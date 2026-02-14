Borízű hang #257: Részeg rollerezés Róberttel, a Duma bojkottja rasszista jetskitúrán

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

A maga nemében egyedülálló, exclusive podcastunk határozottan föl kíván lépni a víziközlekedési rasszizmus egyszersmindenkori fölszámolása ellen.

00:47 Bede Márton interjúja Magyar Péterrel. Magyar Péter és a sajtóhiszti. Amikor Bede Márton a pusztában gyalogolt Magyar Péterrel. A független sajtó szerepe a gödi botrányban és Magyar Péter felemelkedésében.

06:53 A Duma bojkottja Buliginnel.

10:04 Matty Nykanen Calgaryban. Matti Nykanen további kalandos élete. A finn-szlovén szövetségi kapitány eltiltása. Részeg rollerezés Winkler Róberttel.

13:52 Tatjana Buckaja recsicsökkentése.

15:57 A Washington Post leépítése. 2024 novemberi észrevételeink. A Guardian cikke a riói favelamészárlásról. A Guardian tulajdonosa. A Witkoff-gyerek bizniszei.

23:32 Ennél Varga Zoltán tökösebb. A post-Post-korszak.

26:24 Uj Péter eljutott a Time Out Marketre. Halászlé: nem jó. Minden egyéb: jó. A magyar klasszikusok elveszett becsülete.

32:19 A magyar konyha elbunkósodása. Az elviselhetetlen Festipay.

36:17 Bíró Ica és a Normális Élet Pártja. A Tisza programja a McKinsey tükrében.

39:58 Minek megy a 444 kormányinfóra? A francia női biatlonkeretet feszítő belső ellentétek.

43:02 Jetski és rasszizmus. Az egyetemi felvételiken bezzeg pont fordítva van!

49:55 Bevándorlóban, turistában mindig a legújabb a legrosszabb. Jakutok jetskin és snowmobilon. Tudnak-e az olaszok vezetni?

55:08 Jákli Mónika halála a magyar kormányzati bulvárban.

61:23 Stohl András, a lánya és Kiara Lord.

Legyen oly kedves, drága hallgató, és fizessen elő a 444-re, hallgassa a Borízű hang teljes, hosszú változatát! Mivel ez, mármint a hosszú változat csak az előfizetők, egész pontosan a Belső Kör és Közösség csomagok tulajdonosai számára elérhető. Ők már most, a fizetőfal alatt hallgathatják a friss adást. Az ingyenes, rövidebb változatot egy nappal később tesszük közzé.

(Használati útmutatónk az előfizetős, hosszú verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)