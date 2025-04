Hétvégi olvasnivalók egészpályás letámadásról, ijesztő ürességről és a hetedik Orbán-kormányról

Jó hétvégét! Ez itt a napindító hírlevelünk a hét legfontosabb és legérdekesebb anyagaival. A többi hírlevélre itt lehet feliratkozni.

Letámadás

Egészpályás letámadást indított a fideszes propagandagépezet, miután a Tisza egyik EP-képviselője a jogállamisági eljárás pozitív oldalairól beszélt, miszerint a magyarok romló életszínvonala erősíti az ellenzéket. Lefordítottuk a teljes felszólalást, hogy kontextusával együtt lehessen megítélni Kollár Kinga felszólalását. Bayer Zsolt a kormányközeli CÖF szervezettel együtt tüntetést hirdetett szombatra Kollár miatt, Orbán Viktor pénteki interjújában pedig már az új őszödi beszédet látta a tiszás felszólalásban. Magyar Péter azzal védekezett, hogy az uniós pénzek nem a tiszások, hanem a magyar kormányzat korrupciója miatt nem érkeznek Magyarországra.

Aztán Kollár Kinga megosztott egy 2006-os cikket, amiben Orbán azt kéri, hogy az EU ne segítsen „hazug és csaló” kormányokat.

photo_camera Kollár Kinga a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság április 7-ei ülésén Fotó: Alexis HAULOT/© European Union 2025 - Source : EP

Közpénzek

A héten 5+1 budapesti épületen keresztül mutattuk be, hogyan bűvészkedték a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványain át a közpénz magánvagyonná. Foglalkoztunk azzal is, hogy milyen nehéz lesz a kormánynak eltávolítani magától az MNB-ügyet, amelyben rengeteg az összefonódás fideszes (ex)politikusokkal, körökkel, kinevezettekkel.

Az ügy kapcsán most már kristálytisztán látható, hogy kik szolgálják a hazát, és kik azok, akik meglopják.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Azért nem kell félteni a Fideszt, a korábban a jegybanki alapítványok átláthatatlanságért munkálkodó Kósa Lajos videónkban bolondságnak nevezte a sok Ferrarit, és megkaptuk tőle az új központi választ az MNB-ügyre: A kormány próbálta ellenőrizni az alapítványok működését, de az Európai Központi Bank megakadályozta ebben.

Detusch Tamást is megkérdeztük a NER-kullancsokról, szerinte nincs olyan demokrácia, ahol a hatalmon lévőkre ne próbálna ráakaszkodni saját egyéni előrejutása érdekében egy slepp.

Kocsis Máté fórumán betámadta a független sajtót, helyi szimpatizánsai pedig Magyar Péterről kérdezték.

Belpol

A Tisza számára viszonylag könnyű terepen, Komárom-Esztergomban turnézott szerdán Magyar Péter. Kiderült, hogy nyílt sisakos meccsen a Fidesznek nem nagyon van ellene esélye, és az is, hogy érdemes utánanézni a felhasznált idézetek pontos eredetének. A Tisza programigazgatójáról megtudtuk, hogy korábban Orbán fogorvosának köreivel került korrupciógyanúba, Zelcsényi Miklós azonban ma is büszke a szakmai és üzleti múltjára, a Tisza Párt pedig leszögezte, hogy a férfi nem tagja a párt semelyik testületének, és semmilyen pozícióval nem rendelkezik. A belügyes Rétvári Bence albertirsai fórumán arról beszélt, hogy a Tisza-jelenség az eddigi ellenzék állapota miatt nőhetett ekkorára, de a Fidesz az előző kampányok stratégiájával már nem fog tudni nyerni.

Minek mentem oda? – tette fel a jogos kérdést Herczeg Márk a Kormányinfóval kapcsolatban.

Így győzd le a Fideszt: csináld az ellenkezőjét annak, amit a barátaid tanácsolnak!

photo_camera Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Rogán Antalról azt hinnéd, hogy luxusban él, de folyton kiderül, hogy ez óriási tévedés. Pedig a felesége több milliós luxusruhákat, cipőket és ékszereket visel, aztán mégis, ő maga mondta el, hogy „urizálni a szó szoros értelmében úrigyerekek tudnak, én parasztgyerek vagyok sajnos, annak születtem”. A magyarországi korrupció helyzetével érvelte meg az Egyesült Államok az országunkra is kivetett vámokat. A kormány szerint még David Pressman korábbi nagykövet miatt van él a korrupciós kép az államokban – csakhogy Amerika nem most találta ki, és nem is Pressman súgta nekik, hogy Magyarország korrupt.

photo_camera Fotó: Hadházy Ákos/Facebook

Vámok

Világszerte leolvadó tőzsdék, recessziós félelem és teljes bizonytalanság: Donald Trump vámjaival felégette a világkereskedelmet, és senki nem látja, hogy ennek mi értelme lehetett. Trump a vámfenyegetésekkel globális „ki rántja el a kormányt”-ba kezdett, a kötvénypiacok idegbe jöttek, az amerikai pénzügyminiszter pedig azt találta mondani, hogy azok a kormányok, akik Kínához tartanak, és további vámokat vetnek ki az amerikai exportra, „a saját torkukat vágják el”. Trump egész héten arról beszélt, hogy nem függeszti fel a 9-én életbe lépő vámokat, aztán egyszer csak mégis felfüggesztette – az egész ügy kezelése felvetette a bennfentes kereskedelem gyanúját.

A bécsi CEU Közgazdasági Tanszék docensével arról beszélgettünk, hogy rövidtávon nyerhet ezen az USA, de középtávon mindenki azt a jövőt tervezi, melyben Amerikának kisebb szerep jut.

Az ING Bank elemzőjével, Virovácz Péterrel pedig arról, hogy ha a vámháború miatt befagy a világkereskedelem, az a magyar gazdaságot nagyon megtépi.

photo_camera Trump a híressé vált táblázatával Fotó: ANDREW LEYDEN/NurPhoto via AFP

Kult

Ünnepelhetnek a magyar kultúra barátai, a hétvégén ugyanis olyan esemény történt, amilyen 2010 óta egyszer sem: az aktuális magyar kulturális miniszter markánsan kiállt valami mellett egy hardcore művészeti témában. Ha nem hagyjuk, hogy a vicces felszín elvonja a figyelmünket, ez az eset igazából ennél is sokkal izgalmasabb. Leleplező erővel mutatja meg ugyanis a rendszer egyik lényegi vonását: a totális, ijesztő ürességet az egész közepén. Magát a Nagy Hazugságot.

Megint kockáztat a Katona. Új előadásuk a hetedik Orbán-kormány idején játszódik, amikor az utolsó igazi színház igazgatóját volt tanítványai szembesítik a hatalmi visszaéléseivel. Fiktív történet, valós problémák. „Mi az, amit a nagyság üldözése közben meg lehet tenni a másikkal?”

photo_camera Fotó: Dömölky Dániel

Selyem Zsuzsa új regénye, a Kicsi kozmosz a tavaszunk egyik kedvenc olvasmányélménye lett. Az Erdélyben és Budapesten is játszódó, emberi és nem emberi szereplőket felvonultató regényben diktatúrák természetéről, felnőtt- és gyereksorsokról, viccekről és traumákról is szó esik, így többek között ezekről is kérdeztük őt.