Orbán Viktor Kollár Kingában találta meg korunk Gyurcsány Ferencét

Miután ma reggel is sikerült bejutnia a közmédia épületébe, Orbán Viktor miniszterelnököt rögvest a propagandamédiát jelenleg legjobban foglalkoztató témáról faggatta a riporter.

Ha esetleg valaki lemaradt volna, Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője egy bizottsági ülésen fogalmazott úgy:

Magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára.

Kollár szerint az uniós pénzek visszatartása jól működik és hatékony, mert megakasztja a magyar gazdaság fejlődését, beruházások és kórházfelújítások maradnak el.

És miután a kormánypárti lapok jóformán másról sem értekeznek, csak erről a megszólalásról, tegnap már maga a miniszterelnök is megnyilvánult a témában a Facebookon, ahová azt írta ki:

„Ez a magyar demokrácia sötét napja! A képviselőket azért küldték az emberek az Európai Parlamentbe, hogy a magyarok érdekeiért dolgozzanak. Ma lelepleződött, hogy a Tisza párt képviselői a magyarok ellen dolgoznak. Akik a magyarok ellen dolgoznak Brüsszelben, tűnjenek a magyar közéletből!”

Orbán ma reggel némileg cizellálta a véleményét, amikor arról beszélt, hogy szerinte az EP-képviselőket azért küldik az emberek Brüsszelbe, hogy ott Magyarország érdekeit képviseljék.

„Én nem vagyok EP-képviselő csak miniszterelnök, de ha kell, ezt teszem, harcolok a magyar emberekért” - szerénykedett a miniszterelnök.

Orbán szerint Kollár szavai nyers beismerésként értelmezhetőek, mivel ezek alapján a megszólaló és politikai közössége annak örül, „ha Magyarországon rosszul mennek a dolgok”

A miniszterelnök úgy véli, „minden ellenzéki párt kikérte volna magának, hogy azzal lehessen hírbe hozni, hogy neki annál jobb, minél rosszabb az országnak”, ehhez képest a Tisza nem kertel, „belemondják pacekba a képünkbe”.

Ezen a ponton a miniszterelnök felidézett egy esetet, talán kedves olvasóink is emlékeznek rá.

„Mint amikor ültem a kocsiban valamikor a kétezres évek közepén, és egyszer csak hallom, hogy azt mondja Gyurcsány Ferenc, hogy hazudtunk reggel, éjjel meg este... És nemcsak azért döbbent meg az ember, mert persze sejtette, hogy előfordul, hogy a miniszterelnök hazudik, mármint Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hazudik, de hogy ezt lehet vállalni, bele lehet vágni a magyarok képébe... Ez azért sok.”

Mivel Orbán Viktor ezek szerint nem emlékszik pontosan a kétezres évek közepi dátumra, azért emlékezzünk meg róla: az őszödi beszéd 2006. május 26-án hangzott el élőben az MSZP zárt frakcióülésén, de Orbán Viktor minden bizonnyal 2006. szeptember 17-én ülhetett a kocsijában, ahol meghallhatta ennek a beszédnek a részleteit először. Fura, hogy nem emlékszik rá, hisz a Fidesz 2006 utáni korszakának malterja a mindent átitató Gyurcsány-gyűlölet, a tiltakozások élére is a Fidesz állt akkoriban, a többi meg - ahogy azt sablonosan mondani szokás - immár történelem.

Mindegy, a lényeg, hogy Orbán Viktor modern korunk Gyurcsány Ferencének Kollár Kingát tette meg, szerinte az akkori és a mostani eset között is felfedezhetőek a párhuzamok, példának azt hozta fel, hogy Gyurcsányék is igazságbeszédnek tartották az őszödi megmondást, ahogy Magyar Péterék is „azt próbálják elmagyarázni, hogy ez a helyes dolog”, mármint Brüsszellel szövetkezni a magyar kormány megbuktatására.

„Ez az a pont, amikor megnyílik az ember lába alatt a föld, és eltűnik a süllyesztőben” - összegzett Orbán.

Aztán rugózott még egy keveset azon, hogy szerinte választást két dologgal lehet nyerni:

1. Van egy jó program, amit az emberek szeretnek (mondjuk speciel ilyen programot a Fidesz-KDNP-kormányoktól egy jó ideje nem láttunk, hacsak a „Folytatjuk” és hasonló szlogenek nem minősülnek programnak)

2. Azért szurkolnak, hogy az országnak rosszul menjen, és le lehessen váltani a regnáló kormányt (ahogy azt tette a Fidesz 2010-ben, az őszödi beszéd farvizén beevezve, a 2008-as világgazdasági válság alatt atomjaira omló szoci kormánnyal).

Mindegy, hagyjuk a múltat.

Orbán azért még elmondta, hogy személy szerint semmire sem tartja az olyan embereket, akik ilyesmit tesznek, szerinte ugyanis a politika nem a hatalomról, hanem az országról szól,

aki viszont „a hatalomért és a pénzért bármire képes, abban sose szabad megbízni”.

És bár ezen a ponton felmerülhetett volna egy csomó releváns kérdés, a riporter inkább átugrott a véleménynyilvánító szavazás témájára, amiről sok újdonságot nem tudtunk meg: fontos, hogy legyen közös álláspontja Ukrajna uniós csatlakozásáról a magyaroknak, nálunk ennek szép hagyományai vannak, és a miniszterelnök azt ígéri, hogy a mostani szavazás eredményét is kellő súllyal fogja majd képviselni Brüsszelben.

Persze, valahol humoros, hogy a miniszterelnök kiemelt erényként említi meg, hogy „mi vagyunk az egyetlen ország, ahol népszavazást tartottak a migrációról”, de elfelejti hozzátenni, hogy ez a bizonyos 2016-os népszavazás eredménytelen lett - ki emlékszik már ilyesmikre?

photo_camera Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Hosszan sorolta azokat az érveket, amelyeket már korábban is felhozott Ukrajna uniós csatlakozásának elgáncsolása mellett (mezőgazdasági, közbiztonsági, egyéb szempontok), és ismét elmondta, hogy Brüsszel a háborúban érdekelt, azért vennék fel gyorsított eljárásban Ukrajnát az unióba, hogy háborús terveiket folytathassák.

Ezzel szemben Amerika! Orbán szerint „Ukrajna ezt a háborút nem tudja megnyerni”, ezért az Európai Uniónak is a béke pártjára kéne lépnie, és támogatnia Amerikát a béketörekvésekben.

Ha már szóba került Amerika, esett néhány szó a vámháborúról is.

Orbán szerint a Trump által kirobbantott vámháború „jelentősége messze elmarad az ukrán-orosz háború és a az uniós kérdés mögött”.

A miniszterelnök szerint pusztán taktikai kérdésről van szó, ráadásul Trump előre megmondta, hogy mit akar csinálni, most pedig igazságtalanul támadják őt azért, mert csinálja is, amit megígért.

A világpolitikai kérdésekben erősen vizionárius vénával rendelkező magyar miniszterelnök szerint most majd Amerika mindenkivel egyenként tárgyalni fog, ami eltart ugyan 1-2 hónapig, de aztán

„ez a vámháború vámbékébe megy át.”

Szóba került még az interjúban az infláció (az árrésstop működik, minden a legnagyobb rendben lesz, főleg, hogy sikerült megállapodni a bankokkal és a távközlési cégekkel is),

a Magyar Falu Program („Falun élni jó” - mondta a miniszterelnök)

és a családtámogatási rendszer („Családban élni is jó” - mondta a miniszterelnök).

Ezen a héten nem esett szó a Pride betiltásáról, az ahhoz kapcsolódó hídfoglalásokról vagy az USAID-pénzekről, amikről korábban előszeretettel értekezett a miniszterelnök. De az MNB-botránnyal kapcsolatban sem kapott egyetlen kérdést sem. Talán majd a jövő héten.