Borízű hang #250 a színpadon [hosszú]: Hajóféreg hamis zászlóval

Fotó: Bankó Gábor/444

Negyedezredik adásunk a 6szín tomboló teltháza előtt. Jelmez, prank, hajmetál.

  • 00:00 Borízű élő, marokkói szuvenírben. Negyedezer!
  • 04:39 Gerelybérlés Marokkóbban. Li Shufu, aki megvette a Volvót. Jelentősebb marokkói futballisták. Jelentősebb magyar futballisták Marokkóban.
  • 08:55 A VI. Mohamed Labdarúgó Akadémia. A Callum Styles-modell.
  • 12:54 Táplálkozás Marokkóban: pizza és capuccino. A szabadtéri pisilés nehézségei.
  • 17:44 Tartalomszingularitás 50 feletti férfiaknak Winkler Róberttől. Winkler Róbert és a pumpás tusfürdő.
  • 22:52 A Disney és az Open AI biznisze. A világ 5-12 éves szellemi színvonala. Kinek veszi el a munkáját az AI-pornó?
  • 30:26 Szabadságot Aján Tamásnak! Aján szerint ez csak az oroszok bosszúja. Ülni már nem fog!
  • 35:07 A Schmitt–Aján–Gyárfás mesterhármas. Joghurtgate az Aurórában.
  • 39:02 Szőlő utca és Tiszabura, ahol teljesen szétesik a magyar állam. A covid előtti börtönbiznisz-propaganda. Az igazság Makarenkóról.
  • 47:26 A 444 és a média ereje a Szőlő utcában és Bicskén. Tocsik-ügy és őszödi beszéd.
  • 51:40 Olvasói kérdés: választás, hamis zászló, mediterrán kikötőváros.
  • 56:07 Olvasói kérdés: Humanisták.
  • 57:06 Olvasói kérdés: Ki legyen a kormányfő?
  • 58:52 Olvasói kérdés: Felbérelt pribékek.
  • 60:40 Olvasói kérdés: Miért nem ír Winkler Róbert. Minden a hajóféregről. Brunel és a hajóféreg.
  • 67:54 Olvasói kérdés: Motor zsokéknak.
  • 70:23 Olvasói kérdés: Az autós újságírás Szörényi–Bródyja.
  • 70:40 Olvasói kérdés: Mészáros Lőrinc és dr. Schwab.
  • 76:39 Olvasói kérdés: Uj Péter bajsza.
  • 79:44 Olvasói kérdés: Ban-ben.
  • 81:50 Olvasói kérdés: Sör.
  • 82:22 Olvasói kérdés: Vas Blanka.
  • 82:41 Olvasói kérdés: Kedvenc sportkommentátor?
  • 84:06 Olvasói kérdés: Amúgy összejártok?
  • 84:57 Olvasói kérdés: Balhé volt már?

