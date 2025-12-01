Első fokon bűncselekmény hiánya miatt felmentették a férfit, aki joghurtot fröccsentett Budaházyék molinójára

Elsőfokú ítélet született a joghurtügyben, amely során az Auróra LMBTQ rendezvényét zaklató Budaházy Györgyék molinójára egy törzsvendég joghurtot öntött, ami sajnos eltalálta Budaházyék ügyvédjét, aki aztán pert indított, számolt be a Magyar Helsinki Bizottság a Facebookon.

2019-ben Budaházy György és homofób társai rárontottak az Auróra közösségi házra, ahol éppen egy LMBTQI kulturális rendezvényt tartottak. Előbb az aurórások, majd a rendőrök is felszólították a tüntetőket, hogy távozzanak. Erre nem voltak hajlandók, és a ház udvarán szóváltás alakult ki a rendbontók és a vendégek között.

Fotó: Halász Júlia/444

Ekkor az egyik törzsvendég a kezében lévő joghurtot a homofób molinóra löttyintette, ami az egyikről a Budaházyékat képviselő Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd ruhájára fröccsent. Gaudi-Nagy Tamás erre rendőrt hívott, akik azonban nem látták szükségesnek az intézkedést. Viszont Gaudi-Nagy közösség tagja elleni erőszak miatt tett feljelentést, és végül tettleges becsületsértés miatt fordult a fiatalember ellen bírósághoz, és a tárgyaláson börtönbüntetést kért ellene.

A magánvádas büntetőper évek óta húzódik, eddig két elsőfokú ítélet született. A legújabban bíróság bűncselekmény hiányában felmentette a férfit. A bíró indoklása szerint a filmfelvétel egyértelműen igazolta, hogy a kiöntött joghurt célpontja nem a közismert ügyvéd, hanem a gyűlölködő feliratos molinó volt. Márpedig tettleges becsületsértést csak szándékosan lehet elkövetni, itt pedig a férfinek bizonyítottan nem állt szándékában az udvaron lévő ügyvédet eltalálni. Egyébként tőle már évekkel ezelőtt bocsánatot kért és kifizette a 2100 forintos tisztítási költségét. Az ítélet nem jogerős, Gaudi-Nagy fellebbezett.