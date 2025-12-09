Vádat emeltek egy budapesti székhelyű nemzetközi sportszövetség volt elnöke ellen

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott az egyik budapesti székhelyű nemzetközi sportszövetséget – a vád szerint – százmilliókkal megkárosító volt elnök, egy 86 éves férfi ellen.

A vezető 2017 őszétől kezdve évi 300 ezer dollár tiszteletdíjra és 50 ezer dollár költségtérítésre volt jogosult. Ennek ellenére ennél két évben is többet, 2017-ben 145 ezer dollárral (38.365.550 forinttal), míg 2019-ben rendszeres haszonszerzésre törekedve 15 ezer dollárral (4.534.350 forinttal) magasabb összeget vett fel. A vádlott ezt a 42.899.900 forintnak megfelelő összeget is jogtalanul használta fel.

A főügyészség közleménye szerint a férfi 2000 decembere és 2020 áprilisa között a sportszövetség elnöke volt. Elnöksége alatt a szövetséget szoros és kizárólagos ellenőrzése alatt tartotta, azt teljhatalommal vezette. Nem engedett teljes betekintést a szervezet végrehajtó bizottsága tagjainak a pénzügyekbe, továbbá rendszeresen jelentős összegű készpénzt vett fel a szövetség bankszámláiról.

2019-2020-ban a férfi több alkalommal, nem a szövetség érdekében, összesen 204.450.000 forintot vett fel a szervezet egyik számlájáról. Az összeggel nem számolt el, a pénzt eltulajdonította.

A Fővárosi Főügyészség a férfival szemben különösen nagy értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette, valamint jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt emelt vádat, és indítványozta, hogy a bíróság ítélje a vádlottat végrehajtandó börtönre és pénzbüntetésre, illetve határozott időre tiltsa el sportvezetői foglakozás gyakorlásától.

Aján Tamás 2016. augusztus 15-én Rio de Janerióban. Fotó: GOH CHAI HIN/AFP

A főügyészség közleménye nem nevezi meg a volt elnököt, ám az életkora és a sportszövetség élén eltöltött ideje alapján arról az Aján Tamásról lehet szó, aki 1976-tól főtitkára, majd 2000-től 2020-as visszalépéséig elnöke volt a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnek, és aki a nemzetközi Sportdöntőbíróságtól 2022-ben örökös eltiltást kapott, mert doppingeseteket tussolt el, vagy nem engedte, hogy a doppingeljárást lefolytassák, 2019 óta pedig a Nemzeti Nyomozó Iroda korrupciós bűnözés elleni osztálya is nyomozott ellene.