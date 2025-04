A Nemzetközi Büntetőbíróság felkérdezi a kormányt: miért nem tartóztatták le Netanjahút?

A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) illetékes kamarája magyarázatot kér Magyarországtól arra, hogy miért nem tartóztatták le Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, amikor a hónap elején Budapestre látogatott.

A kamara beadványát - amelyet a The Times of Israel izraeli napilap mutatott be - a bíróság működését biztosító Római Statútum 87. cikke alapján nyújtották be, amely lehetővé teszi az eljárás megindítását azon államok ellen, amelyek nem működnek együtt a bírósággal, „ezáltal megakadályozva a bíróságot abban, hogy gyakorolja az alapokmány szerinti feladatait és hatásköreit”.

photo_camera Az ICC hágai székhelye Fotó: BART MAAT/ANP via AFP

A dokumentumot benyújtó bírák szerint Magyarország megszegte kötelezettségeit azzal, hogy megtagadta Netanjahu őrizetbe vételét annak ellenére, hogy a bíróság április 3-án, az izraeli miniszterelnök megérkezésének napján hivatalos kérést küldött Budapestre. A mostani beadványban a Nemzetközi Büntetőbíróság kamarája arra kérte fel Magyarországot, hogy május 23-ig nyújtsa be válaszait.

A Nemzetközi Büntetőbíróság november 21-én adott ki elfogatóparancsot Benjámin Netanjahu, Joáv Galant korábbi védelmi miniszter és a Hamász palesztin terrorszervezet főparancsnoka ellen.

A magyar kormány április elején arról döntött, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból. (MTI)