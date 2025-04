A kormányinfón is készre jelentették a tavaszi nagytakarítást

Kormányinfót tartottak húsvét előtt, rovarokról nem esett szó.

Nagy Márton volt a plusz vendég, aki már most ismertette a jövő évi költségvetés minden bizonnyal sokat változó tervezett számait.

De a legjobb pillanatai azok voltak, amikor hárította a felelősségét az MNB-s botrányban.

Az árrésstop nemhogy maradna, de ki is bővítenék.

És rossz hírt mondott a bankoknak is.

Költségvetés, adó és árstop

A tavalyi év után ismét „békeköltségvetést" fogadott el a kormány, amit májusban nyújtanak majd be a Parlamentnek. A gyereket nevelő családok lesznek a kedvezményezettek - mondta Gulyás Gergely, majd sorolta, hogy megduplázzák a családi adókedvezményt, a 3 gyerekes, és a 40 évnél fiatalabb 2 gyerekes anyák teljes szja-mentességet kapnak, marad a rezsicsökkentés, lesz 13. havi nyugdíj és 6 havi fegyverpénz, 13 százalékkal nő a minimálbér, folytatódik a béremelés, csökkentik a hiányt, az államadósságot és az inflációt. (Az ígérethalomhoz hozzátartozik az is, hogy jövőre választás van.)

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a számokat sorolta: jövőre 4,1 százalékos GDP növekedéssel és 3,6 százalékos inflációval számol a kormány, a hiány 3,7 százalék lehet. Már amennyiben ezek lesznek, mert hónapokra előre sem szokott sikerülni belőni a legfontosabb adatokat.

A 2026-os költségvetés kiadási főösszege 35 ezer milliárd, a bevételi főösszege pedig 34 ezer milliárd forint lesz Nagy Márton szerint.

Milliárdra lebontva is közölte, melyik területre mennyi jut, családpolitikára például 4800 milliárd. A 4,1 százalékos növekedés azt is jelenti, hogy jövőre nyugdíjprémiumot is tudnak fizetni.

A Bloomberg megkérdezte, lesz-e választási osztogatás, Nagy azt mondta, „letettem a nagyesküt, hogy a költségvetés elsődleges egyenlege 0 lesz, a kamatkiadással lehet megegyező a hiány."

Hiába ígérték a kivezetését, megtartják az extraprofit-adót, mert „még van extra profit." Ez érinti a bankokat és a kiskereskedelmet is.

Újságírói kérdésekre kiderült, Nagy fenntartaná az árrés stopot, és az élelmiszerek mellett kiterjesztené a háztartási- és piperecikkekre is. Itt konkrétumokat nem sorolt, a javaslatot május elején terjeszti majd a kormány elé.

Azt nem árulta el, milyen előzetes számításaik vannak a vámháború hatásáról.

Az MNB-botrány

A kormányinfón most szót kapott a 444 is (a múltkor nem kérdezhettünk, cserébe egész az elején szólítottak), így Nagy Mártont elsőként kérdezhettük arról, hogy a jegybank alelnökeként miért asszisztált a jegybanki alapítványok pénzszórásához.

Nagy egy egészen furcsa megközelítést választott a felelősséghárításra: elsőre letagadta, hogy 2015-ben már alelnök lett volna (pedig az volt), majd arról beszélt, ő nem foglalkozott az alapítványokkal, de az ÁSZ 2018-2019-es jelentése sem talált semmi problémát.

A kicsivel utánunk kérdező Telex is hosszan faggatta Nagyot, aki elmondta, hogy nem olvasta a mostani ÁSZ jelentést (ami súlyos szabálytalanságokat tárt fel a jegybanki alapítvány gazdálkodásában, így az ÁSZ feljelentést is tett), mert csak felbosszantotta volna magát. 2020-ban hagyta ott az MNB-t, örülne, ha nem rángatnák vissza abba az időszakba, jól érzi magát miniszterként.

Majd akkor foglalkozik az MNB-vel, ha lesznek tények. Ki kell vizsgálni, mi történt, és a különböző beruházásoknál az a kérdés, jogszerűen gazdálkodtak-e a vagyonnal.

Az új jegybankelnök azt javasolta a kormánynak, szüntessék meg a jegybanki alapítványt. Arra a kérdésre, hogy miért nem lehetett ezt korábban meglépni, Gulyás azt magyarázta, nem csorbíthatják a jegybank függetlenségét, és jobb, ha egy módosítást a jegybankelnök kezdeményez. Szerinte ha a kormány korábban beavatkozott volna az MNB működésébe, a kár sokszorosa lenne annak az összegnek, amekkora hiányról a mostani ÁSZ jelentésben szó van, egy kormány-jegybank háború nagyon kockázatos. Azt, hogy most mi történt, a rendőrségi vizsgálatnak kell kiderítenie, ha bűncselekményt követtek el, az tűrhetetlen - mondta Gulyás. Varga felvetésére egyébként nyitott a kormány.

Az átláthatatlan tulajdonosi struktúrával rendelkező magántőkealapoknál nem lesz változás, a válasza alapján Nagy nem is értette, ez a kérdés miért merülhetett fel. Azzal érvelt, itt nem rejt el senki semmit, a felügyelet számára a végső haszonélvezőt fel kell tárni.

Száj- és körömfájás vírus

A legutóbbi kormányinfón Gulyás bedobta, hogy mesterségesen előállított vírusról is szó lehet egy labor szóbeli tájékoztatása alapján.

Erre most is rákérdeztek, mire azt mondta, nem akar konteókat terjeszteni, de az információ egy brüsszeli laborból származik. Ha tényleg szándékosan terjesztették a járványt, az büntetőjogi kategóriába tartozik.

Közben pedig újabb szarvasmarhatelepen jelent meg a vírus.

Nem módosítják a választójogi törvényt - ígérte Gulyás

Gulyás Gergely megígérte, hogy nem módosítják a választójogi törvényt (vagyis nem törlik el a győzteskompenzációt, ahogy azt Magyar Péter bedobta), nem tudott rendet tenni abban a kérdésben, hogy az Elf Bar tartása legális vagy illegális, ahogy azt sem mondta meg, hogy a külföldre költözőket hazaárulózó Töll László miniszteri biztosnak le kell-e mondania. Azt mondta, ez a honvédelmi miniszter hatásköre, mindenesetre a kormány pont az ellenkezőjét gondolja erről, mint amit Töll mondott.

Kizárt, hogy a győzelem napi ünnepségen bármilyen magyar politikus ott legyen - közölte Gulyás, hozzátéve, hogy még akkor sem menne senki, ha az EU épp jóban lenne Putyinnal, nekünk ugyanis nincs mit ünnepelni.

A tavaszi nagytakarítással Gulyás szerint is végeztek.

Magyar Péterre kevés idő jutott

Miután Nagy Márton végig ott volt a kormányinfón, és őt is meg kellett szólíítani, a kormánypropaganda kevés teret kapott arra, hogy feltegye az összes kérdést Magyar Péterrel kapcsolatban. Valamennyi így is belefért, például az ukrán zászlót lengető Magyarról fabrikált kép, amit a propaganda mémnek nevezett a kérdéseiben. Gulyás szerint Magyar pereskedés helyett inkább köszönetet mondhatna a képet készítő Bohár Dánielnek, amiért úgy ábrázolta őt, ahogy látni szeretné magát, vagy ahogy visszatükrözik a Tisza politikáját. Gulyás szerint ez a legkevésbé sértő mém, amit valaha csináltak, más közszereplőknek sokkal több okuk lenne a sértődésre.