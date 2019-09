A vitában érvelni illik, nem fogyatékosozni, üzeni Tarlósnak az értelmi fogyatékosok érdekvédelmi szövetsége

"Be nice to people", vagyis "légy kedves az emberekkel", üzente Tarlós Istvánnak az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége azután, hogy Tarlós István pénteken megafonba üvöltözve többször is szellemi fogyatékosnak nevezte Tordai Bencét, a Párbeszéd országgyűlési képviselőjét.

Mint írják, az országban több mint ötvenezer értelmi fogyatékossággal élő személy él. "Az ő, és a családjaik élete szempontjából hosszútávú következményei vannak annak, ha az állapotukat jelölő kifejezés a közbeszédben negatív jelzőként terjed el" - írták. Különösen akkor, ha közszereplő, hivatalos személy tesz ilyen kijelentéseket.

"Közszereplő, hivatalos személy semmilyen körülmények között nem alkalmazhatja ezeket a kifejezéseket sértésként, mert ez káros és diszkriminatív" - írták a Facebookon közzétett közleményükben.