztay András vezérigazgató, majd néhány nap után utódja, Ződi Zsolt is. Bodolai ekkor vészkapusként nevezte ki igazgatónak Szombathyt, aki aztán egyből le is mondott, végül mégis vállalta a feladatot - erre lehetett legalábbis következtetni abból a zavaros nyilatkozatból, amit Bodolai még első kinevezése után néhány nappal adott az ATV-nek.

Cégvezetői tapasztalata ugyan nincs, de Szombathy kinevezését így is nyugtázták a kiadó pénzügyeit intéző, a kormány befolyása alatt álló Indamedia cégcsoportnál is, és egyáltalán nem bánják, hogy elég lesz vele egyeztetni az Index pénzügyeiről és cikkeiről egyaránt. A részben Vaszily Miklós tulajdonolta cégcsoport így sokkal hatékonyabban tudja majd érvényesíteni érdekeit a lap felett. Az Indamedia belügyeit ismerők szerint az Index új szerkesztője ugyan „nincs még bekötve a magas szinteken”, de könnyebben szót lehet vele érteni, mint a korábbi vezetéssel, és egyelőre ez épp elég.

Fidelitastól az Indexig

A laphoz érkezők között kevés országosan ismert újságírót találni, politikai újságírót pedig még annyit sem. A vezetők neveit a múlt héten a kiadó közleményben jelentette be, így vált hivatalossá Szombathy posztja, és azóta hivatalos, hogy a volt közrádiós Kitzinger Szonja lesz a gazdaságért-kultúráért-szórakozásért felelős főszerkesztő-helyettes, az egykori inforádiós Fekete-Szalóky Zoltán pedig a hírigazgató.

A legfontosabb igazolás egyértelműen Balogh Ákos Gergely, a mandiner.hu alapítója, és volt főszerkesztője, a fideszes ifjúsági körök egykor meghatározó szervezője, aki szervezetfejlesztésért felelős főszerkesztő-helyettes lesz - azaz ő felel majd a minőségi toborzásért.

Balogh több jobboldali lap felépítésén dolgozott már: alapítója volt a Fidelitas egykori ifjúsági lapjának, az Utolsó Figyelmeztetésnek (UFi), később az annak nyomán létrejött Reakciónak, majd a mandinder.hu-nak, ahol sokáig tulajdonostársa volt Gerényi Gábor. Több, a Fidesz kormány alatt főosztályvezetői vagy épp államtitktári posztig, sőt annál is magasabbra rakétázó ifjú konzervatív is (pl. Lánczi Tamás, Böszörményi-Nagy Gergő) is ennél a lapnál lökte be közéleti karrierjét.

Amikor 2010 után a Mandinerből elszippantotta az embereket az államigazgatás, Balogh új arcokat hozott a laphoz Fidesz-közeli egyetemi körökből, és most is arra lehet számítani, hogy ő szervezi meg az új Index utánpótlását. (A Corvinuson oktatott sokáig, ahol később Lánczi András alatt kommunikációs vezető is volt egy ideig.)

Balogh személyében nem egyszerűen egy jobboldalra húzó szerkesztő került kulcspozícióba, hanem a Fidesz második generációjának egyik legfontosabb szervezőembere, aki ezer szálon kötődik a kormányhoz. Balogh cége üzemeltette sokáig Orbán Viktor honlapját is, és ugyan pro forma soha nem volt kormánytag, az ellenzéki évek során volt fideszes önkormányzati képviselőjelölt is; elkötelezettségét publicisztikáiban és nyilvános szereplései során sem szokta titkolni.

A mandiner.hu és a hozzá kötődő ifjú konzervatív generáció sokáig büszke volt függetlenségére, de az elmúlt évek során megmaradt morzsányi függetlenségét is elvesztette a jobboldalon, amikor előbb Tombor András megvette a lapot, majd miután Orbán Viktor azt kérte, vezényszóra bedobták a közösbe, a KESMA-hoz. Az egykoron magukat független jobboldaliként, sőt gondolkodóként meghatározó mandineneresek így mára oda jutottak, hogy Szánthó Miklós promózza nyomtatott pártlapjukat, hátha sikerül eladni belőle egy-két ezer példányt. Saját utánpótlását is megette a Fidesz - írtuk, amikor a kormánypárt három éve megvette a Mandinert is.

Hogy Bodolai Baloghot kérte fel az Index állományának felduzzasztására, nagyon egyértelmű üzenet mind a szerkesztőség, mind a nyilvánosság irányába arról, milyen lap készül a régi Index helyén. Ő aligha írt volna alá egy olyan újsághoz, ahol elkötelezetten kormánypárti szerkesztési gyakorlata akadályba ütközhetne, ami akkor is igaz, ha egy ismerője szerint nem teljes állásban dolgozik majd. A politikai újságírásból állítása szerint egyszer már kiégett Balogh ideje nagy részét továbbra is vidéken tölti majd, ahol fogadót üzemeltet, mikrobuszokat gyűjtöget, és újít fel.

Fiatalok, megszólítva

Az Indexet érintő politikai műveletet alaposan felgyorsította a kormánypárt népszerűségvesztése is a fiatalok körében.

A Századvégben év elején részletes felmérést készítettek az önkormányzati választás tanulságairól, és ebből az jött ki, hogy a Borkai-ügy mellett a fiatal szavazók körében tapasztalható visszaesés volt oka annak, hogy több nagyvárosban elhasalt a Fidesz. Azóta a kormány az eddigieknél is jobban erőlködik a fiatalok megszólításán. Azzal Rogán Antal és stábja is tisztában van, hogy a Fidelitas erre tökéletesen alkalmatlan, és kirakat helyett kézzelfogható megoldásokra van szükség - ennek köszönhetően szaporodtak el a Fidesz-világban az olyan ötletek, mint a jobbos fiatalok Facebook-aktivitását bátorító Megafon Központ, vagy a kamaszokat célzó tudatformáló táborok.

Ezeknél eggyel konkrétabb már a nemrég szintén Vaszily (azaz Mészáros) keze alatt induló Pesti TV, ami a Hír TV-ből kiszervezett fiatalosnak és trendinek szánt jobboldali megmondóarcok csatornájának készül, kábeltévéken és a neten egyaránt. Demeter Szilárd is megmondta még a nyáron (miután neki is meg lett mondva): online térfoglalást kell végrehajtani, ez a feladat.



Jobbról a második Vaszily Miklós, az MTVA egykori vezérigazgatója, jelenleg a TV2 elnöke, és az Indamedia társtulajdonosa Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az Index megszállása fontos mozzanata lehetett ennek a folyamatnak, még ha nem is pontosan úgy történt, ahogy azt a hatalom emberei eltervezték. Az elképzelés inkább az volt, hogy csendesen megzabolázzák az újságot, és finoman, érzékenyítve vezetik rá a fiatalokat, hogy milyen jó is a Fidesz. Ez a manőver balul sült el, tömeges kilépésekre került sor, ami meglepetten érte Vaszily Miklóst és köreit is - olyannyira, hogy jelenleg a lap alapszintű működtetése sem látszik könnyen megoldhatónak. Az újság kritikai élét alighanem sikerült ugyan elvenni, kérdés viszont, hogy mit tudnak a helyére építeni.

A politikai elvárás leginkább az, hogy a kritikus fiatal generációkat megpuhítsák, megenyhítsék, és ha nem is lehet belőlük Fidesz-szavazót farigcsálni, legalább ellenséges hozzáállásuk ne legyen.

Azt nem tudni, hogy kevesebb lesz-e a politika az Indexen, mint arra egyesek számítanak; hogy vonalasabb lesz a szerkesztés, esetleg egyszerűen kerülik majd a forróbb ügyeket, és elmagazinosodik az újság. Van aki arra számít, hogy egyensúlyozni fognak a szerkesztők, és eleinte kínosan ügyelve lavíroznak majd a politikai oldalak között, mint ahogy történt az az Origo megszállását követő első időszakban is, hogy aztán a kampányhoz közeledve lassan, de biztosan meginduljanak a pártlappá válás útján.

De a legvalószínűbb, hogy a vezetésben érzékelhető fejetlenség azért érezteti magát majd a szerkesztésben is, és nincs a fejekben semmilyen szilárd elképzelés. Amikor megkérdeztünk egy új munkatársat, milyen a hangulat az első napokon, nagyon lelazított bennünket:

„ne izgulj, Habonyt még nem láttam.”

Balogh és Szombathy se reagált többszöri megkeresésünkre, Bodolai pedig közölte, hogy a lapvezetés nem nyilatkozik, a 444-nek meg főleg.

Gerényi Gábor, akinek feltűnése végül az Index széthullásához vezetett, és aki az Indamedia tanácsadója volt sokáig, viszont arról beszélt a 444-nek, hogy amikor a kiszervezéses tervet prezentálták, már akkor egyik fő érvük volt a lapvezetés felé a változtatás mellett, hogy egyre kevesebb fiatal olvassa az újságot.

Az ismert külső tanácsadó Erdélyi Zsolttal készíttettek is egy felmérést, amiből ez az elégedetlenség kiolvasható volt. (Gerényi már nincs szerződésben az Indamediával, de Erdélyi továbbra is igen.)

„Sokaknak fájt, hogy az index ilyen «fiatalosan balos» lett. Csináltunk egy értékkutatást az igazgatóságnak a Zsolttal, és abból az jött ki, hogy túl sok a politika, és ami van, az is túl egyoldalú az Indexen”

- mondta Gerényi, aki állítása szerint már nem foglalkozik az Indexel aktívan, Erdélyivel a femina.hu átalakításához adnak csak tanácsot. Szerinte amúgy az Index brand van olyan erős, hogy megtartsa az olvasótábor zömét.

Gerényi említette, és Bodolai környezetéből is azt mesélte valaki, hogy több olyan munkatársat keresnek a laphoz, aki még az Index alapítása idején jelen volt, és nem tetszett neki az az irányvonal, amit az újság az elmúlt 10-15 évben képviselt. Hogy kik ők, nem árulta el. De úgy tűnik, hogy míg Bodolai és Szombathy főleg a régi kapcsolataikat próbálják meg feléleszteni, és velük feltölteni a lapot, Balogh feladata pedig a fiatalok összeterelése lehet. Nyilván nem könnyű embert fogni azok után, hogy igazgatók és szerkesztők is néha csak napokig bírnak megmaradni a posztjukon.

Az egész Index-történet talán legtragikusabb mozzanata az, hogy a lap totális széthullásával, és a toborzás nehézségei által nyílhat meg az út az előtt a terv előtt, ami ezt az egész folyamatot előidézte. Gerényi, bár hangsúlyozta, hogy ő már kivonta magát az Index ügyeiből, nem zárta ki, hogy az által hosszú évek óta dédelgetett kiszervezéses terv végül valamilyen formában megvalósuljon, azaz hogy az Index beengedje a legkülönbözőbb külsős tartalmakat a címlapjára, amelyeket a vezetés erre érdemesnek tart, és nagyobb nyilvánosságot adjon ezzel akár a lapvezetéssel barátságban lévő más újságok részére is. Ha nem lesz ember, aki megcsinálja a lapot, kiárusíthatják az Index húsz éven keresztül épült legfőbb értékét: az Index-címlapot.