Borízű hang #257: Részeg rollerezés Róberttel, a Duma bojkottja rasszista jetskitúrán

podcast
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A maga nemében egyedülálló, exclusive podcastunk határozottan föl kíván lépni a víziközlekedési rasszizmus egyszersmindenkori fölszámolása ellen.

  • 00:47 Bede Márton interjúja Magyar Péterrel. Magyar Péter és a sajtóhiszti. Amikor Bede Márton a pusztában gyalogolt Magyar Péterrel. A független sajtó szerepe a gödi botrányban és Magyar Péter felemelkedésében.
  • 06:53 A Duma bojkottja Buliginnel.
  • 10:04 Matty Nykanen Calgaryban. Matti Nykanen további kalandos élete. A finn-szlovén szövetségi kapitány eltiltása. Részeg rollerezés Winkler Róberttel.
  • 13:52 Tatjana Buckaja recsicsökkentése.
  • 15:57 A Washington Post leépítése. 2024 novemberi észrevételeink. A Guardian cikke a riói favelamészárlásról. A Guardian tulajdonosa. A Witkoff-gyerek bizniszei.
  • 23:32 Ennél Varga Zoltán tökösebb. A post-Post-korszak.
  • 26:24 Uj Péter eljutott a Time Out Marketre. Halászlé: nem jó. Minden egyéb: jó. A magyar klasszikusok elveszett becsülete.
  • 32:19 A magyar konyha elbunkósodása. Az elviselhetetlen Festipay.
  • 36:17 Bíró Ica és a Normális Élet Pártja. A Tisza programja a McKinsey tükrében.
  • 39:58 Minek megy a 444 kormányinfóra? A francia női biatlonkeretet feszítő belső ellentétek.
  • 43:02 Jetski és rasszizmus. Az egyetemi felvételiken bezzeg pont fordítva van!
  • 49:55 Bevándorlóban, turistában mindig a legújabb a legrosszabb. Jakutok jetskin és snowmobilon. Tudnak-e az olaszok vezetni?
  • 55:08 Jákli Mónika halála a magyar kormányzati bulvárban.
  • 61:23 Stohl András, a lánya és Kiara Lord.

Legyen oly kedves, drága hallgató, és fizessen elő a 444-re, hallgassa a Borízű hang teljes, hosszú változatát! Mivel ez, mármint a hosszú változat csak az előfizetők, egész pontosan a Belső Kör és Közösség csomagok tulajdonosai számára elérhető. Ők már most, a fizetőfal alatt hallgathatják a friss adást. Az ingyenes, rövidebb változatot egy nappal később tesszük közzé.

(Használati útmutatónk az előfizetős, hosszú verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)

Csatlakozz a Körhöz, hogy hozzáférj minden műsorunkhoz!

Ezt az adást csak Belső kör és Közösség csomagjainkkal érheted el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
podcast borízű hang halászlé nagy ő lenin síugrás matti nykanen jetski magyar péter time out market jákli mónika kiara lord téli olimpia 2026 stohl andrás Orosz Állami Duma jeff bezos washington post rasszizmus bíró ica
Kapcsolódó cikkek

Magyar Péter: „Nem Fidesz-lightot, nem Orbán Viktor 2-t építünk”

Vannak forgatókönyveik különböző arányú győzelmekre, de szerinte a Fidesz nem fogja könnyen beismerni a vereséget. Olyan közbeszerzési rendszer lesz, amin Mészáros cégei el sem tudnak indulni. Oroszországot fenyegetésnek tekinti Magyarországra és Európára. Magyar Péter két évvel a politikai színpadra lépése után, két hónappal a választások előtt válaszolt a 444 kérdéseire.

Bede Márton
POLITIKA

„Ott megy az unokám a Magyar Péterrel”

Végiggyalogoltunk egy napot a Budapestről Nagyváradra tartó menettel. Kisújszállás és Kertészsziget között kiderült, hogy a Tisza már Magyarország egyik legreménytelenebb szegletében is erős, és hogy jobb a szabad levegőn jobb sétálni, mint egy sportcsarnokban hőbörögni.

Bede Márton
Politika

Hazaküldték az olimpiáról a finn síugróválogatott szövetségi kapitányát, az ok: alkoholfogyasztás

A szlovén Igor Medved nem munkaidőben ivott, de így is megsértette a finn csapatszabályokat.

Haász János
sport
Videó

Vitályos Eszter a 444-nek: Egy kis tiszteletet a miniszter úrnak!

Gulyás Gergely a Kormányinfón állandóan másról beszélt, mint amiről kérdeztük a gödi Samsung-gyár ügyében.

Kovács Bendegúz, Herczeg Márk
video

A váltó után egyéniben is olimpiai bajnok lett a biatlonos Julia Simon, aki tavaly felfüggesztettet kapott, mert meglopta csapattársait

A francia szövetség hat hónapra tiltotta el, amiből öt hónapot felfüggesztettek, így indulhatott az olimpián.

Benics Márk
sport
Legfrissebb podcastjaink

Borízű hang #256: Bulvár Kund Epstein szigetén, Rodriguez apuka az orosházi üveggyárban, popperek és csövesek az iskolában [rövid verzió]

Lázár János tudatosan hülye? Rogán bezzeg föltalálja magát. Hiába szórta a pénzt Orbán, sehol sem vagyunk: Epstein-sziget magyarok nélkül. Musk, a legnagyobb lúzer. Waze és a kátyúk. A legfeleslegesebb magyar rockzenekar.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Borízű hang #256 [H]: Bulvár Kund Epstein szigetén, Rodriguez apuka az orosházi üveggyárban, popperek és csövesek az iskolában

Lázár János tudatosan hülye? Rogán bezzeg föltalálja magát. Hiába szórta a pénzt Orbán, sehol sem vagyunk: Epstein-sziget magyarok nélkül. Musk, a legnagyobb lúzer. Waze és a kátyúk. A legfeleslegesebb magyar rockzenekar.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Tyúkól#61: Kitettük a kitennivalót (csak mi nem a vörös szőnyegre)

Chappell Roan Grammy-ruháján pörög az internet erre fogékony része. De csak így, magunk közt: kinek jó ez?

Diószegi-Horváth Nóra, Kun Zsuzsi
podcast

Borízű hang #255: A háttérthatalom együgyű pártja [rövid verzió]

Forradalmi követelés: drogmentes rendőrséget! Miért nem tudnak parkolni a kínaiak? Mit akar Lázár János a vécékefével? A választás titkos sztárjai a BlackRock támogatásával: Hiller haver, Jakab Péter, Humanisták, Vona Gábor.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast