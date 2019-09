Többmilliárd dollár kártérítést fizet az opioidkrízis* miatt a Purdue Pharma

Saját vagyonából hárommilliárd dollárt, illetve az opioidkrízis egyik kirobbantójának tartott gyógyszeripari cégük, a Purdue Pharma felszámolásából származó bevételeket és a gyógyszereladásokból származó jövőbeli profitjukat ajánlotta kárpótlásként az opioidjárvány kirobbantása miatt indított első, szövetségi szintű eljárásban a milliárdos Sackler család. Sajtóértesülések szerint a felperesek - több szövetségi állam, indián közösség és egyéni károsultak százai - elfogadták az ajánlatot.

A Sackler család ajánlata még augusztusban kiszivárgott - részleteiben ebben a cikkünkben ismertettük -, ezek szerint összességében tízmilliárdos nagyságrendben fizetnének kártérítést a járványért, amelynek kezelése amúgy éves szinten kerül nagyjából ennyibe.

Még ha ezt a pert sikerült is egyezséggel lezárni - a megállapodást még mindegyik érintettnek ratifikálnia is kell -, a Purdue és a Sackler család még perek ezreire számíthat. Több amerikai tagállam, például a legnagyobbak közül New York, Pennsylvania és New Jersey már jelezte, hogy nem része az egyezségnek, vagyis fenntartja jogát, hogy perelje Sackleréket. A hírek szerint az egyezséget 23 tagállam és kétezer helyi önkormányzat fogadta el.

Az egyezséget elutasítók közül Pennsylvania igazságügyi minisztere, Josh Shapiro az áldozatok arculcsapásaként értékelte a megállapodást, mert az alapján "Sacklerék milliárdosok maradnak, és nem kell elismerniük, hogy vétkeztek".

Az Egyesült Államokban a Purdue Pharmát tartják az opioidjárvány egyik fő felelősének. Ők voltak azok, akik Oxycontin nevű, opioid alapú fájdalomcsillapítójukat veszélytelen szerként marketingelték, miközben tudniuk kellett, hogy az súlyos függőséget okoz. Az opioid alapú fájdalomcsillapítók pillanatok alatt nagyon népszerűek lettek az USA-ban, az orvosok - akiket a gyógyszerügynökök alaposan megkentek - nyakra-főre ezt írták fel mindenféle fájdalomra. Ebből mostanra olyan méretű probléma lett, hogy a statisztikák szerint napi átlag 130 amerikai veszti életét opioid- ésvagy ópiát-túladagolásban (mivel az opioidok igen drágák, sok függő állt át olcsóbb heroinra), az elmúlt két évtizedben pedig már összesen kétszázezer amerikai lelte halálát emiatt. (Via BBC)

*Helyesbítés: Az eredeti cikkben ópiátot írtam opioid helyett. Az előbbi a természetes morfinszármazékok, utóbbi a fél- vagy teljesen szintetikus morfinszármazékok neve, a járványt kirobbantó gyógyszerek az utóbbi kategóriába tartoznak.