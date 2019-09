Idén már a harmadik ember halt meg egy ritka, szúnyogok által terjesztett betegségben az USA-ban

A 64 éves michigani Gregg McChesney a harmadik ember, aki idén belehalt egy ritka vírusba, amit szúnyogok terjesztenek. A férfi 9 nappal azután, hogy egy farmon dolgozva még egészségesen elkapta a betegséget, agyhalott lett, majd később meg is halt. A keleti ló-encephalitis (EEE) vírus 8 megyében bukkant fel, és hét embert fertőzött meg, Michiganben az elmúlt 10 évben a mostani a legrosszabb időszak.

Egy ember Massachusettsben, egy pedig Rhode Islandben halt meg, ott még két fertőzést történt. Az Egyesült Államokban évente 5-10 EEE-esetről számolnak be.

A vírust hordozó szúnyogokat találtak New Hampshire-ben és Delaware-ben is, illetve állatokban is felbukkant, köztük madarakban és lovakban. Az embereknek kb. öt százalékában fejlődik ki az EEE, agyduzzanatot okozva, és az esetek harmada vezet halálhoz.

A fertőzés jellemzően tavasszal és ősszel üti fel a fejét, enyhe telek után. Szakértők tartanak arról, hogy a klímaváltozás miatt egyre sűrűbben lesz ilyen. (CNN)