Kettétört lábát vonszolva két napon át kúszott a vadonban

Neil Parker szerdán már kórházi ágyából nyilatkozhatott a sajtónak. Az 54 éves túravezető egy hatméteres szakadékba zuhant vasárnap. A lába szó szerint kettétört, két napon át vonszolta maga után a porban kúszva. Fotó: HANDOUT/AFP

Neil Parkernek saját elmondása szerint "cipelnie kellett a lábát", ami egy hatméteres zuhanás során "szimplán félbetört". Az 54 éves ausztrál bozótjáró vasárnap szenvedett balesetet, miközben magányosan járta a Káposztafa-patak környékét a Nebo-hegynél, Birsbane-től északnyugatra.

Mint mondta, a zuhanás után "a lábam alsó fele csak lifegett". Mint mondta, a bokája gyakorlatilag kettétört. Nagy szerencséjére nem nyílt törés volt, a bőre nem szakadt át. "Cipelnem kellett a lábam, és egy láb, ha nem kapcsolódik semmihez, elég nehéz" - mondta.

Parker, aki amúgy tapasztalt túravezető, két nap alatt három kilométert tett meg kúszva. "Egyszerre csak legfeljebb egy-másfél métert tudtam megtenni megállás nélkül. Csak három kilométer volt, de mivel ez két napomba tellett, úgy éreztem, hogy sose fogok visszaérni" - mesélte.

Parker fehérjeszeleteken és nyalókákon élt, mert ezeket vitte magával nassolni az eredetileg rövidre tervezett túrájára. Szerencsére fájdalomcsillapítója is volt. "Ennek nagy hasznát vettem" - mesélte, majd hozzátette, hogy a túrái előtt a természetjáró klubban mindig cikizni szokták, hogy mindig tíz kiló felszereléssel indul sétáni. "Ez az oka, jól jöhet, ha nálam van" - mondta.

Parker után hétfőn kezdtek kutatni bozótjáró társai, rendőrségi helikopter segítségével, végül kedd délután találtak rá. Kórházba szállították, másnap már onnan nyilatkozott. "Eléggé aggódtam, mert senkinek se mondtam el, hogy merre megyek. És még csak kapcsolatba se tudtam lépni senkivel, hogy megmondjam, hol vagyok. Vagyis a lehető legrosszabb volt a helyzet. Én meg azon agyaltam, hogy sérülés nélkül teljesítettem a legkeményebb túrákat, erre egy három órás túrán ez történik" - mondta.

De a jót is meglátta a történtekben. "A gyerekeim a tengeren túl élnek. Most a jövő héten hazajönnek. Jó lesz újra látni őket, rég találkoztunk. Igen, elég érzelmes lettem - nem szép halál az, ha az ember kiterülve csak vár és vár" - mondta. (Via The Guardian)