Éberség! „A zivatarok rendszerbe szerveződhetnek”!

Ami mai és holnapi dőjárást illeti: erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és egyre többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. A zivatarok rendszerbe szerveződhetnek, az egymást követő cellákból lokálisan nagyobb mennyiség is hullhat.

Éjszaka, illetve pénteken napközben hazánk nagy részén kitart a felhős idő, és csapadék is több hullámban várható. Főként a délnyugati tájakon válhat szakadozottá a felhőzet, és arrafelé csapadéknak is kisebb az esélye. Estefelé már máshol is csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. A délies szelet élénk lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 14 és 22 fok között alakul, a tartósabban csapadékos tájakon számíthatunk az alacsonyabb értékekre. (MTI)