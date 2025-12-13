Borízű hang #250 a színpadon [hosszú]: Hajóféreg hamis zászlóval

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Fotó: Bankó Gábor/444

Negyedezredik adásunk a 6szín tomboló teltháza előtt. Jelmez, prank, hajmetál.

00:00 Borízű élő, marokkói szuvenírben. Negyedezer!

04:39 Gerelybérlés Marokkóbban. Li Shufu, aki megvette a Volvót. Jelentősebb marokkói futballisták. Jelentősebb magyar futballisták Marokkóban.

08:55 A VI. Mohamed Labdarúgó Akadémia. A Callum Styles-modell.

12:54 Táplálkozás Marokkóban: pizza és capuccino. A szabadtéri pisilés nehézségei.

17:44 Tartalomszingularitás 50 feletti férfiaknak Winkler Róberttől. Winkler Róbert és a pumpás tusfürdő.

22:52 A Disney és az Open AI biznisze. A világ 5-12 éves szellemi színvonala. Kinek veszi el a munkáját az AI-pornó?

30:26 Szabadságot Aján Tamásnak! Aján szerint ez csak az oroszok bosszúja. Ülni már nem fog!

35:07 A Schmitt–Aján–Gyárfás mesterhármas. Joghurtgate az Aurórában.

39:02 Szőlő utca és Tiszabura, ahol teljesen szétesik a magyar állam. A covid előtti börtönbiznisz-propaganda. Az igazság Makarenkóról.

47:26 A 444 és a média ereje a Szőlő utcában és Bicskén. Tocsik-ügy és őszödi beszéd.

51:40 Olvasói kérdés: választás, hamis zászló, mediterrán kikötőváros.

56:07 Olvasói kérdés: Humanisták.

57:06 Olvasói kérdés: Ki legyen a kormányfő?

58:52 Olvasói kérdés: Felbérelt pribékek.

60:40 Olvasói kérdés: Miért nem ír Winkler Róbert. Minden a hajóféregről. Brunel és a hajóféreg.

67:54 Olvasói kérdés: Motor zsokéknak.

70:23 Olvasói kérdés: Az autós újságírás Szörényi–Bródyja.

70:40 Olvasói kérdés: Mészáros Lőrinc és dr. Schwab.

76:39 Olvasói kérdés: Uj Péter bajsza.

79:44 Olvasói kérdés: Ban-ben.

81:50 Olvasói kérdés: Sör.

82:22 Olvasói kérdés: Vas Blanka.

82:41 Olvasói kérdés: Kedvenc sportkommentátor?

84:06 Olvasói kérdés: Amúgy összejártok?

84:57 Olvasói kérdés: Balhé volt már?

