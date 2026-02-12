Gulyás Gergely lerázta a kormányról a felelősséget a gödi szennyezés ügyében

A csütörtöki kormányinfót a tájékoztatást Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter kezdte azzal, hogy elmondta, a kormány a szerdai kormányülésen a következőket tárgyalta meg:

Értékelték „a Magyarországot ukrán oldalról érő fenyegetéseket”, Gulyás úgy fogalmazott, ezzel kapcsolatban azt tudja „tényszerűen rögzíteni, hogy a Magyarországot érő fenyegetések új szakaszba léptek, katonai és fegyveres fenyegetések vannak”. Gulyás szerint Zelenszkij egyik katonai vezetője „Magyarország lerohanásával fenyeget”, és azt látják, hogy „újabb és újabb tervek kerülnek nyilvánosságra”. A kormány szerint „erre válaszlehetőség a nemzeti petíció”.

Döntöttek az árréscsökkentés meghosszabbításáról – annak ellenére is, hogy kereskedelmi multik szólaltak fel ellene –, mert szerintük ez „hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz”.

A januári rezsistopról is tájékoztatott Gulyás, pontosabban elmondta, hogy mindenki értesítést fog erről kapni.

Meghallgatták a kátyúhelyzetről is Lázár Jánost, így mi is megtudhattuk, hogy az Építési és Közlekedési minisztérium kátyúzási tervet állított össze, 4500 útszakaszon keletkeztek kátyúk, és 8,2 milliárdos keret van a javításokra, de a magyar állam csak 31 ezer kilométernyi útnak a közútkezelője, a többi az önkormányzatok kezelésében áll.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Vitályos Eszter kormányszóvivő ezután, ahogy minden eddigi kormányinfón is, felsorolta, hogy milyen beruházásokat adtak át az elmúlt napokban az országban, illetve elmondta, hogy pénteken érkezik a 13. és a 14. havi nyugdíj.

Majd következtek az újságírói kérdések:

Göd, Samsung-gyár

A közmédia kérdése az volt Gulyáshoz, hogyan emlékszik, a gödi Samsung-gyár működése és a szennyezés napirenden volt-e korábban bármelyik kormányülésen. Gulyás szerint „kampánykamuval állunk szemben, az állításoknak nincs alapja”.

„Soha semmilyen környezetszennyezést, egészségre káros kibocsátási mértéket nem mértek, és nem is volt ilyen a gyár környékén” Gulyás szerint, aki hozzátette, hogy „a gyár közvetlen közelében sem volt ilyen”.

A kérdésre hogy indult-e titkosszolgálati vizsgálat a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban, Gulyás azt mondta, „nem volt ilyen, nem indult semmilyen vizsgálat”, „ennek a szolgálati résznek semmilyen alapja nincsen”.

Ismét elmondta, hogy ha „átlépik a megengedett határokat, a munkavédelmi hatóságok bírságolnak”, majd újra elmondta, hogy „soha semmilyen károsanyag-határátlépés, szennyezés a gyár kapuján kívül nem történt”.

A kérdésre, hogy Szijjártóhoz hasonlóan Gulyás indít-e pert, azt válaszolta: „Semmi olyan nem történt, ami számon kérhető lenne, nekem nincs az ügyben semmilyen személyes vonatkozás, ami miatt pert kéne indítanom.”

Szerinte a Telex gödi Samsung-gyárról írt cikkének semmilyen valóságalapja nincs, azt azért írták, hogy rontsa a Fidesz választási esélyeit.

A Partizán kérdésére, hogy minek kell történnie ahhoz, hogy elrendeljék a Samsung-gyár bezárását, Gulyás azt válaszolta, el kell olvasni a gödi polgármester nyilatkozatát, majd újra elismételte, hogy a gyáron kívül sehol nem volt határértéken felüli szennyezés. azt elismerte, hogy voltak munkavédelmi problémák, és ezekben az ügyekben bírságoltak is, de olyan, ami környezetszennyezésnek minősíthető, nem történt.

„Az önök felügyelete alatt álló kormányhivatalok állapították meg, hogy habzanak a csatornák” – jelezték Gulyásnak, aki csak ismételte magát, hogy ilyen soha nem történt, és újra elmondta, hogy a gyár területén kívül semmilyen a határétéket átlépő károsanyag nem lelhető fel.

„Nem a gyár egészéről beszélünk, hanem a gyárnak van egy része, ahol a munkavállalóknak egy kis része dolgozik, és itt volt büntetés is, és aztán határérték alá csökkent a szennyezés” – mondta el Gulyás, majd később hozzátette, hogy azután került a szennyezés határéték alá, hogy harmadszorra büntették meg a gyárat.

A kérdésre, hogy Gulyás szerint emberileg megengedhető-e, hogy az egészségügyi határérték több százszorosa mellett dolgoztatnak embereket, Gulyás elmondta, hogy „személyi sérülés, megbetegedés, egészségkárosodással járó megbetegedés nem történt”.

Kértek adatokat arról, hogy hány olyan beruházás van, ahol hasonlóan egészségkárosító környezetben dolgoztatnak embereket? Gulyás azt reméli, hogy nincs ilyen.

A 444 kérdésére Gulyás azt mondta, ő nem emlékszik rá, hogy kapott volna korábban tájékoztatást a gödi Samsung-gyárban történtekről, ezzel a munkaügyi hatóságnak kell foglalkoznia Gulyás szerint ehhez miniszternek nincs köze.

A felvetésre, hogy ezt a beruházást egy miniszer közbenjárásával hozták ide, és aztán kiemelt jelentőségűnek nyilvánították, a munkavállalók mégis kénytelenek voltak olyan környezetben dolgozni, ahol rákkeltő anyagoknak voltak kitéve, Gulyás arról kezdett beszélni, hogy ami a Samsung esetében történt, az minden beruházás esetében így történik, „ez nem egy rendkívüli eset”.

„Az az állítás, hogy a külügyminiszter ide behozott egy beruházást, az nem igaz” – mondta gulyás, majd a beruházásokkal kapcsolatos eljárásrend működését kezdte hosszan magyarázni. Szerinte ugyanolyan munkaügyi szabályok vonatkoznak a Samsungra, mint másokra.

Gulyás elmondta, hogy szerinte is lehetett volna magasabb a bírság, de egy állami vezető nem szólhat bele egy ilyen helyzetbe. Azóta tízszeresére emelték a munkavédelmi bírságot, 100 millióra, ami Gulyás szerint már visszatartó erejű.

A Telex a kérdései előtt elmondta, hogy a vonatkozó cikkük minden állítását tartja, kérdéseikre pedig egyik minisztériumtól se válaszoltak.

A kérdésekre, hogy Gulyás mikor szerzett tudomást arról, hogy a Samsung megszegi a munkaügyi szabályokat, Gulyás újra elmondta, ő nem kapott tájékoztatást, egy újabb kérdésre pedig elmondta, hogy Orbán Viktor is azután szerzett erről tudomást, hogy megjelent a Telex cikke.

Elmondta, hogy február 11-én beszélt telefonon a kormányhivatal vezetőjével, onnan tudja, hogy megszűnt a szennyezés, erről a kormányban egymással nem beszéltek, informálisan sem.

A kérdésre, hogy amikor a kormányhivatal azt tapasztalja, hogy a Samsung két éven keresztül nem tesz eleget a szabályoknak, akkor ilyen esetben nem kell- szólni a jogalkotónak, Gulyás újra azt válaszolta, hogy emelték a bírságokat, de ő ebben sem járt közre.

A Telex információi szerint a Samsung vezetése tudta, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal eljárást fog indítani az Átlátszó ellen, és erről az egyik miniszter stábjából szóltak. Gulyás ezt nem tartja elképzelhetőnek. Szerint a sajtó egy hatósági ügyből próbál politikai ügyet csinálni.

Szolidaritási hozzájárulás

A kérdés az volt, mi lesz, ha a kormányrendelettel szembe mennek a bírák, Gulyás válasza pedig az, hogy: „Nekünk nincs lehetőségünk, hogy a bírák helyett döntsünk, a bíráknak pedig nincs lehetőségük, hogy jogot alkossanak.”

Miután többen is jelezték, hogy ez a jogszabály egy határátlépés, a komány nem akar-e önreflexiót gyakorolni és visszavonni a kormányrendeletet a kritikák miatt? A bíráknak megvan a lehetősége, hogy ha úgy gondolják, hogy a jogszabály alkotmányellenes, akkor az alkotmánybírósághoz forduljanak – válaszolta erre Gulyás.

radnaimark.hu

Kapott-e a kormány tájékoztatást arról, hogy azt az oldalt, ami most egy bekamerázott szobát mutat, ki rakta fel, befolyásolja-e a választásokat, eljutott-e a kormányhoz ez a videó, Gulyás látta-e? Nem – válaszolta Gulyás.

Gulyás egy kérdésre elmondta, nem érdekli a radnaimark.hu oldal.

Magyar Péter

A közmédia a 444 csütörtökön megjelent, Magyar Péterrel készített interjújából idézett, miszerint a Tisza elnöke azt mondta: „Hiszek abban, hogy ha a megválasztott miniszterelnök leül a köztársasági elnökkel, az Alkotmánybíróság elnökével, a többi kétharmados többséggel bebetonozott Orbán-janicsárral, akkor meg fogják érteni az idők szavát. Jogász vagyok, nem félek a jogászkodástól sem, de alapvetően nem hiszek benne, és nem is az ország érdeke, hogy hosszú éveken keresztül jogászkodjunk.” A kérdés az volt Gulyáshoz, hogyan értékeli ezt, mire azt válaszolta: „A személyiségzavar sajátos jegyeként.”

Orosz gáz

Megkérdezték, hogy lehet-e érdeke Bujdosó Andreának és Kapitány Istvánnak, hogy Magyarország leváljon az orosz gázról, miután mindkettejüknek vannak Shell-rézvényeik – Gulyás szerint Kapitány a Shell haszonélvezője, ezért szerinte biztosan érdekük lenne ez a lépés.

Budapest-Belgrád

Meddig tart a tesztüzem? Február 26-ig tart a tesztelés, fokozatos sebességemelés történik Vitályos tájékoztatása szerint.

Infláció, alapkamat

Számít-e arra a kormány, hogy az MB csökkenti az alapkamatot? A kormány a jegybank függetlensége előtt fejet hajt és azt tiszteletben tartja.

Donald Trump

Tudnak-e az amerikai elnök látogatásával kapcsolatban a korábbiakhoz képest újat mondani. Nem.

Paks

Paks 2 évek óta csúszásban van – most a Siemens kivonulása mennyire csúsztatja az atomerőmű bővítését? Végleges döntésről nem tud Gulyás a Siemens esetén, a paksi építkezés megkezdődött, a betonöntést mindenki láthatta, emiatt Gulyás nem számol további csúszással.

Ukrajna

A kérdésre, hogy mennyire kell ezt komolyan venni egy ukrán fenyegetést, mennyire jelet konkrétan a ktonai kockázatot, Gulyás azt válaszolta, „minden fenyegetés jelent kockázatot, kérdés, hogy mekkora a jelentősége”, majd elmondta, „csekély esélyét” látja annak, hogy Ukrajna megtámadna egy EU-s országot.

Az M1 20-25 perccel a kormányinfó kezdete után megszakította a közvetítést, hogy Orbán Viktort mutassák, majd később sem kapcsoltak vissza a kormányinfóra, így a közmédia nézői lemaradtak a független sajtó kérdéseiről a gödi Samsung-gyár ügyében.