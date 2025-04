Félrevitte a Lakatos Márk-ügyet a rendőrségi határozat egy fura mondata

Furcsa jogi helyzet alakult ki Lakatos Márk-ügyben: egy rendőrségi határozatban az szerepel, hogy a stylist sok évvel ezelőtt elkövetett valamit, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez biztosan így volt. Erről beszélt lapunknak egymástól függetlenül három szakértő is.

A mondat, amiről szó van, így hangzik: „tekintettel arra, hogy L. A. és Lakatos Márk fellációt hajtott végre az akkor 13 éves sértetten, ezért elkövették a fentiekben kifejtett megrontás bűncselekményt.”

Ez abban a határozatban szerepel, amelyben a rendőrség elévülésre hivatkozva megszünteti az eljárást. És ez volt az a mondat, amire hivatkozva Lakatos elleni tüntetést szerveztek szerdán Füssy Angéla, Ábrahám Róbert és Tóth Gabi részvételével. Az eseményről mi is beszámoltunk.

Csakhogy a mondat vélhetően figyelmetlenség, fogalmazási hiba vagy a rendőrségi ügymenet fura hozadékaként kerülhetett a határozatba, mert kizárt, hogy a rendőrség kinyomozta, illetve bebizonyította volna mindezt, véli az általunk megkérdezett büntetőbíró, büntetőjogász és nyomozó.

Hogy értsük, végig kell vennünk, pontosan miről van szó. Az ügy úgy kezdődött, hogy Füssy Angélának, a Magyar Jelen munkatársának egy férfi azt állította egy videóinterjúban, hogy sok évvel ezelőtt, amikor 13 éves volt, Lakatos Márk és egy másik férfi molesztálta őt. Füssy erre feljelentést tett, becsatolva a felvételt és a férfi elérhetőségét.

A rendőrség elindította az eljárást, a férfit tanúként hallgatták meg, ő pedig a nyomozóknak is elmondta azt, amit Füssynek. A vallomás alapján, írja a rendőrség, „megállapításra került”, hogy az eset 2003–2004-ben történhetett.

photo_camera Tüntetés a Kossuth téren 2025. április 16-án Fotó: Németh Dániel/444

Ez azt is jelenti, hogy az esetleges bűncselekmény, ha volt is, már 2009 környékén elévült. A 2013-ig hatályos Btk. szerint az elévülési idő a büntetési tétel felső határa, ami megrontásnál 5 év. Mivel más bűncselekmény gyanúja nem merült fel a feljelentésben, a rendőrség az egész eljárás megszüntetéséről határozott.

A mindezt végigvevő és leíró határozatba aztán valamiért kijelentő módban került bele az említett mondat, úgy, hogy semmi utalás nincs arra, hogy a tanú meghallgatásán kívül bármi érdemi nyomozati cselekmény történt volna. Lakatos azt állítja, hogy őt meg sem keresték a rendőrök.

Az általunk megkérdezettek szerint feltehetően az történt, hogy a rendőrség elindította az eljárást, és amikor a tanúvallomásból világossá vált, hogy mikor történt az állítólagos bűncselekmény, rögtön bejött a képbe az elévülés mint a büntethetőséget megszüntető ok, úgyhogy nem léptek tovább. Erre utalhat az is, hogy mindössze egy hónap után szüntették meg az eljárást.

Aztán ezt a bizonyos mondatot vagy a tanúvallomásból vagy a feljelentés szövegéből egy az egyben, rutinszerűen átemelték, és nem tették világossá, hogy ez nem a rendőrség megállapítása. Az egyik megkérdezett szakértő szerint Lakatos egyértelműen panaszt terjeszthetne elő az ellen, hogy a határozat így fogalmaz. (Lakatos egyébként ezt be is jelentette.)

Egy másik megkérdezett azt is hozzátette, hogy azért fogalmazhatott tárgyilagosan a határozat, mert van egy videó és egy azt megerősítő tanúvallomás. „Tehát a bűncselekmény bizonyítottsága szerintem vitatható is meg nem is”, vélekedett, de ő is azt mondja, hogy a határozat szövege alapján érdemi nyomozást nem folytatott a rendőrség.

A nyomozóhatóság a jogászok elmondása szerint nem is állíthatja tényszerűen bűncselekményekről, hogy megtörténtek, csak gyanút közölhet. A következő lépésben, az ügyészség vádiratában szerepelhetnek tényszerű, megállapító mondatok, de azokat is bizonyítania kell az ügyészségnek a bíróságon, és majd csak az ítélet mondhatja ki, hogy mi történt meg, és mi nem.

Megkerestük a rendőrséget, és megkérdeztük, hogy volt-e érdemi nyomozás az ügyben, nyomozati cselekmények révén bebizonyosodott-e, hogy Lakatos Márk fellációt hajtott végre az akkor 13 éves sértetten, vagy az eljárást megszüntető határozat szövege kizárólag a tanú vallomása alapján íródott.

A rendőrség annyit válaszolt, hogy az „Ön által kérdezett üggyel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében adatvédelmi okok miatt nem áll módunkban információt adni” .

Fontos hozzátenni, hogy mindez nem jelenti azt sem, hogy bebizonyosodott volna, hogy Lakatos nem követte el azt, amivel a férfi megvádolta őt.