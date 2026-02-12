Vitályos Eszter a 444-nek: Egy kis tiszteletet a miniszter úrnak!

Legutóbb hiába voltunk a Kormányinfón, ezúttal viszont feltehettünk kérdéseket. A gödi Samsung-gyár ügyeiről kérdeztünk – ahogyan előttünk többek között a Partizán meg a legvégén a szabálytalanságokról alaposan beszámoló Telex is –, és miután Gulyás Gergely állandóan másról beszélt, mint amiről kérdeztük, és ezt jeleztük is, Vitályos Eszter kormányszóvivő több tiszteltet kért a Miniszterelnökséget vezető miniszternek.
A munkaügyi hatóság tette a dolgát, miniszternek nem volt köze ahhoz, hogy a gödi Samsung súlyosan környezetkárosítóan működött, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.
Hétfő reggel jelent meg a Telex cikke arról, hogy a gödi Samsung rengeteg dolgozóját teszi ki mérgező, rákkeltő vegyi anyagok belégzésének, az erről szóló titkosszolgálati jelentést a kormány tárgyalta, de végül nem tettek semmit. Az ügy egyik főszereplője Szijjártó Péter, aki állítólag a gyár mellett lobbizott. A miniszter csak kedden kezdett arról beszélni, hogy ez hazugság.
A Telex egy forrása szerint egy 2023 tavaszi kormányülésen Rogán Antal „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gyárban történteket, és annak bezárása is felmerült.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a pártnak nincs köze a radnaimark.hu oldalhoz. A gödi akkugyárról szóló cikk miatt nem aggódik, és továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Fidesz a sajtóból tudta a Lázár ellen tüntetők monogramjait, bár azt nem tudja megmondani, hol olvasta ezt.
Azért vagyok itt, hogy elkérjem Önöktől az utolsó hetüket a választások előtt - mondta a fideszes aktivistáknak a miniszterelnök Szentendrén. Amikor Lázár János vécépucolós kijelentéséről kérdeztük, egyetlen szóval válaszolt.
Szijjártó Péter azt állítja: nem volt olyan kormányülés, ahol a gödi gyárban történt szabálytalanságokról szóló titkosszolgálati jelentést tárgyalták volna. Nagykanizsai fóruma előtt szembesítettük a külügyminisztert a Samsung-gyár ügyében megjelent súlyos információkkal.
Lázár János nem érzi a jogállam végének a kormány visszamenőleges hatályú rendeletét, és azt mondta: joga van megkérdezni Pintér Sándort a fórumán történtekről. A váci Lázárinfón már egészen máshogy kezelték a sajtó kérdéseit, mint eddig.