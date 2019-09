Szabadtéri misét szerveznek a Margitszigetre

A július 28-án a Szabadság hídon celebrált szentmise óta több ízben felmerült, hogy valami módon folytatni kellene a sikeres, ezreket megmozgató kezdeményezést. Most Budapest egy másik közkedvelt pontján is szabadtéri misét mutatunk be - írják a szervezők, és megtoldják egy szóviccel, amikor szabadréti miseként említik a margitszigeti Nagyrétre tervezett rendezvényt.

Szentmise a budapesti Szabadság hídon 2019. július 28-án. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Szeptember 22-én, az idei Ars Sacra Fesztivál zárónapján, 10 órakor kezdődik a mise a a Párbeszéd Háza, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK2020) és a Fővárosi Önkormányzat közös szervezésében és támogatásával.

Ne csak hídon járók, hídépítők legyünk!

– erre biztatta a jelenlévőket a Szabadság hídon Sajgó Szabolcs jezsuita atya, aki a következő szertartást is celebrálja. A szervezők ezt úgy gondolták tovább, hogy „a margitszigeti szentmisére érkezve talán felszámolhatjuk önnön elszigeteltségünket, otthon hagyhatjuk sziget-gondolkodásunkat, és bebizonyíthatjuk: együtt teljes és gazdag kontinens vagyunk.”

A Nagyrét Fotó: Faludi Imre/MTI/MTVA

A szervezők azt javasolják, hogy a résztvevők készüljenek kényelmes ülőalkalmatossággal, „ezen kívül jó kedvet és egy kis enni- és innivalót is érdemes hozni a mise utáni piknikhez.”