Egy PR-cég se vállalja Hongkong imidzsének javítását

Hiába próbál szakértőket fogadni a hongkongi kormány az elmúlt hetek erőszakos rendőri fellépése miatt megtépázott hírneve javítására: a Guardian beszámolója szerint eddig nyolc nagy nemzetközi PR-céget kértek fel, de mindegyik visszautasította az ajánlatot.

Négy nagy cég Carrie Lam, a város vezetője már augusztusban arról tájékoztatta a városállam üzleti elitjét, hogy négy cég "azonnal visszautasította az ajánlatot", mert szerintük "az ő hírnevüknek ártana, ha a hongkongi kormányt támogatnák". Az azóta eltelt időben a maradék négy is visszautasította a felkérést.

A hongkongi kormány ezek után úgy döntött, hogy nem ír ki újabb közbeszerzést a témában, mivel az előző is érdektelenségbe fulladt.

Lam keddi sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy sikertelen volt a pályázat, és hogy a PR-cégek azt mondták, hogy "nem ez a megfelelő idő" Hongkong imidzsének megújítására. Lam azonban még így is bizakodó. "Az alapok nagyon erősek, eljön majd az ideje annak, hogy egy nagy kampánnyal helyreállítsuk a Hongkong megítélésén esett károkat" - mondta. (Via The Guardian)