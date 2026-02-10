Szijjártó: Ember, 5 kilométerre lakom a gyártól!

  • A Telex a napokban arról írt, hogy a gödi Samsung a valós adatokat eltitkolva hosszú időn át súlyos rákkeltő mérgezésnek tette ki dolgozóit és potenciálisan a környéken lakókat is.
  • A lap szerint erről a kormány is tudott, annyira, hogy a Rogán Antal vezette titkosszolgálatok is vizsgálták a céget, és megállapították, hogy sáros.
  • A téma 2023-ban a kormány elé került, itt a Telex szerint Rogán az akkugyártással szemben kialakult közhangulat miatt „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gödi gyárban történteket, és azt mondta: ha a mérgezések nyilvánosságra kerülnek, az súlyos politikai veszélyt jelenthet a kormánypártokra.
  • Szijjártó Péter kedd reggel közölte, hogy megteszi „a szükséges jogi lépéseket is” a Telex-szel szemben. Érdemi cáfolatot azonban eddig nem mondott.
Göd Budai Gyula Rogán Antal akkugyártás Szijjártó Péter samsung rákkeltő mérgezés
