Greta Thunberg a szemükbe mondta az amerikai politikusoknak, hogy nem tesznek eleget

Greta Thunberg az amerikai törvényhozókat is kiosztotta, mert szerinte nem próbálkoznak eléggé. Fotó: MARK WILSON/AFP

Nem győzték dicsérni a fiatal klímaaktivisták bátorságát, vezetői képességeit és korukat meghaladó bölcsességét az amerikai törvényhozás klímakrízissel foglalkozó munkacsoportjának tagjai kedden Washingtonban, majd tanácsot is kértek tőlük, hogy hogyan vehetnék fel a harcot a tán legnagyobb kihívással, a klímaváltozással. Greta Thunberg, a most már 16 éves svéd klímaaktivista, akinek a magányos klímasztrájkjából nemzetközi mozgalom fejlődött ki röpke egy év alatt, nem kímélte őket a válaszában.

"Tartsák meg maguknak a dicséretüket, nincs szükségünk rá. Ne hívjanak meg azért, hogy elmondják, mennyire inspirálóak vagyunk, ha aztán semmit sem csinálnak, mert ez nem vezet sehová" - tett tanúbizonyságot a képviselők által is emlegetett bátorságáról és korát meghaladó bölcsességéről. És még folytatta is:

"Ha tanácsot akarnak, hogy mit kéne tenni, hívjanak meg tudósokat, kérjék ki az ő szakértő véleményünket. Mi nem azt akarjuk, hogy ránk hallgassanak. Hallgassanak a tudományra!" - mondta.

Majd azzal zárta, hogy "Tudom, hogy próbálkoznak, de nem próbálkoznak eléggé, bocs", amire a közönség felnevetett, támogatói pedig tapsban törtek ki. Még Ed Markey is mosolygott, pedig ő mondjuk próbálkozik: ő az egyik beterjesztője a demokraták nagy klímacsomagjának, a Green New Dealnek. Markey-t a rendezvényen a fiatal klímaaktivisták asztalához ültették, így beszéde után volt alkalma csevegni Thunberggel. "Szükségünk van a vezéregyéniségedre. Te annyi figyelmet irányítasz erre a problémára, mint senki korábban. És ez az X-faktor. Halljuk, amit mondasz, és megduplázzuk az erőfeszítést" - mondta. (Via The Guardian)