A csehek elköltöztetnék a szovjet marsall szobrát, az oroszok tiltakoznak, a csehek a tiltakozás ellen tiltakoznak

Ivan Konyev szovjet marsall szobra Prágában. Fotó: Wikipedia/CC

Bekérették pénteken a cseh külügyminisztériumba a prágai orosz nagykövetet, és a cseh fél tiltakozását fejezte ki az Ivan Konyev marsall prágai köztéri szobrának tervezett áthelyezése ügyében tett orosz nyilatkozatok miatt. Prága 6. kerületének önkormányzata csütörtökön úgy döntött, hogy más helyre viszik át az 1980-ban a kerületben felállított szobrot.



Az orosz külügyminisztérium honlapján válaszul közleményt tett közzé, amelyben leszögezte, hogy Konyev emlékművének eltávolítása olyan lépés, amely árt az orosz-cseh kapcsolatoknak, és nem maradhat válasz nélkül. Az orosz tárca méltatlankodásának adott hangot „a cinikus döntés” miatt, és sajnálatát fejezte ki, hogy a közgyűlés résztvevői figyelmen kívül hagyták jeles közéleti személyiségek felhívását egy ilyen intézkedés elkerülésére.

Ales Chmelar cseh külügyminiszter-helyettes pénteken a külügyminisztériumban arra hívta fel Alekszandr Zmejevszkij prágai orosz nagykövet figyelmét, hogy a szobor kérdése Csehország belügye. A cseh tárca tiltakozását fejezte ki Vlagyimir Megyinszkij orosz kulturális miniszter nyilatkozata miatt is, aki a múlt héten „Gauleiternek” (náci körzetvezetőnek) nevezte Odrej Kolár prágai 6. kerületi polgármestert.

Tomás Petrícek cseh külügyminiszter a CTK cseh hírügynökségnek nyilatkozva úgy foglalt állást, hogy Ivan Konyev szovjet marsall prágai köztéri szobráról konstruktív vitát kell folytatni, s ebben nincs helye semmiféle fenyegetésnek. „Az orosz félnek be kell látnia, hogy senki nem akarja ledönteni a szobrot, a városi tanács mindössze arról döntött, hogy nem marad a jelenlegi helyén” – jelentette ki Petrícek újságíróknak adott nyilatkozatában. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a szoborral kapcsolatos döntés nem a cseh külügyminisztérium, hanem a 6. kerületi önkormányzati testület jogkörébe tartozik.

Ivan Konyev marsall szobrát 1980. május 9-én állították fel a prágai Dejvická téren, a rajta elhelyezett felirat pedig arra emlékeztette a közvéleményt, hogy a marsall volt a Vörös Hadsereg Prágát 1945-ben felszabadító egységeinek főparancsnoka. A prágai 6. kerület polgármesteri hivatala tavaly augusztusban, a Varsói Szerződés hadseregei csehszlovákiai bevonulásának 50. évfordulója alkalmával a régi tábla mellé egy újat is elhelyezett, amely a marsallnak az 1956-os magyar forradalom leverésében, a berlini fal építésében és a "prágai tavasz" eltiprásában játszott szerepére is emlékeztet.

A prágai szovjet nagykövetség, valamint cseh történészek és a sajtó egy része is helytelenítették a kiegészítő táblát, mert szerintük a szobor Konyev 1945-ös szerepére emlékeztet, s nincs összefüggésben későbbi tevékenységével. A szobrot augusztus végén a hivatal letakartatta. A döntést azzal indokolták, hogy azt az utóbbi években több ízben is vörös festékkel öntöttek le, és így akarják elejét venni a vandalizmusnak. A hivatal akkor úgy nyilatkozott, hogy a szobor addig marad letakarva, amíg nem rendeződik a vita, hogy hová is kerüljön. A tervek szerint a helyén egy új felszabadulási emlékművet emelnek. (MTI)