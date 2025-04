Az Egyesült Királyság megtiltja a turistáknak, hogy sajtot vagy húst vigyenek be uniós országokból

Az Egyesült Királyság kormánya ideiglenes tilalmat vezetett be, ami szerint a turisták sem vihetnek be az országba az Európai Unióból sajt- és hústermékeket – ahogy a BBC is írja, ezzel akadályoznák meg a ragadós száj- és körömfájás terjedését.

Ez azt jelenti, hogy egy szendvicset sem lehet felvinni az Egyesült Királyságba tartó gépekre, akkor sem, ha a reptéren vásárolták a duty free-ben.

Már korábban megtiltották a hús- és tejtermékek behozatalát Németországból, Magyarországról, Szlovákiából és Ausztriából, miután ezekben az országokban egyre több helyen fordult elő a ragadós száj- és körömfájás.

A korlátozások a Nagy-Britanniába érkezőkre vonatkoznak, Észak-Írországra, Jerseyre, Guernseyre vagy a Man-szigetre nem.

Ha valaki mégis megpróbál bevinni hús- és tejterméket, azt lefoglalják és megsemmisítik, de „súlyos esetekben” akár 5000 font pénzbírságot is járhat érte.