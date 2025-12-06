Az emberfej ízű licsitől a legjobb kínai éttermekig Londonban

A kínai ételnek, és a kínai étel a kínaiak életében betöltött szerepének legnagyobb nyugati szakértője a brit Fuchsia Dunlop, aki évtizedek óta főzi és kutatja Kínát, számtalan cikk és több könyv után A kínai konyha kultúrtörténete című kötetében összgezett mindent, amit tud a világ egyik legváltozatosabb országáról és gasztronómiai kultúrájáról. A könyv végre magyarul is megjelent a 444 gondozásában.

A könyvbemutatón Vida Kata pszichológus, gasztroblogger (Babramegy blog) beszélgetett Bede Mártonnal, a 444 újságírójával, a kínai konyha fanatikus rajongójával, és Keve Mártonnal, a TODO kreatív séfjével, a 101 étterem csoport korábbi szakmai vezetőjével, a kínai ételek egyik legnagyobb hazai szakértőjével.

Szó volt róla többek közt, hogy miért volt a kis kínai kifőzdéknek sokáig ugyanolyan és nem túl izgalmas kínálata, hogyan változott Budapesten a kínai gasztronómiai felhozatal az elmúlt évtizedekben, és mik a legizgalmasabb helyek most. Elmerültünk a kínai konyha sajátosságaiban, hogy ki miért szeretett bele és kiveséztük, hogy van-e egyáltalán olyan, hogy „kínai konyha”. Beszéltünk a legfontosabb hozzávalókról, hogy mit kell vásárolni egy alaprecepthez és főleg miért érdemes kínait enni.

Fotó: Bankó Gábor / 444

2:45 Első találkozások a kínai konyhával, vértofu, babcsíra és licsi.

14:00 A kis kínai kifőzdék egyhangú kínálata, és hogyan változott ez az elmúlt évtizedekben.

22:20 A kínai konyha nemzetközi sajátosságai.

25:59 Mitől különleges Fuchsia Dunlop és A kínai konyha kultúrtörténete című könyve?

31:25 Az ezerarcú kínai konyha és a régiós sajátosságok.

40:35 Az ételhez való elképesztő több ezeréves viszony.

46:16 Alapanyag-bemutató: kínai padlizsán, szársaláta, fokhagymaszár, szecsuáni bors, csilis babpaszta és társaik.

1:05:20 Hol érdemes Budapesten most jó kínait enni?

1:14:10 Mit tanulhatunk a kínai konyhától?

Az adásban említett linkek:

A kínai konyha kultúrtörténete megvásárolható a 444 webshopjában, a könyv előszava itt érhető el.

Néhány kép a bemutatóról:

Fotó: Bankó Gábor / 444

Fotó: Bankó Gábor / 444

Fotó: Bankó Gábor / 444

Fotó: Bankó Gábor / 444