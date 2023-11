A Pfizer bepereli a lengyel államot

Bíróság elé viszi az amerikai Pfizer gyógyszeripari óriásvállalat a 60 millió adag COVID-19 vakcina Lengyelország általi kifizetésének elmaradását. A választások után és a jelenlegi gazdasági helyzetben Lengyelország feltehetőleg a háta közepére se kívánja a súlyos veszteségekkel kecsegtető pert. A pert azért egy brüsszeli bíróságon tartják, mert az oltóanyagokat a belga jog szerint kidolgozott uniós közös beszerzési szerződés keretein belül vásárolták.

„A Pfizer és a BioNTech arra törekszik, hogy a lengyel kormány által a COVID-19 vakcinákra leadott megrendelésekkel kapcsolatban Lengyelország tartsa magát a 2021 májusában aláírt, az Európai Unió ellátására vonatkozó szerződések részeként vállalt kötelezettségeihez” - közölte a Pfizer szóvivője a Politicóval. Az első tárgyalás december elején várható.

A Politico összeszedte, hogyan jutottak idáig az EU-s oltóanyag-beszerzések, és hogy milyen más hatásai lehetnek még a szerződésnek, amelynek bizonyos részletei máig nem ismertek.

Az Európai Bizottság még 2021-ben szerződött le a Pfizerrel 900 millió adag oltóanyag vásárlására, fenntartva az opciót további 900 millióra. Ebből végül 1,1 milliárdot rendeltek meg. A közös beszerzési megállapodásról a Bizottság tárgyalt a Pfizerrel, és már akkor több okból is kicsapta a biztosítékot. Egyrészt a vásárlás mérete akkora volt a korábbiakhoz képest, hogy több vakcinagyártó is felemelte a hangját, miszerint ezzel a beszerzéssel ők kiszorulnak a piacról.

Másrészt a szerződés körül is felmerültek kérdések, azt ugyanis részben Ursula von der Leyen, az európai bizottság elnöke SMS-ben intézte a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bourlaval. Ezek az SMS-ek aztán a New York Times érdeklődésére elpárologtak.



Harmadrészt a szerződés annyi adag megvásárlásra kötelezte az országokat, amennyire, mint később kiderült, nem is volt szükségük, mivel a járvány hamarabb kezdett eltűnni, és korábban máshonnan is rendeltek vakcinákat.

2022 tavaszán Lengyelország leállította a szállítást arra hivatkozva, hogy azt az orosz-ukrán háború miatt beáramló menekültek és a háborút követő gazdasági visszaesés pénzügyileg nem teszik lehetővé. Emellett a javuló járványhelyzettel is indokoltak.

Nem sokkal később több ország is követte Lengyelország példáját, és bár a szállításokat nem állították le, sokan panaszkodtak, hogy a gazdasági helyzetben nem akarnak felesleges adagokra pénzt kiadni. A Bizottság a nyomás hatására csak annyit tudott elérni, hogy a Pfizer vállalata a szállítások átütemezését.

Mivel továbbra sem volt annyi vakcinára szükség, többen elkezdtek újratárgyalásokat követelni, és kérték a Pfizer és a Bizottság közötti eredeti tárgyalások átláthatóvá tételét. Idén tavasszal a Bizottság be is jelentette az újratárgyalást, és ismét átütemezést kért 2026-ig. Lengyelország azonban ezt a verziót már nem volt hajlandó aláírni.

Az ügyre egészen mostanáig nem volt reakció, egy hónappal a választások után azonban a Pfizer akcióba lépett. Mivel a szerződés pontos részletei továbbra sem ismertek, becslések szerint a Pfizer 1 milliárd euró feletti összeget is kérhet Lengyelországtól.