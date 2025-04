Matolcsy Ádám feleségének több tízmilliós órájáról és szaúdi luxushotelről posztolt Hadházy Ákos

„Matolcsy Ádám felesége Szaúd-Arábia egyik tengerre épült luxusszállodájából posztol mostanában” – írta a Facebookon Hadházy Ákos független képviselő, aki március végén Rogán Antalékat körüllengő luxusról is tett közzé bejegyzéseket.

A politikus csatolt egy képet, ami a szaúd-arábiai Shebara Resortban készülhetett, itt a booking.com szerint egy éjszaka majdnem 1,4 millió forint. Igaz, a reggeli benne van az árban.

Csatolt egy másik képet, amin Hadházy szerint Matolcsy Ádám felesége egy 70,5 ezer euróba, átszámítva körülbelül 29 millió forintba kerülő Cartier órában van.

„Egy éjszaka 1.4 millió, a kezén levő órából kisebb garzonlakást (vidéken házat) lehetne venni, de telik rá a devizahitelesek vérén keletkezett, aztán eltüntetetett százmilliárdokból. Szaúd-Arábiával nincs kiadatási egyezmény, és kétségtelenül jobb helynek néz ki, mint Szibéria. Orbán vagy ilyen jóságos, vagy a Matolcsy-klán túl sokat tud az Orbán-klánról” – írta Hadházy, aki korábban Magyar Péterhez hasonlóan arról is posztolt, hogy Matolcsyék megegyezhettek Orbánékkal.

Matolcsy György jegybankelnök távozása után hirtelen mindenki a fejére csapott, az Állami Számvevőszék feljelentést tett az MNB-s alapítvány gazdálkodása miatt, a rendőrség hűtlen kezelés gyanújával indított nyomozást, a fideszesek pedig próbálnak úgy tenni, mintha most szembesülnének azzal, hogy az alapítvány működésével baj lehetett - pedig 9 éve mindent megtettek azért, hogy még kevésbé legyen átlátható a rendszer -.

Nem is kicsi: az Állami Számvevőszék jelentése alapján 266 milliárd közpénz veszhetett el, de az alapítvány által létrehozott Optima Befektetési Zrt. ennél jóval nagyobb vagyonnal, nagyjából 500 milliárd forinttal gazdálkodott, amiben már a Neumann János Egyetemért Alapítvány pénze is benne volt. A jelentésben rájuk is kitértek.

A jelentés szerint a befektetéseket egy átláthatatlan struktúrán keresztül bonyolították, sok milliárd került Matolcsy Ádám baráti társaságához. Noha a független sajtó évek óta cikkezett az alapítvány, az Optima, illetve Matolcsy Ádám és köre kétes ügyleteiről, sokáig semmi nem mozdult.