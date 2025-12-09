Oroszok vezette nemzetközi összeesküvést sejt Aján Tamás a megvádolása mögött

Aján Tamás

Gyorsan reagált Aján Tamás, miután a Fővárosi Főügyészség – név említése nélkül – bejelentette, hogy különösen nagy értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette, valamint jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt vádat emeltek egy budapesti székhelyű nemzetközi sportszövetség 86 éves exelnöke ellen. Aki a vádirat szerint durván 250 millió forinttal károsította meg a szövetséget.

Aján Tamás a Blikk érdeklődésére nem tagadta, hogy róla van szó. Aján 1976-tól főtitkára, majd 2000-től 2020-as visszalépéséig elnöke volt a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnek, és aki a nemzetközi Sportdöntőbíróságtól 2022-ben örökös eltiltást kapott, mert doppingeseteket tussolt el, vagy nem engedte, hogy a doppingeljárást lefolytassák, 2019 óta pedig a Nemzeti Nyomozó Iroda korrupciós bűnözés elleni osztálya is nyomozott ellene.

A sportvezető a Blikknek arról beszélt, hogy szerinte az a hat ország állt össze ellene, amelyek a korábbi doppingeseteik miatt nem indulhattak el súlyemelésben a tokiói olimpián. Ezek Azerbajdzsán, Egyiptom, Kazahsztán, Oroszország, Thaiföld és Üzbegisztán voltak.

„Ezek álltak aztán orosz vezetéssel össze, és támadták meg az IWF-et és személy szerint engem is”

– mondta Aján.