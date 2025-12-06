Az emberfej ízű licsitől a legjobb kínai éttermekig Londonban

A kínai ételnek, és a kínai étel a kínaiak életében betöltött szerepének legnagyobb nyugati szakértője a brit Fuchsia Dunlop, aki évtizedek óta főzi és kutatja Kínát, számtalan cikk és több könyv után A kínai konyha kultúrtörténete című kötetében összgezett mindent, amit tud a világ egyik legváltozatosabb országáról és gasztronómiai kultúrájáról. A könyv végre magyarul is megjelent a 444 gondozásában.
A könyvbemutatón Vida Kata pszichológus, gasztroblogger (Babramegy blog) beszélgetett Bede Mártonnal, a 444 újságírójával, a kínai konyha fanatikus rajongójával, és Keve Mártonnal, a TODO kreatív séfjével, a 101 étterem csoport korábbi szakmai vezetőjével, a kínai ételek egyik legnagyobb hazai szakértőjével.
Szó volt róla többek közt, hogy miért volt a kis kínai kifőzdéknek sokáig ugyanolyan és nem túl izgalmas kínálata, hogyan változott Budapesten a kínai gasztronómiai felhozatal az elmúlt évtizedekben, és mik a legizgalmasabb helyek most. Elmerültünk a kínai konyha sajátosságaiban, hogy ki miért szeretett bele és kiveséztük, hogy van-e egyáltalán olyan, hogy „kínai konyha”. Beszéltünk a legfontosabb hozzávalókról, hogy mit kell vásárolni egy alaprecepthez és főleg miért érdemes kínait enni.
Az adásban említett linkek:
A kínai konyha kultúrtörténete megvásárolható a 444 webshopjában, a könyv előszava itt érhető el.
Néhány kép a bemutatóról:
A kínai konyha és gasztronómia legnagyobb nyugati szakértője többek közt arról beszélt a 444-nek, hogy mi a baj a hotpot-éttermekkel, mi a különbség az európai kínai éttermek közt, és mennyit változott az utóbbi 30 évben a kínai étkezési kultúra.
Podcastunkban Vida Kata pszichológus, gasztroblogger beszélgetett Lu Boennel, a 101 étteremcsoport alapító tulajdonosával gyerekkoráról, a Ramenka és a 101 Bistro alapításáról, és arról, hogy mitől lesz autentikus egy kínai étel.
A kínai ételnek, és a kínai étel a kínaiak életében betöltött szerepének legnagyobb nyugati szakértője a brit Fuchsia Dunlop, akinek könyvét magyarul a 444 adta ki. A kínai konyha kultúrtörténete című könyv előszava most cikként is olvasható.